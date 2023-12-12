Игровое кресло с активным охлаждением. Обзор COUGAR NXSYS AERO ORANGE

Упаковано в коробку из транспортировочного картона с логотипом бренда и названием модели. Комплект помимо компонентов для сборки, газлифта и инструкции по сборке, также включает белые перчатки.
Крестовина из металла окрашенного в черный цвет. С внутренней стороны у нее металлические усиливающие ребра.
Комплектуется кресло пятью колесиками. Диаметр 75 мм. Не повреждают половое покрытие и свободно катаются по поверхности.
Переворачиваем сиденье и на металлическую рамку четырьмя винтами закрепляется мультиблок. Есть пометки для того чтобы правильно сориентировать его во время монтажа. На этом же этапе необходимо справа и слева установить подлокотники.
Установленным переносим на предварительно установленный газлифт. Данная модель использует 4-класс, рассчитанный на нагрузку до 160 килограммов.
Соединяем со спинкой и закрываем монтажные пластины декоративными накладками. Все этапы сборки провели без посторонней помощи.
Заметным отличием стало исполнение спинки. В ее центральной части находится зона из пластика с вентиляционными вырезами на стенках, внутри которой зафиксирован 200 мм вентилятор. Он прокачивает воздух охлаждая спину.
Скорость оборотов регулируется с помощью панели на боковой грани. На ней же выведена кнопка для переключения эффектов подсветки, включающих радугу, дыхание, цветовой цикл и статичный цвет.
Продуман вопрос питания, исключив риск повреждения проводки при перемещении и вращении. В специальном отсеке, закрываемым крышкой с логотипом бренда необходимо разместить повербанк. Он в комплект COUGAR NXSYS AERO ORANGE не входит, приобретается отдельно. Подобрать будет не сложно его площадь позволит выбирать даже версии с очень большой емкостью. Питание же подается по USB.
Для того чтобы поток воздуха свободно проходил с лицевой стороны спинки в качестве оттягивающего материала используется эластомерная сетка. При чем за счет такого исполнения даже с выключенным вентилятором, сидеть в нем комфортнее в жаркое время.
Бока из экокожи с пеной внутри. Каркас у спинки из металла, прочный. Снизу ставится подушка для поясничного упора, сверху шейная. Для крепления используется магнитный замок.Высота спинки составляет 865 мм, подойдет и под людей с высоким ростом.
Сиденье с глубокой посадкой – 525 мм. Края немного приподняты. Внутри формованная пена высокой плотности. Это цельный элемент без зазоров, поэтому проблем с загрязнением пылью не будет.
Установлены 3D-подлокотники. Рабочая поверхность позволит свободно разместить руки. Заметно не люфтят.
Элементы регулировки наклона спинки, высоты расположения сиденья и управления качанием находятся под сиденьем с двух сторон. Соответствующие выполняемым действия нанесены в виде пиктограмм.
В зависимости от выбранной режима меняется скорость вращения, на первой скорости – 400 оборотов в минуту, на второй 800. За счет того что выбран большой вентилятор диаметром 200 мм, даже на высокой скорости его работа не отвлекает и не раздражает, не гудит.
Нужна ли подсветка большой вопрос с учетом того что при посадке ее не видно, ее разумнее будет отключить. В плане энергопотребления все хорошо, повербанка на 10000 мАч хватит на долго.
Подходит данная модель людям разной комплекции, как взрослым, так и подросткам. Есть все необходимые регулировки, включая изменение положения подушки для шейного упора. Анатомическая форма спинки в свою очередь снизит нагрузку на позвоночник.