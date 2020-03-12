Обзор Cougar Rampart. Игровое кресло с максимальным комфортом

Не так давно мы проводили тестирование игрового стола Cougar Mars, там вы могли обратить внимание на игровое кресло Cougar Rampart. Сегодня именно оно будет героем нашего обзора. По заверению производителя, оно предлагает не только привлекательный внешний вид, но и максимальный комфорт.

Комплектация и сборка

Рекомендованная стоимость составляет 19 990 рублей. Уже доступно в сети DNS.Как и с ранее рассмотренными игровыми креслами, перед началом эксплуатации пользователю будет необходимо провести его сборку. Поставляется в коробке из неокрашенного картона.

Комплект включает крестовину, газлифт, два подлокотника, многофукциональный механизм, колесики, две подушки, сиденье, спинку, ключ, набор винтов и подробное руководство по сборке.

Первым шагом ставим пять колес на крестовину. Выполнена она из металла, окрашенного в черный цвет. Сама крестовина дополнительно усилена.

Ставим газлифт в основание. Для него в комплекте предусмотрена декоративная накладка.

Соединяем спинку и сиденье с помощью винтов металлическими уголками. Ставится пара подлокотников.

Внешний вид

На основание сиденья необходимо с помощью четырех винтов закрепить многофункциональный механизм. После этого собранное кресло устанавливается на газлифт.Доступно Cougar Rampart в черном и черно-оранжевом исполнении. Изучаемый нами второй вариант оформлен в фирменных цветах компании.

Основным материалом выступает экокожа. На сиденье она декорирована прошитыми в виде сетки оранжевыми нитями. Стежки аккуратные.

Боковые упоры с накладками оранжевого цвета. По тактильным ощущениям напоминают замшу.

На спинке в верхней части вышит логотип производителя с фронтальной и задней стороны. Есть пара вырезов в стиле гоночных автомобилей.

Внутренняя часть сиденья и спинки заполнена поролоном, устойчивым к слеживанию. Есть металлический каркас, обеспечивающий высокую жесткость и надежность конструкции.

В комплекте с креслом идут две съемные подушки. Одна для поясницы, вторая для шеи. Крепятся при помощи ремней с фиксаторами.

Высота кресла в сборе составляет 127 сантиметров. Ширина сиденья 52 см. Присутствуют боковые упоры. Рассчитано оно на вес до 120 килограммов и рост до 200 см.

Применен механизм типа ТОП-ГАН. Он позволяет наклонить спинку в диапазоне от 90 до 170 градусов. Изменить высоту расположения сиденья.

Поддерживается блокировка раскачивания. Само сопротивление раскачивания регулируется с помощью шарообразной ручки.

Используется газлифт четвертого класса. Пять колесиков с полиуретановым покрытием, предотвращающим повреждение напольного покрытия.

Тесты

Установлены 3D-подлокотники. Выполнены из эластичного пластика. Изменяется высота в нескольких позициях. Выдвигаются вперед и назад, а также поворачиваются относительно точки крепления.Посадка в Cougar Rampart комфортная. Боковые упоры, оптимальная мягкость наполнителя. Приятная текстура используемого кожзама. Есть регулировка по высоте пары подушек. При желании они могут быть демонтированы.

Длительные сессии в нем не приводят к чувству дискомфорта в сравнении с обычными стульями и офисными креслами, разгружая позвоночник. Оно же уменьшает риск искривления осанки в будущем. Понравилась длина сиденья, очень часто оно бывает коротким.

При посадке и изменении положения не скрипит. Конструкция жесткая. Подлокотники не люфтят. На них можно опираться.

Спинку кресла можно откинуть на 170 градусов. В таком положении можно будет поспать в кресле в перерывах между тяжелыми сессиями в играх. Кресло не запрокидывается.

Cougar Rampart обзор

Колесики с большим диаметром и полиуретановым покрытием дает плавное скольжение по напольному покрытию. Ламинат не царапает.

Итоги по Cougar Rampart

Cougar Rampart – добротное игровое кресло с надежной конструкцией. Привлекательный внешний вид, две съемные подушки, регулировки по высоте и наклону, 3D-подлокотники, газлифт 4 класса, полиуретановые ролики, крестовина из металла. Рассчитано оно на людей с весом до 120 кг и ростом до 200 см.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".