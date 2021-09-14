Обзор Cougar Outrider S. Комфортное игровое кресло для высокого роста (3MOUTNXB.BF01)

В августе компания Cougar расширила модельный ряд компьютерных игровых кресел и сегодня мы поделимся опытом эксплуатации одной из новинок. Это Cougar Outrider S, выполненное с применением премиальной эко-кожи и формованной пены высокой плотности. Среди особенностей отмечаются беспрецедентный комфорт, высокую спинку, стальную раму и основание из стали.

Комплектация и сборка

Средняя стоимость – 28 990 рублей.Упаковано в коробку из плотного картона. Поставляется в разобранном виде, внутри все компоненты и комплектующие дополнительно упакованы в транспортировочные пакеты и пленку.

Есть угловые ключи для проведения сборки. Сам процесс подробно описан в комплектной инструкции.

Начать сборку рекомендуем с установки пяти колесиков в посадочные отверстия на лучах металлической крестовины.

В центре ставится газлифт 4-класса. После этого он закрывается декоративным пластиковыми кожухом.

Далее переворачиваем сиденье и с помощью Г-образного ключа закрепляем механизм типа «топ-ган».

Ставим собранное сиденье на газлифт. Теперь можно приступать к фиксации спинки. Соединяются они при помощи усиленных металлических пластин. Сами пластины закрываются декоративными накладками.

Внешний вид

Это собственно весь процесс сборки. Его можно провести самостоятельно в течение 15-20 минут. Сложностей не возникло.У Cougar Outrider S премиальный внешний вид. Эффектно смотрится вышитая сетка на спинке и сиденье. Визуально она напоминает чешую дракона.

В самом оформлении сочетаются оранжевый и черный. Разные типы тканей и элементы плотно подогнаны к друг другу. Стежки аккуратные, нитки не торчат.

Форма у спинки с прямым основанием и загнутыми боковыми гранями. Ее высота составляет 83 сантиметра.

В верхней зоне два выреза с двухсторонними пластиковыми рамками. Они помимо декоративной составляющей используются еще и для фиксации шейной подушки.

Вышит логотип бренда. Такой способ исполнения исключает износ со временем.

Это кресло комплектуется двумя подушками. Помимо отмеченной выше, есть также для поясничного упора. Обе с мягким наполнителем и вышитой символикой.

Сиденье выполнен по схожей компоновке. Отдельная цельная часть и два боковых упора. Ширина между подлокотниками составляет 50 сантиметров. Глубина посадки 50 сантиметров.

Для наполнения используется пена высокой плотности. Она быстро возвращает форму и сохраняет структуру в ходе длительной эксплуатации.

Обтянуто дышащей эко-кожей. Поверхность приятна тактильно. Такой материал практичен, с него легко убрать накопившиеся загрязнения.

Управление наклоном спинки осуществляется с помощью рычага на правой грани. Угол регулируется в диапазоне от 90 до 180 градусов.

Установлены 4D-подлокотники. Можно смещать вперед и назад, изменять положение влево и вправо, смещать и изменять высоту подлокотников. Площадь широкая, располагаются на них руки удобно.

Механизм «топган» с регулируемой степенью качанья. Набор элементов для управления тут классический.

Крестовина с пятью лучами. Она выполнена из металла. На внутренней части есть ребра усиления.

Тесты

Колесики диаметром 75 мм. Перемещается кресло на них без повреждения полового покрытия, не шумят.

Cougar Outrider S рассчитано на пользователя весом до 120 килограммов. В нашем случае кресло в течение 3 недель эксплуатировал редактор с ростом 182 сантиметра. Посадка в нем удобная, есть боковые упоры.

Две регулируемые подушки можно выставить под индивидуальные анатомические особенности поясницы, снизив нагрузку при длительных сессиях за ПК. Помимо этого, выставляются высота от пола и изменение угла наклона спинки.

Смена положения, посадка и смещение проходят без скрипов и постороннего шума. Спина в нем не запотевает.

Итоги

Cougar Outrider S – компьютерное игровое кресло с высоким качеством исполнения, стальным каркасом, пеной высокой плотности и обшивкой из дышащей экокожи, 4D-подлокотниками, металлическим основанием, колесами с диаметром 75 мм. В нем комфортно работать и играть в течение длительного времени. Подходит людям с высоким ростом. Из особенностей, которые могут не устроить, отметим отсутствие регулировки высоты шейной подушки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".