Обзор Digma HF8.5-8-ST. Выбор электросамоката для города 2023

Настал сезон электросамокатов, ставших привычным транспортом для городов. Бесшумный, маневренный и простой в освоении. Изучаемый сегодня Digma HF8.5-8-ST позволит как с комфортом покататься в парках и на дорогах, так и использоваться ежедневно упрощая дорогу до остановки общественного транспорта.

Комплектация и сборка

Упакован в коробку из плотного картона на боковой грани которой схематичное изображение самоката и сводные данные по ключевым особенностям конструкции, а также технического оснащения.

Комплект его включает шланг для компрессора, адаптер питания, Г-образный ключ и винты, руководство пользователя и гарантийный талон.

Сборка простая, включает только несколько этапов. Это фиксация руля на колонне с помощью двух винтов. После этого остается только подключить зарядное устройство и можно приступать к поездке.

Digma HF8.5-8-ST обзор

Внешний вид

Для этого типа электронного транспорта сформировались свои негласные стандарты, которым эта модель полностью соответствует. Как пример, эта модель по качеству сборки и внешнему виду повторяет более дорогой Xiaomi Mijia Electric Scooter.

В оформлении преобладает черный цвет. Качество покраски высокое, за время длительной эксплуатации не заметили проблем с качеством исполнения и надежностью.

Конструкция складываемая механический замок находится в основании рулевой колонны. Для язычка предусмотрен дополнительный фиксатор, исключающий его случайное открытие.

В сложенном состоянии руль можно закрепить на заднее крыло. В таком положении его удобно носить в руках. Также упрощается перевозка и хранение. Поместится к шкафу в прихожей, так и багажнике малогабаритного автомобиля.

Понравился выполненный кабель-менеджмент, у Digma HF8.5-8-ST тормозной тросик и все провода проведены внутри деки и колонны. В видимой части только ограниченные участки, расположенные в местах складывания.

Дека выполнена из алюминия. Вся верхняя ее площадь с резиновым ковриком и текстурным рисунком, улучшающим сцепление с ногами.

На боковой ее стороне гнездо питание с резиновой заглушкой, предотвращающим попадание воды внутрь. Есть складная ножка для парковки.

Электродвигатель находится в переднем колесе. Он полностью закрыт пластиковым диском. По краям на вилке световые отражатели красного цвета.

Колеса с надувными шинами. Для удобства накачивания в комплекте есть короткий шланг для компрессора. Надувные колеса комфортнее, чем литые. Хотя отметим, что для такого диаметра и исполнения не составит проблем приобрести сменные покрышки.

Как и у переднего колеса, на заднем есть крыло, защищающее от брызг. На заднем крыле зафиксирован стоп-сигнал. Диаметр колес 8.5 дюймов. Заднее колесо с дисковым тормозом. Для него можно будет отрегулировать степень зажатия.

Руль у Digma HF8.5-8-ST с грипсами темно-серого цвета. Слева механический звонок и рычаг торможения, справа ручка акселератора.

На верхней грани в центре символьно-цифровой LED-дисплей, отображающий скорость движения, активный режим работы, статус фонаря и заряд аккумулятора шагом в 20%. С фронтальной стороны светодиодная фара. Яркость у нее не высокая, работает для обозначения своего движения. Ниже механическая кнопка с помощью которой идет включение/выключение, переключение режимов работы и включения фонаря. Управление интуитивное. В отличие от сенсорной панели, она сохраняет управление и с мокрыми пальцами.

Тесты

Digma HF8.5-8-ST оснащается двигателем мощностью 250 Вт. У него есть четыре режима работы: пешеход, драйв (стандартный), спортивный (максимальная скорость) и экономичный (скорость до 15 км/ч). Максимально развивает до 25 км/ч, в зависимости от выбранного режима будут меняться лимит максимальной скорости и темп ее набора. Поддерживает круиз-контроль, для его активации нужно удерживать акселератор в течение 6 секунд.

Электросамокат тестировал взрослый человек весом 75 кг, согласно характеристикам максимальная нагрузка до 100 кг. Основная стихия для него — это твердое покрытие, такое как асфальт, брусчатка. Хотя и по сухому грунту проедет тоже уверенно.

На небольших подъемах темп ожидаемо замедляется. На сильных подъемах можно будет помочь ногами, хотя тут все будет зависеть от веса пилота. Управление отличное, на освоение не уйдет много времени.

Важным показателем является запас хода. Тут установлен аккумулятор с емкостью 7500 мАч. На одном заряде заявлено до 28 км. На практике эти результаты можем подтвердить, в обычном темпе это несколько часов эксплуатации, а также зарядка раз в два дня в режиме дом-работа-дом.

Итоги

Как и отмечали можно использовать для последней мили, совмещая часть пути с общественным транспортом. В сложенном состоянии можно брать в автобус или метро. Дека с удобным хватом и быстрое складывание/раскладывание. Из интересного, отметим возможность приобрести отдельно сиденье и самостоятельно зафиксировать его на деке.Digma HF8.5-8-ST – комфортный и надёжный электросамокат для города с приятным ценником для такого уровня технического оснащения и исполнения. Четыре скоростных режима с максимальной скоростью до 25 км/ч, круиз-контроль, хороший запас хода, складываемая конструкция, дисковый тормоз для безопасной остановки, скрытая укладка кабелей, фонарь и стоп-сигнал, информативный дисплей. Из того что может не хватить, отметим ушки для велозамка и приложения для смартфона, хотя все это индивидуально.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".