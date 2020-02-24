Обзор COUGAR MARS. Лучший компьютерный стол

В рамках «Лаборатории» мы детально рассматривали компьютерные кресла разного исполнения и ценовых сегментов, продолжим делать это и дальше. Сегодня же внимание уделим рабочему столу, чаще всего вопрос его выбора решается по остаточному требованию. Хотя именно он является одной из составляющих комфорта и эргономики. В центре внимания будет COUGAR MARS с продуманной модульной конструкцией, регулируемой высотой и многоцветной подсветкой.

COUGAR MARS обзор

Средняя стоимость на момент публикации составляет 34 990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Сборка

Как и в случае с креслами, поставляется он в разобранном состоянии. Процесс сборки подробно описан в комплектной инструкции, все необходимое для сборки уже предусмотрено.

Начинаем сборку двух ножек. На боковой стороне ножек предусмотрены несколько рядов отверстий, соответствующих разной высоте.

Соединяем между собой ножки с помощью металлических направляющих. Все соединения с винтовым креплением.

Рабочая поверхность состоит из трех элементов, соединяемых при помощи втулок и в последующем закрепляемых винтами к направляющим.

Фиксируем боковые декоративные вставки и два функциональных блока. В зависимости от расположения системного блока можно выбирать место фиксации этих блоков.

Внешний вид

Завершающим шагом подключаем линию питания к блоку питания в корпусе. Также доступны дополнительные линии для запуска системы, перезагрузки и аудиоканалы.Выглядит COUGAR MARS эффектно. Рабочая поверхность с двумя типами покрытий. По краям обтянуты карбоном, в центре шероховатая текстура.

В основе под покрытием скрывается МДФ. Покрытие нанесено аккуратно, в собранном состоянии выглядит как цельная конструкция.

Волнообразная лицевая линия с центральным углублением под удобное размещение во время работы.

Длина рабочей поверхности 150 см. Ширина 77 см. Большая полезная площадь.

Справа и слева декоративные накладки с логотипом на внешней стороне. На внутренней под углом по всей длине многоцветная вставка.

Здесь реализована многозонная подсветка. Её можно синхронизировать, подключив к 5V-разъему на материнской плате. Так её цвет и эффект будет выбран через программное обеспечение Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync и ASRock Polychrome Sync.

Предусмотрен вариант автономного управления. Для выбора цвета и эффекта доступна отдельная кнопка на функциональном блоке. Вместе с боковой зоной подсвечивается еще и логотип на блоке.

Как и говорили вначале, есть два функциональных блока. На одном из них находятся аудиоразъемы для подключения наушников и микрофона.

С другой стороны кнопка включения и перезагрузки, а также два скоростных USB. Для работы кнопок включения надо будет подключить стол к разъемам на плате.

Высота стола COUGAR MARS регулируется в трех положениях: 750, 800 и 850 мм. Для изменения нужно будет менять точки фиксации на ножках.

Тесты

В основе прочная металлическая рама. Надежная конструкция, устойчива к большим нагрузкам. Стол не стоит прочно, не качается. Дополнительная фиксация к стене не требуется. Ножки без боковых мебельных щитов, что позволяет удобно расположить как корпус, так и дополнительные модули.

Большая полезная площадь. В нашем случае мы смогли разместить на нем два монитора и системный блок. При этом остается много места для всей периферии, включая микрофон, клавиатуру и мышки.

Внешняя поверхность из темного углеволокна. Она не подвержена загрязнению следами пальцев и пылью. Клавиатура не скользит, мышка может корректно функционировать на ней без дополнительного коврика.

Понравилось отсутствие лишних полок и броских элементов в рабочем пространстве. Выглядит стол с заделом на премиальность.

Продуман вопрос аккуратного кабель-менеджмента. С тыльной стороны расположена полка для расположения всех кабелей и блоков питания мониторов. В комплекте также есть стяжки и фиксаторы.

Итоги по COUGAR MARS

COUGAR MARS – один из лучших игровых столов среди представленных на российском рынке, предлагающий высокое качество исполнения, продуманную и надежную конструкцию, управляемую подсветку, элементы дистанционного управления и разъемы. Из особенностей отметим покрытие их углеволокна, регулируемую высоту ножек, кабель-менеджмент. К условным минусам можно отнести только стоимость, но он того стоит.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".