Обзор COUGAR NEON. Игровое кресло с дышащей экокожей

Как и отмечали на прошлой неделе вместе с COUGAR Outrider S было представлено несколько интересных новинок. И сегодня мы рассмотрим одну из них, это COUGAR NEON с настраиваемой и эргономичной конструкцией. Для него производитель отмечает дышащую экокожу, регулируемые подлокотники, стальную раму и высокую спинку. Рассчитано оно на вес до 120 килограммов.

Комплектация и сборка

На официальном сайте оно доступно за 23990 рублей.Традиционно для начала эксплуатации нужно провести сборку. Сделать ее можно самостоятельно. Весь необходимый набор ключей идет в комплекте. Сам же процесс наглядно проиллюстрирован в инструкции.

Крестовина выполнена из металла, окрашенного в черный цвет. На внутренней части ребра усиления.

Пять лучей на которые с внутренней стороны ставятся ролики. В них и как у кресла в оформлении используется фиолетовый цвет. Диаметр у них 50 мм.

Комплектуется кресло газлифтом 4 класса. Он выдерживает нагрузку до 120 килограммов. Ставится по центру крестовины.

Следующим шагом необходимо зафиксировать при помощи четырех винтов механизм типа топ-ган на основание сиденья. Для него важно выбрать правильную ориентацию, ошибочное положение будет приводить к опрокидыванию кресла.

Ставим собранное сиденье с механизмом на газлифт. Далее можно приступать к фиксации спинки. Для соединения используются две механические пластины. Прижимаются при помощи винтов.

Пластины закрываются в последующем декоративными пластиковыми заглушками.

Внешний вид

Кресло COUGAR NEON сопровождается двумя подушками, крепящихся при помощи ремней.Помимо изучаемого фиолетового, есть также зеленое и красное. Основным у всех для оформления является черный. Меняются цвета боковых вставок и логотипа бренда в нескольких зонах.

Центральная часть сиденья и спинки прошита нитками. Рисунок в виде сетки. Выглядит привлекательно.

Сиденье с боковыми упорами. Между основной частью и боковыми зонами есть углубление, которое плотное прилегание будет собирать пыль со временем.

Глубина посадки 57 сантиметров. Ширина основания до боковин 50 сантиметров, полная 53. Сидеть удобно.

Спинка высокая, выполнена в виде «ковша» гоночного автомобиля. Выраженный силуэт и боковые выступы. В основе применен металлический каркас.

Используется высокоплотный наполнитель. Хорошо держит формы и не слеживается в дальнейшем.

Обшито экокожей. Она дышащая. Отдельные элементы подогнаны к друг другу без зазоров. Стежки нитками аккуратные.

Верхняя зона спинки выступающая. Там расположены два выреза с пластиковыми рамками, используемые для фиксации подушек.

Вся фирменная символика на спинке и подушках вышита нитками. В отличие от краски они не потеряют привлекательности внешнего вида.

Справа рычаг, отвечающий за изменение угла наклона спинки. Наклоняется в переделах 90 градусов до положения с полностью откинутой на 180.

Механизм с регулируемой степенью качания. Также можно менять высоту расположения сиденья от пола, диапазон от 510 до 600 мм.

Установлены два подлокотника. Для них есть возможность изменения высоты расположения. Кнопка-фиксатор на внешней грани. Не люфтят, поверхность подлокотника с текстурным покрытием.

Тесты

Две подушки с мягким наполнителем. Поясничная регулируется по высоте, шейная имеет фиксированное положение.

С момента сборки и до эксплуатации прошло более 3 недель. За это время использовали для работы и игр. Показало себя отлично, в нем сидели в течение длительного времени. Удобная и анатомическая посадка, с поясничным упором. В сравнение с обычными креслами заметно меньше нагрузка на позвоночник. Само кресло располагает к сохранению осанки.

Если брать в расчет расположение шейной подушки это кресло будет оптимально для пользователей с ростом от 160 до 180 сантиметров. Выдерживает нагрузку до 120 килограммов. Посадка и смещение положения в нем проходит без скрипа.

Итоги

COUGAR NEON – игровое кресло для пользователей среднего роста с боковой поддержкой спины, поддерживающее регулировку высоты расположения сиденье, изменение угла наклона спинки и высоты подлокотников. Надежный стальной каркас и металлическое основание, две съемные подушки, привлекательный внешний вид, высокое качество исполнения, пена высокой плотности.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".