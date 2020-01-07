Обзор DJI Osmo Action. Правильная альтернатива GoPro Hero 8 Black

2020-01-07, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - DJI Osmo Action; [196]
Долгое время бренд DJI ассоциировался только с квадрокоптерами и аэросъемкой. Линейка “летающих камер” под разные задачи и “кошельки”. В 2019 году они опробовали свои силы в сегменте носимых экшен-камер, выпустив DJI Osmo Pocket и позже DJI Osmo Action, сделав серьезную заявку, составив достойную конкуренцию GoPro и Sony, предложив сразу ряд интересных решений.

DJI Osmo Action

Камеру можно свободно приобрести в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Набор включает крепежную рамку, основание, площадки с двухсторонним скотчем, аккумулятор, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с привлекательным оформлением.

Внешний вид

В отличие от выпущенных ранее решений, DJI Osmo Action ориентирована на любителей экстремального спорта и съемки в сложных условиях.

DJI Osmo Action

Корпус экшен-камеры защищен от попадания грязи и воды. Её можно погружать в воду на глубину до 11 метров.

DJI Osmo Action

В отличие от GoPro Hero 8 Black, тут на фронтальной панели размещен информативный цветной дисплей. Сильная заявка на блогерскую аудиторию. Этот экран позволяет наглядно контролировать угол съемки.

DJI Osmo Action

Включается длительным нажатием на боковую кнопку. По умолчанию второй экран выключен для экономии заряда аккумулятора. Есть режим с отключением всех экранов.

DJI Osmo Action

Правее от экрана выведен объектив с круглой окантовкой. Он заметно выступает относительно плоскости корпуса. Ниже светодиодный индикатор активности.

DJI Osmo Action

Две основные кнопки на верхнем торце. С помощью них включается система, выключается основной экран, запускается запись. Здесь же отверстия микрофонов.

DJI Osmo Action

Под откидной заглушкой с уплотнителем скрывается USB Type-C разъем, используемый для подачи питания и обмена данными с ПК.

DJI Osmo Action

На нижней грани отсек аккумулятора с двумя механическими замками. Здесь же расположен слот для карты памяти формата microSD.

DJI Osmo Action

Габариты характерны для этого класса устройств. Обеспечена совместимость с аксессуарами. Есть поддержка внешнего микрофона.

DJI Osmo Action

Основной экран сенсорный. Соотношение сторон 16:9. На нажатия пальцев реагирует точно.

Управление

DJI Osmo Action

Блоки управления выводятся свайпом в соответствующую сторону. Быстрое переключение режимов фото и видеосъемки. Корректировка параметров съемки. Сам принцип управления в DJI Osmo Action схож с GoPro.

DJI Osmo Action

Есть голосовые команды, работают корректно. Быстрая настройка с выбором часто используемых режимов.

Съемка

Камера поддерживает съемку в разрешении 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Для 2.7К скорость можно увеличить до 120 кадров в секунду.

4К дневная съемка DJI Osmo Action

4К 60FPS ночь DJI Osmo Action

timelapse и hyperlapse. Для Full HD предлагается плавная съемка со скоростью до 240 кадров в секунду.

4К HDR ночь DJI Osmo Action

В 4К есть съемка с HDR. В ней скорость кадров уменьшается, также отключается стабилизация.

Full HD 60 FPS ночь DJI Osmo Action

В самой камере DJI Osmo Action технология стабилизации получила фирменное название RockSteady. Работает эффективно даже в высоком разрешении. Из ограничений отметим отсутствие GPS-модуля.

4К подводная съемка DJI Osmo Action

Софт

Wi-Fi и Bluetooth используются для беспроводного подключения к смартфону. Процесс сопряжения прост, заключается в выборе доступной камеры.

DJI Osmo Action

Выводится потоковое изображение с камеры. Переключение режимов съемки.

DJI Osmo Action

Детальные настройки с выбором параметров.

DJI Osmo Action

Редактор отснятых файлов, как для летающих дронов. Перенос файлов на смартфон.

DJI Osmo Action

Аккумулятор

За автономную работу DJI Osmo Action отвечает батарейка с емкостью 1300 мАч. Крышка батарейки выступает частью корпуса. В разрешении Full HD со скоростью 60 кадров в секунду её хватает примерно на 2 часа работы.

DJI Osmo Action

Итоги по DJI Osmo Action

DJI Osmo Action - удачная альтернатива камерам GoPro и Sony. Использовать ее можно для широкого круга задач, среди которых экстремальные ролики и влоги для социальных сетей. Предлагая высокое качество съемки со стабилизацией, два дисплея, хорошую автономность, защищенный от воды корпус, она стоит дешевле конкурентов. К недостаткам отнесем отсутствие GPS-модуля.

Комментарии и отзывы DJI Osmo Action
Первый взгляд на Sony Xperia 5 Plus...
Первый взгляд на Sony Xperia 5 PlusСмартфон Xperia 5 Plus выполнен в традиционном дизайне. Xperia 5 Plus будет иметь цельнометаллический кор...
Sony обновляет ОС Android до 10 версии д...
Sony обновляет ОС Android до 10 версии дAndroid 10 теперь стал доступен для смартфонов Xperia XZ2, XZ2 Compact и XZ2 Premium. Sony обещала обнови...
Характеристики первого ноутбука с Ryzen ...
Характеристики первого ноутбука с Ryzen Asus представила тонкий и легкий ноутбук с процессором нового покаоления от AMD серии 4000. ROG Zephyrus ...
Lenovo Smart Frame украсит любую квартир...
Lenovo Smart Frame украсит любую квартирВ последнее время производители стали достаточно часто использовать умные рамки, которые в некотором смыс...
Wacom One работает на Android...
Wacom One работает на AndroidДовольно длительное время владельцы профессиональных планшетов для графики говорили о том, что их продукт...
Lenovo IdeaPad Duet Chromebook с клавиат...
Lenovo IdeaPad Duet Chromebook с клавиатВ последнее время хромбуки пользуются какой-то невероятной популярностью по одной простой причине — это д...
Corsair A500 - новый конкурент на рынке ...
Corsair A500 - новый конкурент на рынке Corsair продолжает улучшать свою продукцию и создовать новые компоненты для систем охлаждения. На выставк...
Acer представила рабочую станцию...
Acer представила рабочую станциюРабочая станция Acer ConceptD 700 построена на платформе Xeon E в паре с Quadro GPU от NVIDIA. ConceptD 7...


Обзор DJI Osmo Action. Правильная альтернатива GoPro Hero 8 BlackОбзор DJI Osmo Action. Правильная альтернатива GoPro Hero 8 Black
Обзор Trust GXT 248 Luno. Потоковый USB-микрофон для трансляцийОбзор Trust GXT 248 Luno. Потоковый USB-микрофон для трансляций
Обзор Ticwatch Pro. Умные часы Wear OS с двумя дисплеямиОбзор Ticwatch Pro. Умные часы Wear OS с двумя дисплеями
Обзор DJI Osmo Pocket. Экшен-камера с Gimbal для путешествий и влоговОбзор DJI Osmo Pocket. Экшен-камера с Gimbal для путешествий и влогов
Обзор VICTORINOX Hunter Pro 0.9411.M63. Нож для настоящих охотников Обзор VICTORINOX Hunter Pro 0.9411.M63. Нож для настоящих охотников
Предварительный обзор Samsung Odyssey G9...
Предварительный обзор Samsung Odyssey G9Компания Samsung довольно неожиданно удивила всех анонсом нового игрового монитора, который при наличии д...
Обзор The Walking Zombie 2. Почти ААА-шу...
Обзор The Walking Zombie 2. Почти ААА-шуМы привыкли к тому, что современные мобильные проекты заточены под казуальных геймеров, которые хотят дав...
Предварительный обзор Lenovo ThinkVision...
Предварительный обзор Lenovo ThinkVisionВ последнее время производители мониторов стали все чаще выпускать устройства для дизайнеров или фотограф...
Предварительный обзор Klipsch T10 True W...
Предварительный обзор Klipsch T10 True WБеспроводные наушники стали пользоваться какой-то небывалой популярностью на рынке, ведь пользователи уже...
Обзор Rombica L Adapter 3.5C Lightning-3...
Обзор Rombica L Adapter 3.5C Lightning-3Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Rombica, которая не перестает...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Boo...
Предварительный обзор Samsung Galaxy BooМы привыкли к тому, что на рынке есть ноутбуки компании Apple и целый ряд других компаний, которые просто...
Предварительный обзор Klipsch. Наушники ...
Предварительный обзор Klipsch. Наушники Самое время поговорить о современных технологиях, которые окружают нас повсюду. Многие производители дела...
Обзор EA Sports UFC. Немного не то...
Обзор EA Sports UFC. Немного не тоКомпания EA умеет делать спортивные симуляторы — они приносят львиную долю прибыли, которая необходима лю...
Обзор VICTORINOX OUTRIDER. Перочинный но...
Обзор VICTORINOX OUTRIDER. Перочинный ноСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличный нож для выживания, который получил под свое упр...
Обзор Shelter War. Весьма неплохая страт...
Обзор Shelter War. Весьма неплохая стратИгры с прогрессом, которые созданы для довольно длительного прохождения, требуют от игрока постоянного вн...
Обзор DevTycoon 2. Отличная мобильная иг...
Обзор DevTycoon 2. Отличная мобильная игМы очень любим простенькие мобильные игры за то, что они не требуют от нас больших познаний, хорошей реак...
Предварительный обзор Acer Predator CG7....
Предварительный обзор Acer Predator CG7.Начало года ознаменовано новым монитором компании Acer, который не только выглядит довольно круто и дорог...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor