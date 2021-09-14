Обзор Cougar Outrider S. Комфортное игровое кресло для высокого роста (3MOUTNXB.BF01)

Средняя стоимость – 28 990 рублей.
Есть угловые ключи для проведения сборки. Сам процесс подробно описан в комплектной инструкции.
Начать сборку рекомендуем с установки пяти колесиков в посадочные отверстия на лучах металлической крестовины.
В центре ставится газлифт 4-класса. После этого он закрывается декоративным пластиковыми кожухом.
Далее переворачиваем сиденье и с помощью Г-образного ключа закрепляем механизм типа «топ-ган».
Ставим собранное сиденье на газлифт. Теперь можно приступать к фиксации спинки. Соединяются они при помощи усиленных металлических пластин. Сами пластины закрываются декоративными накладками.
Это собственно весь процесс сборки. Его можно провести самостоятельно в течение 15-20 минут. Сложностей не возникло.
В самом оформлении сочетаются оранжевый и черный. Разные типы тканей и элементы плотно подогнаны к друг другу. Стежки аккуратные, нитки не торчат.
Форма у спинки с прямым основанием и загнутыми боковыми гранями. Ее высота составляет 83 сантиметра.
В верхней зоне два выреза с двухсторонними пластиковыми рамками. Они помимо декоративной составляющей используются еще и для фиксации шейной подушки.
Вышит логотип бренда. Такой способ исполнения исключает износ со временем.
Это кресло комплектуется двумя подушками. Помимо отмеченной выше, есть также для поясничного упора. Обе с мягким наполнителем и вышитой символикой.
Сиденье выполнен по схожей компоновке. Отдельная цельная часть и два боковых упора. Ширина между подлокотниками составляет 50 сантиметров. Глубина посадки 50 сантиметров.
Для наполнения используется пена высокой плотности. Она быстро возвращает форму и сохраняет структуру в ходе длительной эксплуатации.
Обтянуто дышащей эко-кожей. Поверхность приятна тактильно. Такой материал практичен, с него легко убрать накопившиеся загрязнения.
Управление наклоном спинки осуществляется с помощью рычага на правой грани. Угол регулируется в диапазоне от 90 до 180 градусов.
Установлены 4D-подлокотники. Можно смещать вперед и назад, изменять положение влево и вправо, смещать и изменять высоту подлокотников. Площадь широкая, располагаются на них руки удобно.
Механизм «топган» с регулируемой степенью качанья. Набор элементов для управления тут классический.
Крестовина с пятью лучами. Она выполнена из металла. На внутренней части есть ребра усиления.
Колесики диаметром 75 мм. Перемещается кресло на них без повреждения полового покрытия, не шумят.
Cougar Outrider S рассчитано на пользователя весом до 120 килограммов. В нашем случае кресло в течение 3 недель эксплуатировал редактор с ростом 182 сантиметра. Посадка в нем удобная, есть боковые упоры.
Две регулируемые подушки можно выставить под индивидуальные анатомические особенности поясницы, снизив нагрузку при длительных сессиях за ПК. Помимо этого, выставляются высота от пола и изменение угла наклона спинки.
Смена положения, посадка и смещение проходят без скрипов и постороннего шума. Спина в нем не запотевает.