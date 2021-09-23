Обзор COUGAR NEON. Игровое кресло с дышащей экокожей

Как и отмечали на прошлой неделе вместе с COUGAR Outrider S было представлено несколько интересных новинок. И сегодня мы рассмотрим одну из них, это COUGAR NEON с настраиваемой и эргономичной конструкцией. Для него производитель отмечает дышащую экокожу, регулируемые подлокотники, стальную раму и высокую спинку. Рассчитано оно на вес до 120 килограммов.

COUGAR NEON

На официальном сайте оно доступно за 23990 рублей.

Комплектация и сборка

Традиционно для начала эксплуатации нужно провести сборку. Сделать ее можно самостоятельно. Весь необходимый набор ключей идет в комплекте. Сам же процесс наглядно проиллюстрирован в инструкции.

COUGAR NEON

Крестовина выполнена из металла, окрашенного в черный цвет. На внутренней части ребра усиления.

COUGAR NEON

Пять лучей на которые с внутренней стороны ставятся ролики. В них и как у кресла в оформлении используется фиолетовый цвет. Диаметр у них 50 мм.

COUGAR NEON

Комплектуется кресло газлифтом 4 класса. Он выдерживает нагрузку до 120 килограммов. Ставится по центру крестовины.

COUGAR NEON

Следующим шагом необходимо зафиксировать при помощи четырех винтов механизм типа топ-ган на основание сиденья. Для него важно выбрать правильную ориентацию, ошибочное положение будет приводить к опрокидыванию кресла.

COUGAR NEON

Ставим собранное сиденье с механизмом на газлифт. Далее можно приступать к фиксации спинки. Для соединения используются две механические пластины. Прижимаются при помощи винтов.

COUGAR NEON

Пластины закрываются в последующем декоративными пластиковыми заглушками.

COUGAR NEON

Кресло COUGAR NEON сопровождается двумя подушками, крепящихся при помощи ремней.

Внешний вид

Помимо изучаемого фиолетового, есть также зеленое и красное. Основным у всех для оформления является черный. Меняются цвета боковых вставок и логотипа бренда в нескольких зонах.

COUGAR NEON

Центральная часть сиденья и спинки прошита нитками. Рисунок в виде сетки. Выглядит привлекательно.

COUGAR NEON

Сиденье с боковыми упорами. Между основной частью и боковыми зонами есть углубление, которое плотное прилегание будет собирать пыль со временем.

COUGAR NEON

Глубина посадки 57 сантиметров. Ширина основания до боковин 50 сантиметров, полная 53. Сидеть удобно.

COUGAR NEON

Спинка высокая, выполнена в виде «ковша» гоночного автомобиля. Выраженный силуэт и боковые выступы. В основе применен металлический каркас.

COUGAR NEON

Используется высокоплотный наполнитель. Хорошо держит формы и не слеживается в дальнейшем.

COUGAR NEON

Обшито экокожей. Она дышащая. Отдельные элементы подогнаны к друг другу без зазоров. Стежки нитками аккуратные.

COUGAR NEON

Верхняя зона спинки выступающая. Там расположены два выреза с пластиковыми рамками, используемые для фиксации подушек.

COUGAR NEON

Вся фирменная символика на спинке и подушках вышита нитками. В отличие от краски они не потеряют привлекательности внешнего вида.

COUGAR NEON

Справа рычаг, отвечающий за изменение угла наклона спинки. Наклоняется в переделах 90 градусов до положения с полностью откинутой на 180.

COUGAR NEON

Механизм с регулируемой степенью качания. Также можно менять высоту расположения сиденья от пола, диапазон от 510 до 600 мм.

COUGAR NEON

Установлены два подлокотника. Для них есть возможность изменения высоты расположения. Кнопка-фиксатор на внешней грани. Не люфтят, поверхность подлокотника с текстурным покрытием.

COUGAR NEON

Две подушки с мягким наполнителем. Поясничная регулируется по высоте, шейная имеет фиксированное положение.

Тесты

COUGAR NEON

С момента сборки и до эксплуатации прошло более 3 недель. За это время использовали для работы и игр. Показало себя отлично, в нем сидели в течение длительного времени. Удобная и анатомическая посадка, с поясничным упором. В сравнение с обычными креслами заметно меньше нагрузка на позвоночник. Само кресло располагает к сохранению осанки.

COUGAR NEON

Если брать в расчет расположение шейной подушки это кресло будет оптимально для пользователей с ростом от 160 до 180 сантиметров. Выдерживает нагрузку до 120 килограммов. Посадка и смещение положения в нем проходит без скрипа.

COUGAR NEON

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorCOUGAR NEON – игровое кресло для пользователей среднего роста с боковой поддержкой спины, поддерживающее регулировку высоты расположения сиденье, изменение угла наклона спинки и высоты подлокотников. Надежный стальной каркас и металлическое основание, две съемные подушки, привлекательный внешний вид, высокое качество исполнения, пена высокой плотности.
COUGAR NEON получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы COUGAR NEON
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