Обзор DJI Osmo Action. Правильная альтернатива GoPro Hero 8 Black

Долгое время бренд DJI ассоциировался только с квадрокоптерами и аэросъемкой. Линейка “летающих камер” под разные задачи и “кошельки”. В 2019 году они опробовали свои силы в сегменте носимых экшен-камер, выпустив DJI Osmo Pocket и позже DJI Osmo Action, сделав серьезную заявку, составив достойную конкуренцию GoPro и Sony, предложив сразу ряд интересных решений.

Комплектация

Внешний вид

Камеру можно свободно приобрести в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Набор включает крепежную рамку, основание, площадки с двухсторонним скотчем, аккумулятор, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с привлекательным оформлением.В отличие от выпущенных ранее решений, DJI Osmo Action ориентирована на любителей экстремального спорта и съемки в сложных условиях.

Корпус экшен-камеры защищен от попадания грязи и воды. Её можно погружать в воду на глубину до 11 метров.

В отличие от GoPro Hero 8 Black, тут на фронтальной панели размещен информативный цветной дисплей. Сильная заявка на блогерскую аудиторию. Этот экран позволяет наглядно контролировать угол съемки.

Включается длительным нажатием на боковую кнопку. По умолчанию второй экран выключен для экономии заряда аккумулятора. Есть режим с отключением всех экранов.

Правее от экрана выведен объектив с круглой окантовкой. Он заметно выступает относительно плоскости корпуса. Ниже светодиодный индикатор активности.

Две основные кнопки на верхнем торце. С помощью них включается система, выключается основной экран, запускается запись. Здесь же отверстия микрофонов.

Под откидной заглушкой с уплотнителем скрывается USB Type-C разъем, используемый для подачи питания и обмена данными с ПК.

На нижней грани отсек аккумулятора с двумя механическими замками. Здесь же расположен слот для карты памяти формата microSD.

Габариты характерны для этого класса устройств. Обеспечена совместимость с аксессуарами. Есть поддержка внешнего микрофона.

Управление

Основной экран сенсорный. Соотношение сторон 16:9. На нажатия пальцев реагирует точно.

Блоки управления выводятся свайпом в соответствующую сторону. Быстрое переключение режимов фото и видеосъемки. Корректировка параметров съемки. Сам принцип управления в DJI Osmo Action схож с GoPro.

Съемка

4К дневная съемка DJI Osmo Action

Есть голосовые команды, работают корректно. Быстрая настройка с выбором часто используемых режимов.Камера поддерживает съемку в разрешении 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Для 2.7К скорость можно увеличить до 120 кадров в секунду.

4К 60FPS ночь DJI Osmo Action

4К HDR ночь DJI Osmo Action

timelapse и hyperlapse. Для Full HD предлагается плавная съемка со скоростью до 240 кадров в секунду.

Full HD 60 FPS ночь DJI Osmo Action

В 4К есть съемка с HDR. В ней скорость кадров уменьшается, также отключается стабилизация.

4К подводная съемка DJI Osmo Action

В самой камере DJI Osmo Action технология стабилизации получила фирменное название RockSteady. Работает эффективно даже в высоком разрешении. Из ограничений отметим отсутствие GPS-модуля.

Софт

Wi-Fi и Bluetooth используются для беспроводного подключения к смартфону. Процесс сопряжения прост, заключается в выборе доступной камеры.

Выводится потоковое изображение с камеры. Переключение режимов съемки.

Детальные настройки с выбором параметров.

Редактор отснятых файлов, как для летающих дронов. Перенос файлов на смартфон.

Аккумулятор

За автономную работу DJI Osmo Action отвечает батарейка с емкостью 1300 мАч. Крышка батарейки выступает частью корпуса. В разрешении Full HD со скоростью 60 кадров в секунду её хватает примерно на 2 часа работы.

Итоги по DJI Osmo Action

DJI Osmo Action - удачная альтернатива камерам GoPro и Sony. Использовать ее можно для широкого круга задач, среди которых экстремальные ролики и влоги для социальных сетей. Предлагая высокое качество съемки со стабилизацией, два дисплея, хорошую автономность, защищенный от воды корпус, она стоит дешевле конкурентов. К недостаткам отнесем отсутствие GPS-модуля.