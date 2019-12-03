Обзор Cougar Throne Royal. Игровое кресло с поддержкой веса до 160 кг

2019-12-03, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Cougar Throne Royal; [257]
В преимуществах игровых кресел, в сравнении с офисными вариантами, мы уже могли не раз убедиться в ходе тестов. Тестируемое сегодня кресло Cougar Throne Royal относится к флагманскому сегменту. Как уверяет производитель, обеспечивается максимальный комфорт и высочайшее качество исполнения. Обзор интересен не только тем, кто не приемлет компромиссов, но и людям с весом более 90-100 килограммов и высоким ростом. Связано это с тем, что большинство кресел рассчитано на вес до 120 килограммов.

Cougar Throne Royal

Рекомендованная стоимость составляет 29 990 рублей. Оно уже доступно в российских магазинах.

Cougar Throne Royal обзор

Комплектация

Cougar Throne Royal

Поставляется кресло в массивной коробке из неокрашенного картона с его схематичным изображением. Комплект включает крестовину, два подлокотника, пластиковые заглушки, ручки, две съемные подушки, спинку, сидушку, газлифт, ключ и винты, а также белые перчатки.

Cougar Throne Royal

Сборка

Есть подробная инструкция по сборке с наглядной иллюстрацией. Мы начинаем ее с фиксации пяти колес на крестовине. Далее в нее устанавливается газлифт.

Cougar Throne Royal

Для дальнейшей сборки потребуется комплектный восьмигранный ключ. Фиксируем регулируемый механизм на сидушуку с помощью четырех винтов. Ставим подлокотники.

Cougar Throne Royal

Далее для удобства можно будет установить уже собранное сиденье на газлифт. Затягиваем спинку.

Cougar Throne Royal

Ставим декоративные пластиковые накладки на пластину крепления. Все эти манипуляции проводить можно в комплектных белоснежных перчатках, получив еще и эстетическое удовольствие от процесса. На сборку даже неподготовленный пользователь потратит не более 15-20 минут.

Cougar Throne Royal

Внешний вид

Основной цвет у Cougar Throne Royal - черный. Выглядит премиально. Будет отлично смотреться и рядом с рабочим столом геймера, и в деловой обстановке офиса.

Cougar Throne Royal

В отделке используется сочетание искусственной кожи и ткани. Центральная часть это кожа, она легко обслуживается и не собирает загрязнения. Боковые вставки из ткани, она, в свою очередь, приятней тактильно.

Cougar Throne Royal

Общий представительский вид удачно дополняют стежки золотистыми нитками и логотип производителя на съемных подушках.

Cougar Throne Royal

Подушек тут две. Одна в районе поясницы, вторая шеи. Они дают оптимальную посадку и упор. Обе с наполнителем.

Cougar Throne Royal

Качество изготовления не вызывает нареканий. В основе используется надежный металлический каркас. Конструкция выдерживает человека весом до 160 килограммов.

Cougar Throne Royal

С обратной стороны спинка обтянута кожей. В верхней зоне логотип производителя. Общая форма напоминает кресло гоночного автомобиля.

Cougar Throne Royal

Механизм качания в Cougar Throne Royal с двумя боковыми ручками и центральным барабаном. Предлагаются возможности тонкой настройки, не только высоты расположения, но и жесткости качания и самого отключения качания.

Cougar Throne Royal

Используется надежный газлифт 4 класса. Основание выполнено полностью из металла. Необычная форма лучей. Колесики с увеличенным диаметром.

Cougar Throne Royal

Подлокотники в этом кресле с регулируемой высотой. Широкие ручки для удобного размещения рук во время работы.

Cougar Throne Royal

Тесты

Cougar Throne Royal

В очередной раз говорить о разнице в сравнении с табуретками и офисными креслами не стоит. Тут достаточно просто раз попробовать разместиться в таком кресле, чтобы понять всего его преимущества. А заключаются они далеко не во внешнем виде, на первом плане удобство размещения и отсутствие лишней нагрузки на позвоночник и организм в целом.

Cougar Throne Royal

Cougar Throne Royal предлагает владельцу возможности тонкой подстройки, удовлетворяя потребности даже самого капризного пользователя. Высота регулируется от 135 до 141 сантиметра. Спинка отклоняется до 170 градусов. В максимальном отклонении не перевешивает. Отличает его высокая жесткость мест сопряжения и отсутствие риска излома.

Cougar Throne Royal

Подушки крепятся при помощи ремней. Каждую из них можно отрегулировать или убрать. Широкое сиденье с удобной посадкой. Есть необходимая боковая поддержка. Плавный механизм качания. Колесики из полиуретана.

Cougar Throne Royal

Итоги по Cougar Throne Royal

Золото. Выбор редакции MegaObzorCougar Throne Royal - игровое кресло для тех, кто не приемлет компромиссов. Строгий внешний вид, использование качественных материалов, простая сборка, две подушки, газлифт 4 класса, регулируемые подлокотники без люфта, прочная конструкция, возможности регулировки, металлическая крестовина.
Cougar Throne Royal получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Cougar Throne Royal
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Обзор Cougar Throne Royal. Игровое кресло с поддержкой веса до 160 кгОбзор Cougar Throne Royal. Игровое кресло с поддержкой веса до 160 кг
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