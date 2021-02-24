Обзор COUGAR ARMOR ONE. Лучшее игровое кресло в сегменте 20 000 рублей

Для тестируемого сегодня COUGAR ARMOR ONE производитель отмечает целый ряд преимуществ, среди которых выверенная эргономика, широкие возможности регулировок, качественные материалы. В целом же, несмотря на то, что они относятся к сегменту игровых кресел, надежная поддержка осанки, удобная посадка и разгрузка позвоночника актуальны не только во время игр, но и выполнения рабочих задач.

COUGAR ARMOR ONE

Это не новинка. Но, несмотря на прошедшее с момента выхода время, остается актуальным и сейчас. Рекомендованная стоимость составляет 20 990 рублей.

Комплектация и сборка

Упаковано в коробку из транспортировочного картона со схематичным изображением и названием модели. Внутри все комплектующие и части обернуты в пенку и пакеты, предотвращая повреждения при транспортировке.

COUGAR ARMOR ONE

Комплект включает все необходимое для проведения сборки, включая подробную инструкцию и стальной Г-образный ключ, а также две подушки.

COUGAR ARMOR ONE

Процесс сборки по традиции начинаем с установки колес на лучи основания. Для фиксации достаточно приложить небольшое усилие.

COUGAR ARMOR ONE

Ставится газлифт и декоративная пластиковая заглушка для него. Используется тут газлифт 4 класса.

COUGAR ARMOR ONE

Соединяем с помощью винтов, шайб и контргаек спинку и сиденье. Металлические пластины в последующем закрываются пластиковыми заглушками.

COUGAR ARMOR ONE

После завершения остается закрепить механизм топ-ган и поставить собранное сиденье на газлифт. Провести весь процесс можно неспешно самостоятельно.

Внешний вид

В основе COUGAR ARMOR ONE используется металлическая рама, как на спинке, так и сиденье. Выраженная боковая поддержка.

COUGAR ARMOR ONE

Обтянуто экокожей. Сам производитель отмечает эффект вентиляции. Есть специальное мягкое покрытие.

COUGAR ARMOR ONE

Доступно оно в нескольких цветовых расцветках: черной, черно-оранжевой, черно-синей и черно-розовой. В зависимости от выбранной меняется цвет боковин.

COUGAR ARMOR ONE

Исполнение в виде «ковша» гоночного автомобиля с высокой спинкой. В верхней части спинки пара вырезов. Они помимо улучшения внешнего вида, используются для фиксации одной из подушек.

COUGAR ARMOR ONE

А сопровождается кресло двумя подушками. Одна для поясницы и вторая для шеи. Положение поясничной можно регулировать.

COUGAR ARMOR ONE

В верхней части спинки с двух сторон вышитый логотип производителя. Вышит он также и на подушках.

COUGAR ARMOR ONE

Центральная часть с сеткой, выполненной с помощью стежками нитками. Выглядит аккуратно.

COUGAR ARMOR ONE

Подлокотники выполнены из мягкого пластика черного цвета. Для них есть возможность поворота в стороны и регулировка высоты размещения.

COUGAR ARMOR ONE

На боковой грани скрывается ручка для откидывания спинки. Традиционный элемент для изменения высоты расположения сиденья.

COUGAR ARMOR ONE

Тесты

COUGAR ARMOR ONE

COUGAR ARMOR ONE рассчитано на пользователей весом до 120 килограммов. У нас тестирование проводил редактор весом 93 килограмма и с ростом 181 см. Проблем с удобством посадки замечено не было. Посадка удобная и комфортная. Боковые упоры, форма спинки, а также две подушки обеспечивают поддержку осанки.

COUGAR ARMOR ONE

Длительное время нахождения в нем не вызывает заметной нагрузки на позвоночник. Само же кресло в целом располагает к правильной посадке за рабочим столом. Отметим отсутствие скрипа и люфта между отдельными элементами.

COUGAR ARMOR ONE

Конструкция здесь позволяет откинуть спину на 180 градусов. В полностью откинутом положении можно будет передохнуть между сессиями или вздремнуть в перерыве рабочего дня. Стоит оно в нем устойчиво.

COUGAR ARMOR ONE

Также установленный тут механизм позволяет регулировать степень раскачивания. Качание также можно убрать полностью. Общая высота от пола до сиденья регулируется в диапазоне от 39 до 48 сантиметров.

COUGAR ARMOR ONE

За перемещение по полу отвечают пять колесиков. Они не оставляют следов на ламинате и паркете. Отметим металлическое основание с повышенной прочностью.

COUGAR ARMOR ONE

Элементы конструкции

COUGAR ARMOR ONE

COUGAR ARMOR ONE

COUGAR ARMOR ONE

COUGAR ARMOR ONE

COUGAR ARMOR ONE

COUGAR ARMOR ONE

Итоги по COUGAR ARMOR ONE

Золото. Выбор редакции MegaObzorКак итог, получаем хорошо сбалансированное кресло для комфортной игры или работы. COUGAR ARMOR ONE предлагает надежную стальную конструкцию, регулируемые подушки, широкие возможности регулировки спинки и высоты расположения, качественный материал обшивки, регулируемые подлокотники, металлическое основание. Одно из лучших решений в среднем ценовом сегменте.
COUGAR ARMOR ONE получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы COUGAR ARMOR ONE
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