Обзор COUGAR ARMOR ONE. Лучшее игровое кресло в сегменте 20 000 рублей

Для тестируемого сегодня COUGAR ARMOR ONE производитель отмечает целый ряд преимуществ, среди которых выверенная эргономика, широкие возможности регулировок, качественные материалы. В целом же, несмотря на то, что они относятся к сегменту игровых кресел, надежная поддержка осанки, удобная посадка и разгрузка позвоночника актуальны не только во время игр, но и выполнения рабочих задач.

Комплектация и сборка

Это не новинка. Но, несмотря на прошедшее с момента выхода время, остается актуальным и сейчас. Рекомендованная стоимость составляет 20 990 рублей.Упаковано в коробку из транспортировочного картона со схематичным изображением и названием модели. Внутри все комплектующие и части обернуты в пенку и пакеты, предотвращая повреждения при транспортировке.

Комплект включает все необходимое для проведения сборки, включая подробную инструкцию и стальной Г-образный ключ, а также две подушки.

Процесс сборки по традиции начинаем с установки колес на лучи основания. Для фиксации достаточно приложить небольшое усилие.

Ставится газлифт и декоративная пластиковая заглушка для него. Используется тут газлифт 4 класса.

Соединяем с помощью винтов, шайб и контргаек спинку и сиденье. Металлические пластины в последующем закрываются пластиковыми заглушками.

Внешний вид

После завершения остается закрепить механизм топ-ган и поставить собранное сиденье на газлифт. Провести весь процесс можно неспешно самостоятельно.В основе COUGAR ARMOR ONE используется металлическая рама, как на спинке, так и сиденье. Выраженная боковая поддержка.

Обтянуто экокожей. Сам производитель отмечает эффект вентиляции. Есть специальное мягкое покрытие.

Доступно оно в нескольких цветовых расцветках: черной, черно-оранжевой, черно-синей и черно-розовой. В зависимости от выбранной меняется цвет боковин.

Исполнение в виде «ковша» гоночного автомобиля с высокой спинкой. В верхней части спинки пара вырезов. Они помимо улучшения внешнего вида, используются для фиксации одной из подушек.

А сопровождается кресло двумя подушками. Одна для поясницы и вторая для шеи. Положение поясничной можно регулировать.

В верхней части спинки с двух сторон вышитый логотип производителя. Вышит он также и на подушках.

Центральная часть с сеткой, выполненной с помощью стежками нитками. Выглядит аккуратно.

Подлокотники выполнены из мягкого пластика черного цвета. Для них есть возможность поворота в стороны и регулировка высоты размещения.

На боковой грани скрывается ручка для откидывания спинки. Традиционный элемент для изменения высоты расположения сиденья.

Тесты

COUGAR ARMOR ONE рассчитано на пользователей весом до 120 килограммов. У нас тестирование проводил редактор весом 93 килограмма и с ростом 181 см. Проблем с удобством посадки замечено не было. Посадка удобная и комфортная. Боковые упоры, форма спинки, а также две подушки обеспечивают поддержку осанки.

Длительное время нахождения в нем не вызывает заметной нагрузки на позвоночник. Само же кресло в целом располагает к правильной посадке за рабочим столом. Отметим отсутствие скрипа и люфта между отдельными элементами.

Конструкция здесь позволяет откинуть спину на 180 градусов. В полностью откинутом положении можно будет передохнуть между сессиями или вздремнуть в перерыве рабочего дня. Стоит оно в нем устойчиво.

Также установленный тут механизм позволяет регулировать степень раскачивания. Качание также можно убрать полностью. Общая высота от пола до сиденья регулируется в диапазоне от 39 до 48 сантиметров.

За перемещение по полу отвечают пять колесиков. Они не оставляют следов на ламинате и паркете. Отметим металлическое основание с повышенной прочностью.

Элементы конструкции

Итоги по COUGAR ARMOR ONE

Как итог, получаем хорошо сбалансированное кресло для комфортной игры или работы. COUGAR ARMOR ONE предлагает надежную стальную конструкцию, регулируемые подушки, широкие возможности регулировки спинки и высоты расположения, качественный материал обшивки, регулируемые подлокотники, металлическое основание. Одно из лучших решений в среднем ценовом сегменте.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".