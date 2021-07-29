Обзор Crucial BX500 1000 GB CT1000BX500SSD1. Недорогой и быстрый SSD

За последние пару лет жесткие диски все реже встречаются в обычных сборках, уступив место твердотельным дискам. При чем если некоторое время SSD приобретался малого объема под установку системы, а жесткий диск использовался под игры и хранение данных, то сейчас даже в качестве дополнительного все чаще ставятся твердотельные диски. Они тише, быстрее и не уступают по надежности, а с недавних пор еще разница в стоимости сократилась. Как пример изучаемый сегодня Crucial BX500 1000 GB, доступен в среднем за 9 500 рублей.

Crucial BX500 1000 GB

К вопросу надежности хранения данных, в 2016 году в рабочую систему в качестве диска под фото и видеофайлы был приобретен Crucial MX300 750 GB, этот накопитель работает и сейчас. Отличный результат с учетом того, что файлы на нем используются для проведения монтажа, часто добавляются и удаляются.
Лучшая цена Crucial BX500 1000 GB
Диски изучаемой сегодня линейки сопровождаются 3-летней гарантией. Доступны решения объемами 240, 480 Гбайт и 1, 2 Тбайт.

Комплектация

Упакован в коробку из картона с информацией по особенностям и характеристикам. Внутри зафиксирован в подложку из пластика. Комплект включает различную документацию и гарантийный талон.

Crucial BX500 1000 GB

Внешний вид

Несмотря на невысокую стоимость относительно конкурентов, корпус выполнен из металла. Он увеличивает общую жесткость и надежность конструкции.

Crucial BX500 1000 GB

Также используется для пассивного отвода тепла при работе. Чипы памяти и контроллер с нанесенным термоинтерфейсом.

Crucial BX500 1000 GB

На лицевой стороны текстурное название линейки и логотип бренда. С обратной стороны наклейка с техническими данными.

Crucial BX500 1000 GB

Внутри корпуса печатная плата темно-синего цвета. Crucial BX500 построен на базе четырёхканального контроллера SM2258XT.

Crucial BX500 1000 GB

Используется актуальный тип памяти TLC 3D V-NAND от Micron. Это 64-слойные кристаллы. Из упрощений отметим отсутствие DRAM-кэша.

Crucial BX500 1000 GB

С официального сайта можно загрузить утилиту управления. Она будет полезна для мониторинга состояния накопителя, а также переноса данных при проведении апгрейда.

Crucial BX500 1000 GB

А корпус этого твердотельного диска с толщиной 7 мм позволяет использовать его как для установки в системные блоки, так и для замены или дополнения дискового пространства в ноутбуках.

Тесты Crucial BX500 1000 GB

AS SSD Benchmark:

Crucial BX500 1000 GB

Crucial BX500 1000 GB

HD Tune Pro:

Crucial BX500 1000 GB

Crucial BX500 1000 GB

Crucial BX500 1000 GB

CrystalDiskMark:

Crucial BX500 1000 GB

Anvil

Crucial BX500 1000 GB

AJA

Crucial BX500 1000 GB

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorТвердотельные диски Crucial BX500 поддерживают высокие скорости обмена данными, станет хорошим выбором в качестве основного системного или дополнительного. Металлический корпус, задействованный для отвода тепла от чипов памяти. Поддержка ПО и 3-летняя гарантия.
Crucial BX500 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Crucial CT1000BX500SSD1
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