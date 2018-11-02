Обзор CARCAM COMBO 5. Комбо-видеорегистратор с GSM-модемом

2018-11-02, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - CARCAM COMBO 5; [463]
В наше распоряжение попал обновленный комбо-видеорегистратор CARCAM COMBO 5, выполненный в форм-факторе 5 в 1. С момента выхода CARCAM COMBO 3, протестированного нами ранее, прошло уже несколько лет и до текущего момента, только эта линейка предлагает возможность самостоятельного обновление баз GPS-информера через встроенный домен. Обновленная модель предлагает целый ряд улучшений и поддержку двухканальной съемки.

CARCAM COMBO 5

Как и ранее, доступно две версии компоновки COMBO 5 и COMBO 5S, отличия между которыми заключаются в наличии дополнительной камеры. К моменту публикации продажи уже стартовали, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

CARCAM COMBO 5 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с общей информацией по техническим характеристикам и особенностям работы. Комплект включает блок питания, крепление на лобовое стекло и полезную техническую документацию

CARCAM COMBO 5

Внешний вид

Выполнен CARCAM COMBO 5 в компактном корпусе. Визуально он повторяет форму предыдущего поколения. На стекле он не занимает много места.

CARCAM COMBO 5

Со стороны водителя расположен 2.4-дюймовый цветной дисплей, расположенный под небольшим углом. Читаемость хорошая и в светлое, и темное время суток.

CARCAM COMBO 5

Под экраном четыре механические кнопки с видимой маркировкой. Зафиксированы они в корпусе хорошо, не дребезжат и не люфтят. Разобраться с управлением будет не сложно.

CARCAM COMBO 5

На левом торце кнопка включения, слот для карты памяти формата microSD с поддержкой емких накопителей до 128 Гбайт. Здесь же находится кнопка сброса настроек.

CARCAM COMBO 5

Слева miniUSB, используемый для подачи питания и AV-вход, который задействуется для подключения внешней камеры, в нашей версии её в комплекте с устройством нет.

CARCAM COMBO 5

На верхней крышке CARCAM COMBO 5 есть два паза под установку на ножку крепления. В зависимости от выбранного будет изменяться расстояние до лобового стекла. Установить видеорегистартор можно будет в легковом автомобиле, внедорожнике, автобусе и даже грузовом автомобиле.

CARCAM COMBO 5

Комплектная ножка с вакуумной присоской поддерживает поворот вокруг оси и изменение угла наклона. Выбранное положение фиксируется накатанной гайкой.

CARCAM COMBO 5

В основании блока питания находится слот для полноразмерной SIM, используемой GSM-модемом. О его функционале мы еще поговорим отдельно далее. Длина кабеля адаптера позволит организовать аккуратную укладку в салоне под обшивкой.

CARCAM COMBO 5

Встроенный аккумулятор обеспечивает до 20 минут съемки вне автомобиля. Можно будет снять регистратор и продемонстрировать сотруднику ГАИ отснятый ранее файл.

CARCAM COMBO 5

CARCAM COMBO 5

Претензий по качеству сборки и материалам нет. Визуально видеорегистартор производит приятное впечатление.

CARCAM COMBO 5

Настройка

Опции настроек разделены по отдельным вкладкам, упрощая поиск необходимой опции. Предлагаются детальные настройки радар-детектора с отключением отдельных диапазоном, автоприглушением, параметрами работы GPS-информатора.

CARCAM COMBO 5

Выбирается разрешение съемки, длительность роликов, активируются дополнительные функции. Выставляются общие параметры работы системы.

CARCAM COMBO 5

Радар-детектор

CARCAM COMBO 5 распознает активное излучение во всех диапазонах, используемых в российских радарных комплексах. Чувствительность хорошая, заблаговременно детектируются даже системы с маломощным излучением, давая возможность принять решение по необходимости коррекции скоростного режима.

CARCAM COMBO 5

Поддерживается функция автоматического отключения радар-детектора при скорости ниже 10 км/ч. Фильтруются помехи, в условиях мегаполиса встречались только единичные ложные срабатывания.

CARCAM COMBO 5

Хорошее наполнение у базы стационарных точек. База обновляется самостоятельно с помощью встроенного модема. Нет необходимости снимать регистратор со стекла и загружать вручную файлы. В базе присутствуют комплексы, установленные в начале осени в городе Казани.

CARCAM COMBO 5

Пользователь сможет выставить лимит скорости, при которой не будут озвучиваться уведомления по таким системам. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости при движении на участке контроля.

CAMCLOUD

CARCAM COMBO 5

Встроенный GSM-модем также используется для передачи данных в облачный сервис CAMCLOUD. С помощью него владелец сможет смотреть маршрут и скорость движения в реальном времени.

CARCAM COMBO 5

Есть архив с записи без ограничения по времени хранения. Приложение доступно для Android и iOS устройств. Также можно будет получить доступ к своему аккаунта с компьютера или ноутбука, авторизовавшись в браузере.

CARCAM COMBO 5

Обзор приложения CAMCLOUD для CARCAM COMBO 5

Видеозапись

CARCAM COMBO 5 построен на базе платформы AIT8328 с матрицей OmniVision OV4689. Поддерживается съемка в разрешении Super HD со скоростью 30 кадров в секунду. Используется кодек H.264, расширение MOV.

Super HD день CARCAM COMBO 5

Full HD день CARCAM COMBO 5

Ролики с высокой резкостью и хорошей детализацией. Номерные знаки читаемы при движении на скорости. Шумы и артефакты отсутствуют.

Super HD ночь CARCAM COMBO 5

Full HD ночь CARCAM COMBO 5

Итоги по CARCAM COMBO 5

CARCAM COMBO 5 – хорошо сбалансированный и функциональный комбо-видеорегистратор, предлагающий целый ряд полезных опций. Одним устройством решается сразу несколько вопросов, среди которых съемка в Super HD разрешении, информирование по стационарным и переносным радарным комплексам, автоматическое обновление базы GPS-информера и запись маршрута следования в облако. Для тех, кому важна двухканальная съемка рекомендуем обратить внимание на CARCAM COMBO 5S.

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