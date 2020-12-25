Обзор Cougar RANGER. Лучшая игровая софа для SonyPlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X

Для удобства и комфорта «ПК-бояр» созданы все условия: периферия для управления, кресло и даже столы, а вот про владельцев консолей почему-то не думают, предполагая, что можно играть на чем придется, хотя по длительности сами сессии не отличаются. Тестируемое сегодня игровая софа Cougar RANGER PS создавалась целенаправленно под владельцев консолей, обеспечивая комфортную и эргономичную посадку.

Cougar RANGER PS

К моменту публикации приобрести его можно в официальных российских магазинах. Средняя стоимость составляет 28 990 рублей.

Комплектация

Упаковано в массивную коробку из транспортировочного картона с нанесенным на боковую грань названием софы и общими данными по характеристикам. Внутри комплектующие и составные части распределены по отдельным отсекам и обтянуты полиэтиленовым пакетом.

Cougar RANGER PS

В комплекте идет все необходимое для сборки, подушка под поясницу, шестигранный ключ и инструкция.

Cougar RANGER PS

Внешний вид

Процесс сборки заметно проще в сравнение с игровым креслом. Первым шагом необходимо будет зафиксировать четыре ножки на основании с использованием винтового крепления.

Cougar RANGER PS

Задняя пара ножек расположена под углом. Они с жесткой фиксацией. Такое угловое размещение предотвращает опрокидывание.

Cougar RANGER PS

Передняя пара ножек с регулируемой высотой, позволяя получить устойчивое расположение на неровном половом покрытии.

Cougar RANGER PS

Дальнейший процесс сборки у Cougar RANGER PS максимально прост, заключается он в установке спинки и боковых упоров в заранее установленные направляющие инструмент для этого не требуется.

Cougar RANGER PS

Помимо тестируемого нами варианта в черно-синем исполнении, есть также черно-оранжевое, черно-зеленое, черно-золотое, черно-розовое.

Cougar RANGER PS

Наше цветовое исполнение отлично сочетается с консолью Sony PlayStation 5. В синий цвет окрашены окантовка вдоль подлокотников и боковых упоров, а также силуэта Cougar. Также основная часть со строчкой в виде сетки нитками.

Cougar RANGER PS

В каркас софы встроен механизм, который при откидывании спинки поднимает подставку для ног. Возвращается в собранное состояние по тому же принципу.

Cougar RANGER PS

По краям есть подлокотники. Ширина и длина оптимальны для комфортной посадки людям с разным весом и ростом.

Cougar RANGER PS

В верхней части выступ, выполняющий функцию подголовника. В центре его логотип производителя.

Cougar RANGER PS

Комплектуется также упором под поясницу. Его же можно использовать и как дополнительный упор для локтей.

Cougar RANGER PS

Стоит понимать, что в отличие от игрового кресла, перемещать часто софу по полу не стоит. Все ножки здесь без роликов. Перенос осуществляется обычным механическим способом. Весит в районе 31 килограмма.

Cougar RANGER PS

Внешний вид кресла нам пришелся по душе. Выглядит с заделом на премиальность. Оно гармонично впишется в интерьер комнаты геймера.

Тесты

Мы использовали его в типовой квартире. Проблем с размещением и поиска места под него не было. Вполне можно одному переносить в разные части комнаты. Скрипов, каких-то огрехов в качестве сборки не наблюдается.

Cougar RANGER PS

Сразу отметим, что Cougar RANGER PS для классической работы в паре с компьютером и столом не лучший вариант, уступая в плане удобства игровым креслом. Связано это с трудностью посадки при близком расположении к столу и сложностями с корректировкой местоположения.

Cougar RANGER PS

Для тех, кто использует монитор для вывода картинки с игровой консоли и располагается изначально на расстоянии от стола, проблем таких не будет. Плюс будем учитывать, что беспроводной геймпад не привязывает к определенному расстоянию от системного блока.

Cougar RANGER PS

Оптимально для того, чтобы разместиться перед телевизионной панелью. Посадка в нем удобная. Рассчитано на людей с весом до 160 килограммов. Сидеть можно как в классическом положении, так и удобно закинув ноги, укрывшись пледом.

Cougar RANGER PS

Кстати, рекомендовать такой вариант можно не только тем, кто играет на геймпаде, но и любит смотреть фильмы, ролики на телевизоре или даже категории мобильных геймеров. Взять в руки смартфон или планшет и засесть на длительное время в софе.

Cougar RANGER PS

По регулировкам. Спинка откидывается на 165 градусов. В таком положении можно в нем даже поспать. При дополнительном надавливании на спинку в максимальном отклонении не опрокидывается. Вместе со спинкой автоматически поднимается подставка под ноги.

Cougar RANGER PS

Есть еще промежуточное положение с откинутой на 120-130 градусов спинкой. Этот вариант хорош, когда телевизор размещен на кронштейне в верхней части стены. Понравилось то, что смена этих положений идет без кнопок и рычагов.

Итоги по Cougar RANGER PS

Золото. Выбор редакции MegaObzorЕсли с игровыми креслами сейчас доступен большой выбор в разных ценовых сегментах и от разных производителей. В случае же формата софы под консольную аудиторию, фактически Cougar RANGER PS является уникальным продуктом, в таком формате можно насчитать единичные решения от конкурентов, все они стоят дороже и уступают по удобству исполнения, а также лишены механизма откидывания спинки и подставки под ноги. Поэтому смело отнесем его к лучшей игровой софе среди доступных на момент конца 2020 года.
Cougar RANGER получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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