Обзор оперативной памяти Corsair Vengeance LPX 16GB 3000 МГц CL15 (CMK16GX4M2B3000C15)

2018-08-23, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Corsair CMK16GX4M2B3000C15; [70]
Память стандарта DDR4 получила широкое распространение. Она устанавливается, как в актуальные платформы INTEL, так и AMD. Важность наличия достаточно объема очевидна для большинства пользователей, и тех играет, и тех, кто работает. Мы также уже не раз затрагивали вопрос влияния тактовых частот и таймингов на число кадров в играх, скорости обработки мультимедийного контента и результатах в синтетических тестах. Сегодня продолжая обзор актуальных решений, среди доступных на российском рынке, мы детально изучим память Corsair Vengeance LPX 16GB 3000 МГц CL15.

Corsair Vengeance LPX 16GB 3000 МГц CL15

Этот набор нам для изучения представил один из постоянных читателей. Приобрести его можно в российских магазинах, список предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Corsair Vengeance LPX 16GB 3000 в коробке из картона с подробной информацией по планам памяти. Здесь, в частности, приведены количество, частота и общий объем. Заявлена поддержка платформ INTEL и AMD. C обратной стороны описаны основные преимущества и особенности работы. Внутри они зафиксированы в прозрачном блистере.

Corsair Vengeance LPX 16GB 3000 МГц CL15

Внешний вид

Эта серия представлена разной комплектностью в зависимости от количества планок и объема. Также можно выбрать между разными тактовыми частотами и таймингами.

Corsair Vengeance LPX 16GB 3000 МГц CL15

Рекомендуем при выборе учитывать ограничениями используемого процессора и материнской платы. Выход за ограничения, можно рассматривать только если в ближайшем будущем планируется апгрейд.

Corsair Vengeance LPX 16GB 3000 МГц CL15

Дизайн по современным меркам строгий и аскетичный. Установлен уже хорошо знакомый радиатор, он же использовался в DDR3 семействе.

Corsair Vengeance LPX 16GB 3000 МГц CL15

Это двухсоставной радиатор с дополнительным оребрением, увеличивающим площадь отвода тепла.

Corsair Vengeance LPX 16GB 3000 МГц CL15

По центру с одной из сторон нанесена наклейка с логотипом серии, на обратной – технические данные по планкам.

Corsair Vengeance LPX 16GB 3000 МГц CL15

Для контакта с чипами памяти у Corsair Vengeance LPX 16GB 3000 с внутренней стороны радиатора нанесен термоинтерфейс. Тут используется память SAMSUNG, расположены микросхемы только с одной из сторон.

Corsair Vengeance LPX 16GB 3000 МГц CL15

Небольшая высота может гарантировать отсутствие проблем с совместимостью при выборе системы охлаждения процессора.

Corsair Vengeance LPX 16GB 3000 МГц CL15

Тесты Corsair Vengeance LPX 16GB 3000 МГц CL15

Aida64

Corsair Vengeance LPX 16GB 3000 МГц CL15

WinRar

Corsair Vengeance LPX 16GB 3000 МГц CL15

7Zip

Corsair Vengeance LPX 16GB 3000 МГц CL15

Cinebench15

Corsair Vengeance LPX 16GB 3000 МГц CL15

3DMark11

Corsair Vengeance LPX 16GB 3000 МГц CL15

TimeSpy

Corsair Vengeance LPX 16GB 3000 МГц CL15

Разгон

Мы не ограничивались заданными заводскими частотами. Без повышения напряжения и изменения таймингов удалось зафиксировать частоту 3200 МГц.

Aida64

Corsair Vengeance LPX 16GB 3000 МГц CL15

WinRar

Corsair Vengeance LPX 16GB 3000 МГц CL15

7Zip

Corsair Vengeance LPX 16GB 3000 МГц CL15

Cinebench15

Corsair Vengeance LPX 16GB 3000 МГц CL15

3DMark11

Corsair Vengeance LPX 16GB 3000 МГц CL15

TimeSpy

Corsair Vengeance LPX 16GB 3000 МГц CL15

Помимо этого, с увеличением таймингов до CL17 частоту можно было увеличить до стабильных 3333 МГц. Но, полученные в ходе тестов Corsair Vengeance LPX 16GB 3000 данные, не подтвердили целесообразность этой операции. Оптимально будет зафиксировать частоту 3200 МГц.

Итоги по Corsair Vengeance LPX 16GB 3000 МГц CL15

Золото. Выбор редакции MegaObzorCorsair Vengeance LPX 16GB 3000 МГц CL15 станет хорошим выбором для тех, кто приоритетом ставит быстродействие и стабильность работы, но при этом не готов переплачивать за наличие светодиодов в системе охлаждения. Данная память позволит владельцу провести увеличение частот или снизить таймингами.
Corsair Vengeance LPX 16GB 3000 МГц CL15 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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