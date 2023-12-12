Игровое кресло с активным охлаждением. Обзор COUGAR NXSYS AERO ORANGE

COUGAR не так давно представила первое игровое кресло с активным охлаждением, решающим эффективно проблема запотевания спины во время длительных сессий во время игр или работы. В нем установлен 200 мм вентилятор с RGB-подсветкой, который можно будет запитать от повербанка. Из особенностей выделяются магнитная подушка, обтяжка эластомерной сеткой, подушка с магнитным креплением, а также стальная рамка и металлическое основание.

Комплектация и сборка

Упаковано в коробку из транспортировочного картона с логотипом бренда и названием модели. Комплект помимо компонентов для сборки, газлифта и инструкции по сборке, также включает белые перчатки.

Крестовина из металла окрашенного в черный цвет. С внутренней стороны у нее металлические усиливающие ребра.

Комплектуется кресло пятью колесиками. Диаметр 75 мм. Не повреждают половое покрытие и свободно катаются по поверхности.

Переворачиваем сиденье и на металлическую рамку четырьмя винтами закрепляется мультиблок. Есть пометки для того чтобы правильно сориентировать его во время монтажа. На этом же этапе необходимо справа и слева установить подлокотники.

Установленным переносим на предварительно установленный газлифт. Данная модель использует 4-класс, рассчитанный на нагрузку до 160 килограммов.

Внешний вид

Соединяем со спинкой и закрываем монтажные пластины декоративными накладками. Все этапы сборки провели без посторонней помощи.Выполнено кресло в характерной для производителя цветовой расцветке с акцентированием элементами оформления в оранжевом цвете. Это габаритное игровое кресло с традиционным исполнением под «гоночное».

Заметным отличием стало исполнение спинки. В ее центральной части находится зона из пластика с вентиляционными вырезами на стенках, внутри которой зафиксирован 200 мм вентилятор. Он прокачивает воздух охлаждая спину.

Скорость оборотов регулируется с помощью панели на боковой грани. На ней же выведена кнопка для переключения эффектов подсветки, включающих радугу, дыхание, цветовой цикл и статичный цвет.

Продуман вопрос питания, исключив риск повреждения проводки при перемещении и вращении. В специальном отсеке, закрываемым крышкой с логотипом бренда необходимо разместить повербанк. Он в комплект COUGAR NXSYS AERO ORANGE не входит, приобретается отдельно. Подобрать будет не сложно его площадь позволит выбирать даже версии с очень большой емкостью. Питание же подается по USB.

Для того чтобы поток воздуха свободно проходил с лицевой стороны спинки в качестве оттягивающего материала используется эластомерная сетка. При чем за счет такого исполнения даже с выключенным вентилятором, сидеть в нем комфортнее в жаркое время.

Бока из экокожи с пеной внутри. Каркас у спинки из металла, прочный. Снизу ставится подушка для поясничного упора, сверху шейная. Для крепления используется магнитный замок.Высота спинки составляет 865 мм, подойдет и под людей с высоким ростом.

Сиденье с глубокой посадкой – 525 мм. Края немного приподняты. Внутри формованная пена высокой плотности. Это цельный элемент без зазоров, поэтому проблем с загрязнением пылью не будет.

Установлены 3D-подлокотники. Рабочая поверхность позволит свободно разместить руки. Заметно не люфтят.

Тесты

Элементы регулировки наклона спинки, высоты расположения сиденья и управления качанием находятся под сиденьем с двух сторон. Соответствующие выполняемым действия нанесены в виде пиктограмм.Эксплуатация COUGAR NXSYS AERO ORANGE проходила в зимнее время в частном доме, поэтому большую часть времени вентилятор был отключен. Здесь за счет того что есть сквозное движение воздуха, даже без его включения, сама проблема запотевания заметно снижается. В летнее же время во время длительных посиделок в играх будет хорошим подспорьем, повышая комфорт.

В зависимости от выбранной режима меняется скорость вращения, на первой скорости – 400 оборотов в минуту, на второй 800. За счет того что выбран большой вентилятор диаметром 200 мм, даже на высокой скорости его работа не отвлекает и не раздражает, не гудит.

Нужна ли подсветка большой вопрос с учетом того что при посадке ее не видно, ее разумнее будет отключить. В плане энергопотребления все хорошо, повербанка на 10000 мАч хватит на долго.

Подходит данная модель людям разной комплекции, как взрослым, так и подросткам. Есть все необходимые регулировки, включая изменение положения подушки для шейного упора. Анатомическая форма спинки в свою очередь снизит нагрузку на позвоночник.

COUGAR NXSYS AERO ORANGE обзор

Итоги

COUGAR NXSYS AERO ORANGE – кресло премиального уровня с активным охлаждением, выполненное в эргономичном корпусе с каркасом из стали. Многоцветная подсветка с эффектами, безопасная подача питания на вентилятор, продуваемая спинка с эластомерной сеткой, магнитное крепление подушек, мультиблок с регулировками.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".