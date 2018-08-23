Обзор оперативной памяти Corsair Vengeance LPX 16GB 3000 МГц CL15 (CMK16GX4M2B3000C15)

Память стандарта DDR4 получила широкое распространение. Она устанавливается, как в актуальные платформы INTEL, так и AMD. Важность наличия достаточно объема очевидна для большинства пользователей, и тех играет, и тех, кто работает. Мы также уже не раз затрагивали вопрос влияния тактовых частот и таймингов на число кадров в играх, скорости обработки мультимедийного контента и результатах в синтетических тестах. Сегодня продолжая обзор актуальных решений, среди доступных на российском рынке, мы детально изучим память Corsair Vengeance LPX 16GB 3000 МГц CL15.

Комплектация

Этот набор нам для изучения представил один из постоянных читателей. Приобрести его можно в российских магазинах, список предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется Corsair Vengeance LPX 16GB 3000 в коробке из картона с подробной информацией по планам памяти. Здесь, в частности, приведены количество, частота и общий объем. Заявлена поддержка платформ INTEL и AMD. C обратной стороны описаны основные преимущества и особенности работы. Внутри они зафиксированы в прозрачном блистере.

Внешний вид

Эта серия представлена разной комплектностью в зависимости от количества планок и объема. Также можно выбрать между разными тактовыми частотами и таймингами.

Рекомендуем при выборе учитывать ограничениями используемого процессора и материнской платы. Выход за ограничения, можно рассматривать только если в ближайшем будущем планируется апгрейд.

Дизайн по современным меркам строгий и аскетичный. Установлен уже хорошо знакомый радиатор, он же использовался в DDR3 семействе.

Это двухсоставной радиатор с дополнительным оребрением, увеличивающим площадь отвода тепла.

По центру с одной из сторон нанесена наклейка с логотипом серии, на обратной – технические данные по планкам.

Для контакта с чипами памяти у Corsair Vengeance LPX 16GB 3000 с внутренней стороны радиатора нанесен термоинтерфейс. Тут используется память SAMSUNG, расположены микросхемы только с одной из сторон.

Небольшая высота может гарантировать отсутствие проблем с совместимостью при выборе системы охлаждения процессора.

Тесты Corsair Vengeance LPX 16GB 3000 МГц CL15

Aida64

WinRar

7Zip

Cinebench15

3DMark11

TimeSpy

Разгон

Aida64

Мы не ограничивались заданными заводскими частотами. Без повышения напряжения и изменения таймингов удалось зафиксировать частоту 3200 МГц.

WinRar

7Zip

Cinebench15

3DMark11

TimeSpy

Итоги по Corsair Vengeance LPX 16GB 3000 МГц CL15

Помимо этого, с увеличением таймингов до CL17 частоту можно было увеличить до стабильных 3333 МГц. Но, полученные в ходе тестов Corsair Vengeance LPX 16GB 3000 данные, не подтвердили целесообразность этой операции. Оптимально будет зафиксировать частоту 3200 МГц.Corsair Vengeance LPX 16GB 3000 МГц CL15 станет хорошим выбором для тех, кто приоритетом ставит быстродействие и стабильность работы, но при этом не готов переплачивать за наличие светодиодов в системе охлаждения. Данная память позволит владельцу провести увеличение частот или снизить таймингами.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".