Обзор Digma HF8.5-8-ST. Выбор электросамоката для города 2023

Настал сезон электросамокатов, ставших привычным транспортом для городов. Бесшумный, маневренный и простой в освоении. Изучаемый сегодня Digma HF8.5-8-ST позволит как с комфортом покататься в парках и на дорогах, так и использоваться ежедневно упрощая дорогу до остановки общественного транспорта.

Digma HF8.5-8-ST

Комплектация и сборка

Упакован в коробку из плотного картона на боковой грани которой схематичное изображение самоката и сводные данные по ключевым особенностям конструкции, а также технического оснащения.

Digma HF8.5-8-ST

Комплект его включает шланг для компрессора, адаптер питания, Г-образный ключ и винты, руководство пользователя и гарантийный талон.

Digma HF8.5-8-ST

Сборка простая, включает только несколько этапов. Это фиксация руля на колонне с помощью двух винтов. После этого остается только подключить зарядное устройство и можно приступать к поездке.

Digma HF8.5-8-ST

Digma HF8.5-8-ST обзор

Внешний вид

Для этого типа электронного транспорта сформировались свои негласные стандарты, которым эта модель полностью соответствует. Как пример, эта модель по качеству сборки и внешнему виду повторяет более дорогой Xiaomi Mijia Electric Scooter.

Digma HF8.5-8-ST

В оформлении преобладает черный цвет. Качество покраски высокое, за время длительной эксплуатации не заметили проблем с качеством исполнения и надежностью.

Digma HF8.5-8-ST

Конструкция складываемая механический замок находится в основании рулевой колонны. Для язычка предусмотрен дополнительный фиксатор, исключающий его случайное открытие.

Digma HF8.5-8-ST

В сложенном состоянии руль можно закрепить на заднее крыло. В таком положении его удобно носить в руках. Также упрощается перевозка и хранение. Поместится к шкафу в прихожей, так и багажнике малогабаритного автомобиля.

Digma HF8.5-8-ST

Понравился выполненный кабель-менеджмент, у Digma HF8.5-8-ST тормозной тросик и все провода проведены внутри деки и колонны. В видимой части только ограниченные участки, расположенные в местах складывания.

Digma HF8.5-8-ST

Дека выполнена из алюминия. Вся верхняя ее площадь с резиновым ковриком и текстурным рисунком, улучшающим сцепление с ногами.

Digma HF8.5-8-ST

На боковой ее стороне гнездо питание с резиновой заглушкой, предотвращающим попадание воды внутрь. Есть складная ножка для парковки.

Digma HF8.5-8-ST

Электродвигатель находится в переднем колесе. Он полностью закрыт пластиковым диском. По краям на вилке световые отражатели красного цвета.

Digma HF8.5-8-ST

Колеса с надувными шинами. Для удобства накачивания в комплекте есть короткий шланг для компрессора. Надувные колеса комфортнее, чем литые. Хотя отметим, что для такого диаметра и исполнения не составит проблем приобрести сменные покрышки.

Digma HF8.5-8-ST

Как и у переднего колеса, на заднем есть крыло, защищающее от брызг. На заднем крыле зафиксирован стоп-сигнал. Диаметр колес 8.5 дюймов. Заднее колесо с дисковым тормозом. Для него можно будет отрегулировать степень зажатия.

Digma HF8.5-8-ST

Руль у Digma HF8.5-8-ST с грипсами темно-серого цвета. Слева механический звонок и рычаг торможения, справа ручка акселератора.

Digma HF8.5-8-ST

На верхней грани в центре символьно-цифровой LED-дисплей, отображающий скорость движения, активный режим работы, статус фонаря и заряд аккумулятора шагом в 20%. С фронтальной стороны светодиодная фара. Яркость у нее не высокая, работает для обозначения своего движения. Ниже механическая кнопка с помощью которой идет включение/выключение, переключение режимов работы и включения фонаря. Управление интуитивное. В отличие от сенсорной панели, она сохраняет управление и с мокрыми пальцами.

Digma HF8.5-8-ST

Тесты

Digma HF8.5-8-ST оснащается двигателем мощностью 250 Вт. У него есть четыре режима работы: пешеход, драйв (стандартный), спортивный (максимальная скорость) и экономичный (скорость до 15 км/ч). Максимально развивает до 25 км/ч, в зависимости от выбранного режима будут меняться лимит максимальной скорости и темп ее набора. Поддерживает круиз-контроль, для его активации нужно удерживать акселератор в течение 6 секунд.

Digma HF8.5-8-ST

Электросамокат тестировал взрослый человек весом 75 кг, согласно характеристикам максимальная нагрузка до 100 кг. Основная стихия для него — это твердое покрытие, такое как асфальт, брусчатка. Хотя и по сухому грунту проедет тоже уверенно.

Digma HF8.5-8-ST

На небольших подъемах темп ожидаемо замедляется. На сильных подъемах можно будет помочь ногами, хотя тут все будет зависеть от веса пилота. Управление отличное, на освоение не уйдет много времени.

Digma HF8.5-8-ST

Важным показателем является запас хода. Тут установлен аккумулятор с емкостью 7500 мАч. На одном заряде заявлено до 28 км. На практике эти результаты можем подтвердить, в обычном темпе это несколько часов эксплуатации, а также зарядка раз в два дня в режиме дом-работа-дом.

Digma HF8.5-8-ST

Как и отмечали можно использовать для последней мили, совмещая часть пути с общественным транспортом. В сложенном состоянии можно брать в автобус или метро. Дека с удобным хватом и быстрое складывание/раскладывание. Из интересного, отметим возможность приобрести отдельно сиденье и самостоятельно зафиксировать его на деке.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorDigma HF8.5-8-ST – комфортный и надёжный электросамокат для города с приятным ценником для такого уровня технического оснащения и исполнения. Четыре скоростных режима с максимальной скоростью до 25 км/ч, круиз-контроль, хороший запас хода, складываемая конструкция, дисковый тормоз для безопасной остановки, скрытая укладка кабелей, фонарь и стоп-сигнал, информативный дисплей. Из того что может не хватить, отметим ушки для велозамка и приложения для смартфона, хотя все это индивидуально.
Digma HF8.5-8-ST получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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