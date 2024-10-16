Эффектный игровой стол. Обзор CACTUS CS-GMD-BK-RGB

Стол для геймера это не просто элемент мебели, а настоящий ритуал и один из главных аккомпанементов общей атмосферы. Обычные с угловым или квадратным исполнением из ЛДСП, которые могут помнить еще лихие времена. В современных вариантах продуманы даже мелочи, влияющие на удобство эксплуатации самого ПК, периферии и возможности размещения нескольких мониторов, а также другие мелочи. Тестируемая сегодня новинка CACTUS CS-GMD-BK-RGB имеет сразу ряд особенностей выделяющих его среди предложений конкурентов.

Комплектация и сборка

Покупатель получает стол упакованным в габаритную коробку, внутри которого комплектующие идут в защитном транспортировочном пакете и зафиксированы на палете из пенопласта.

Пользователю самостоятельно необходимо будет собрать стол перед эксплуатацией. Все необходимое идет в комплекте, включая иллюстрированную инструкцию.

На пенную подложку перевернули столешницу и к ней прикрепили ножки по краям. По четыре самореза на каждую из них.

Для предотвращения боковой раскачки с краю к ножке жестко присоединяется ребро. В итоге каждая ножка имеет несколько точек опор, распределяющих общее давление на столешницу.

На каждую из них по две круглых ножки. С помощью них можно будет отрегулировать стол под особенности и неровности стола. Каждая из них с ходом около 1.5 сантиметров.

На боковой стороне с помощью саморезов держатель под питьевую бутылку. Под них есть изначально проведенная наметка.

Спереди металлический кронштейн для хранения гарнитуры.

Контроллер, управляющий подсветкой с интерфейсным USB и двумя коннекторами для соединения с ножками.

Внешний вид

С помощью фиксаторов проводится укладка кабеля. Это предотвратит его запутывание в дальнейшем и он не будет мешаться в ходе эксплуатации.Столешница из МДФ черного цвета. Поверхность его матовая. Ширина ее составляет 136 сантиметров.

Ее углы закруглены, сама грань с выступом. В тыльной ее части две пластиковые заглушки, выполняющие функцию кабель-канала для кабелей.

Справа металлический кронштейн используемый для хранения наушников. Рядом с ним панель с кнопкой включения и отключения подсветки, а также смены эффектов. Питание подсветки идет от USB. Это может быть как свободный разъем на материнской плате, ноутбуке, консоли, зарядное устройство от смартфона или даже Powerbank. Как пример, можно подключить даже к умной розетке с поддержкой интеграции в умный дом и попросить Алису включить стол.

Сама подсветка реализована в CACTUS CS-GMD-BK-RGB эффектно. Выглядит как портал в другую реальность с гораздо большим объемом чем есть на самом деле.

Диодные ленты располагаются вдоль всего периметра и за счет стекла и зеркала создается множественное отражение внутри.

С помощью кнопки можно переключать цвета. Среди них есть как одиночные, так и сочетания из нескольких.

Эксплуатация

Интересно также смотрится в целом форма ножек в виде трапеций с закругленными углами, а также стойки на которых размещается сама столешница. Не выглядит массивным и хорошо смотрится в общем интерьере.

Стол с длиной столешницы 136 сантиметров и глубиной 60 сантиметров позволит эксплуатировать его в разном сеттинге. При размещении системного блока на полу хватит места на два монитора. В нашем же случае приведем пример игрового места с двумя платформами – ПК и консоль, играя и работая или проводя стриминговые трансляции.

Глубина достаточна для свободного размещения полноразмерной клавиатуры и мышки с ковриком. Она не прогибается при сильном надавливании по центру, не раскачивается в стороны.

Хорошая организация рабочего места с отдельным кронштейном под хранение наушников и держатель для питьевой бутылки под левый хват. Из пожеланий не хватает комплектного органайзера под кабели в котором можно будет поместить сетевой фильтр и свернуть лишнюю длину кабелю, но МДФ позволить подобрать такую индивидуально и зафиксировать самостоятельно с внутренней стороны столешницы.

Итоги

CACTUS CS-GMD-BK-RGB – отлично собранный стол с продуманной конструкцией под сеттинг с одним или двумя мониторами, а также позволяющий совместить разные платформы. На фоне конкурентов его выделяет исполнение боковых ножек с эффектом бесконечного пространства при работающей подсветке. Простая сборка, надежное исполнение, держатель для наушников. Из особенностей отметим отсутствие комплектного органайзера под кабели.