Обзор COD-X 5.0. Городской самокат для ребенка…

Самокаты стали привычным транспортом для жителей городов, это касается как культуры вождения взрослыми, так и детьми. Изучаемый сегодня самокат COD-X 5.0 рассчитан на детей, но при этом способен выдержать нагрузку до 100 килограммов. Из особенностей выделены амортизатор, рама из алюминиевого сплава и складная конструкция.

Комплектация и сборка

Поставляется в коробке с эффектным оформлением. Комплект включает ремень, шестигранные ключи, руководство пользователя.

COD-X 5.0 обзор

Внешний вид

Изначально поставляется в собранном состоянии. Перед началом эксплуатации можно будет затянуть соединения, все соответствующие ключи есть в комплекте.

Самокат представлен в двух вариантах покраски шасси: сером и черном. Несмотря на то что ориентирован на детей и подростков, тут нет броских элементов оформления.

Дека и рулевая стойка, как и сам руль выполнены из стали. Конструкция у него жесткая, основные элементы с запасом по прочности.

На верхней стороне деки прорезиненная накладка с шероховатым текстурным покрытием, предотвращающим соскальзывание при размещении ног.

На передней грани металлический рычаг, нажатие на который расслабляет замок для возможности складывания рулевой стойки.

В сложенном состоянии за рулевую стойку можно будет переносить COD-X 5.0 в руках и с этим справится даже ребенок. Он относительно легкий, вес составляет 6.5 килограммов.

На внутренней стороне рулевой стойке есть пластиковый держатель под небольшую питьевую бутылку. Высота расположения рулевой стойки регулируется под рост ребенка

Руль традиционной формы. Установлены резиновые грипсы черного цвета. На правой ручке рычаг для торможения.

Здесь сочетается как возможность торможения прижимом заднего крыла и дисковый тормоз, размещенный на заднем колесе.

Диаметр переднего колеса – 230 мм, заднее колесо – 200 мм. В этом самокате используются подшипники ABEC 9.

Тесты

COD-X 5.0 рассчитан на движение по асфальту и твердым покрытиям. Установлены обычные покрышки без протектора. Они литые, устойчивы к стиранию. Движение по неровностям, например брусчатке будет смягчать амортизатор расположенный в рулевой стойке.

Тестировали самокат дети возраста 7 лет. За счет регулировки высоты рулевой стойки подойдет и подросткам старшего возраста. Традиционное исполнение и простое освоение. Хорошо управляется, проблем за время эксплуатации выявлено не было.

Итоги

COD-X 5.0 станет хорошим выбором при поиске самоката для ребенка. Надежное исполнение рамы, необходимые регулировки под рост, дисковый тормоз, противоскользящая накладка на деке, складываемая рулевая стойка, амортизатор, подшипники ABEC 9.