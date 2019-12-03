Обзор Cougar Throne Royal. Игровое кресло с поддержкой веса до 160 кг

В преимуществах игровых кресел, в сравнении с офисными вариантами, мы уже могли не раз убедиться в ходе тестов. Тестируемое сегодня кресло Cougar Throne Royal относится к флагманскому сегменту. Как уверяет производитель, обеспечивается максимальный комфорт и высочайшее качество исполнения. Обзор интересен не только тем, кто не приемлет компромиссов, но и людям с весом более 90-100 килограммов и высоким ростом. Связано это с тем, что большинство кресел рассчитано на вес до 120 килограммов.

Cougar Throne Royal обзор

Рекомендованная стоимость составляет 29 990 рублей. Оно уже доступно в российских магазинах.

Комплектация

Поставляется кресло в массивной коробке из неокрашенного картона с его схематичным изображением. Комплект включает крестовину, два подлокотника, пластиковые заглушки, ручки, две съемные подушки, спинку, сидушку, газлифт, ключ и винты, а также белые перчатки.

Сборка

Есть подробная инструкция по сборке с наглядной иллюстрацией. Мы начинаем ее с фиксации пяти колес на крестовине. Далее в нее устанавливается газлифт.

Для дальнейшей сборки потребуется комплектный восьмигранный ключ. Фиксируем регулируемый механизм на сидушуку с помощью четырех винтов. Ставим подлокотники.

Далее для удобства можно будет установить уже собранное сиденье на газлифт. Затягиваем спинку.

Ставим декоративные пластиковые накладки на пластину крепления. Все эти манипуляции проводить можно в комплектных белоснежных перчатках, получив еще и эстетическое удовольствие от процесса. На сборку даже неподготовленный пользователь потратит не более 15-20 минут.

Внешний вид

Основной цвет у Cougar Throne Royal - черный. Выглядит премиально. Будет отлично смотреться и рядом с рабочим столом геймера, и в деловой обстановке офиса.

В отделке используется сочетание искусственной кожи и ткани. Центральная часть это кожа, она легко обслуживается и не собирает загрязнения. Боковые вставки из ткани, она, в свою очередь, приятней тактильно.

Общий представительский вид удачно дополняют стежки золотистыми нитками и логотип производителя на съемных подушках.

Подушек тут две. Одна в районе поясницы, вторая шеи. Они дают оптимальную посадку и упор. Обе с наполнителем.

Качество изготовления не вызывает нареканий. В основе используется надежный металлический каркас. Конструкция выдерживает человека весом до 160 килограммов.

С обратной стороны спинка обтянута кожей. В верхней зоне логотип производителя. Общая форма напоминает кресло гоночного автомобиля.

Механизм качания в Cougar Throne Royal с двумя боковыми ручками и центральным барабаном. Предлагаются возможности тонкой настройки, не только высоты расположения, но и жесткости качания и самого отключения качания.

Используется надежный газлифт 4 класса. Основание выполнено полностью из металла. Необычная форма лучей. Колесики с увеличенным диаметром.

Подлокотники в этом кресле с регулируемой высотой. Широкие ручки для удобного размещения рук во время работы.

Тесты

В очередной раз говорить о разнице в сравнении с табуретками и офисными креслами не стоит. Тут достаточно просто раз попробовать разместиться в таком кресле, чтобы понять всего его преимущества. А заключаются они далеко не во внешнем виде, на первом плане удобство размещения и отсутствие лишней нагрузки на позвоночник и организм в целом.

Cougar Throne Royal предлагает владельцу возможности тонкой подстройки, удовлетворяя потребности даже самого капризного пользователя. Высота регулируется от 135 до 141 сантиметра. Спинка отклоняется до 170 градусов. В максимальном отклонении не перевешивает. Отличает его высокая жесткость мест сопряжения и отсутствие риска излома.

Подушки крепятся при помощи ремней. Каждую из них можно отрегулировать или убрать. Широкое сиденье с удобной посадкой. Есть необходимая боковая поддержка. Плавный механизм качания. Колесики из полиуретана.

Итоги по Cougar Throne Royal

Cougar Throne Royal - игровое кресло для тех, кто не приемлет компромиссов. Строгий внешний вид, использование качественных материалов, простая сборка, две подушки, газлифт 4 класса, регулируемые подлокотники без люфта, прочная конструкция, возможности регулировки, металлическая крестовина.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".