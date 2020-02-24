Обзор COUGAR MARS. Лучший компьютерный стол

2020-02-24, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - COUGAR MARS; [215]
В рамках «Лаборатории» мы детально рассматривали компьютерные кресла разного исполнения и ценовых сегментов, продолжим делать это и дальше. Сегодня же внимание уделим рабочему столу, чаще всего вопрос его выбора решается по остаточному требованию. Хотя именно он является одной из составляющих комфорта и эргономики. В центре внимания будет COUGAR MARS с продуманной модульной конструкцией, регулируемой высотой и многоцветной подсветкой.

COUGAR MARS

Средняя стоимость на момент публикации составляет 34 990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

COUGAR MARS обзор

Сборка

Как и в случае с креслами, поставляется он в разобранном состоянии. Процесс сборки подробно описан в комплектной инструкции, все необходимое для сборки уже предусмотрено.

COUGAR MARS

Начинаем сборку двух ножек. На боковой стороне ножек предусмотрены несколько рядов отверстий, соответствующих разной высоте.

COUGAR MARS

Соединяем между собой ножки с помощью металлических направляющих. Все соединения с винтовым креплением.

COUGAR MARS

Рабочая поверхность состоит из трех элементов, соединяемых при помощи втулок и в последующем закрепляемых винтами к направляющим.

COUGAR MARS

Фиксируем боковые декоративные вставки и два функциональных блока. В зависимости от расположения системного блока можно выбирать место фиксации этих блоков.

COUGAR MARS

Завершающим шагом подключаем линию питания к блоку питания в корпусе. Также доступны дополнительные линии для запуска системы, перезагрузки и аудиоканалы.

Внешний вид

Выглядит COUGAR MARS эффектно. Рабочая поверхность с двумя типами покрытий. По краям обтянуты карбоном, в центре шероховатая текстура.

COUGAR MARS

В основе под покрытием скрывается МДФ. Покрытие нанесено аккуратно, в собранном состоянии выглядит как цельная конструкция.

COUGAR MARS

Волнообразная лицевая линия с центральным углублением под удобное размещение во время работы.

COUGAR MARS

Длина рабочей поверхности 150 см. Ширина 77 см. Большая полезная площадь.

COUGAR MARS

Справа и слева декоративные накладки с логотипом на внешней стороне. На внутренней под углом по всей длине многоцветная вставка.

COUGAR MARS

Здесь реализована многозонная подсветка. Её можно синхронизировать, подключив к 5V-разъему на материнской плате. Так её цвет и эффект будет выбран через программное обеспечение Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync и ASRock Polychrome Sync.

COUGAR MARS

Предусмотрен вариант автономного управления. Для выбора цвета и эффекта доступна отдельная кнопка на функциональном блоке. Вместе с боковой зоной подсвечивается еще и логотип на блоке.

COUGAR MARS

Как и говорили вначале, есть два функциональных блока. На одном из них находятся аудиоразъемы для подключения наушников и микрофона.

COUGAR MARS

С другой стороны кнопка включения и перезагрузки, а также два скоростных USB. Для работы кнопок включения надо будет подключить стол к разъемам на плате.

COUGAR MARS

Высота стола COUGAR MARS регулируется в трех положениях: 750, 800 и 850 мм. Для изменения нужно будет менять точки фиксации на ножках.

COUGAR MARS

Тесты

В основе прочная металлическая рама. Надежная конструкция, устойчива к большим нагрузкам. Стол не стоит прочно, не качается. Дополнительная фиксация к стене не требуется. Ножки без боковых мебельных щитов, что позволяет удобно расположить как корпус, так и дополнительные модули.

Большая полезная площадь. В нашем случае мы смогли разместить на нем два монитора и системный блок. При этом остается много места для всей периферии, включая микрофон, клавиатуру и мышки.

Внешняя поверхность из темного углеволокна. Она не подвержена загрязнению следами пальцев и пылью. Клавиатура не скользит, мышка может корректно функционировать на ней без дополнительного коврика.

Понравилось отсутствие лишних полок и броских элементов в рабочем пространстве. Выглядит стол с заделом на премиальность.

Продуман вопрос аккуратного кабель-менеджмента. С тыльной стороны расположена полка для расположения всех кабелей и блоков питания мониторов. В комплекте также есть стяжки и фиксаторы.

Итоги по COUGAR MARS

Золото. Выбор редакции MegaObzorCOUGAR MARS – один из лучших игровых столов среди представленных на российском рынке, предлагающий высокое качество исполнения, продуманную и надежную конструкцию, управляемую подсветку, элементы дистанционного управления и разъемы. Из особенностей отметим покрытие их углеволокна, регулируемую высоту ножек, кабель-менеджмент. К условным минусам можно отнести только стоимость, но он того стоит.
COUGAR MARS получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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