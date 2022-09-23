Обзор Digma K2. Электронная книга для школьников и студентов…

Приобрести его можно за 7500 рублей в ключевых российских магазинах.
Упакована в компактной коробке из плотного картона с изображением устройства и данными по техническим характеристикам. Комплект включает зарядный кабель, руководство пользователя и гарантийный талон международного образца.
Толщина корпуса 9.8 мм, вес 150 граммов. Общие габариты компактны, поместится и в компактной женской сумке.
Но в очередной раз напомним, такой тип экрана не прощает механической нагрузки, носить его без дополнительного защитного чехла рискованно, поэтому сразу рекомендуем продумать этот момент в тех сценариях, когда ридер будет использоваться вне дома.
Хотя тут эти риски уменьшены, за счет, расположения дисплея ниже плоскости боковой рамки.
Удобно в Digma K2 реализовано перелистывание страниц. Кнопки, отвечающие за это действие, находятся на боковых рамках. Нажатие на них проходит без изменения хвата.
Также элементы включают кнопки управления на нижней рамке экрана. С помощью них можно в один клик включать подсветку, возвращать действие, выводить настройки и переходить на главный экран.
На нижнем торце слот для карты памяти формата microSD, разъем microUSB, кнопка включения, индикатор питания и скрытая кнопка перезагрузки.
Изображение с экрана хорошо читается под разными углами наклона. Не бликует и не слепнет под прямыми лучами солнца. Шрифт отображается четко, комфортно читать с разным кеглем.
У Digma K2 есть управляемая светодиодная подсветка. Включается и выключается одним кликом. Так можно читать будет ночью, не мешая спать окружающим, находящимся в той же комнате. В отличие от смартфонов, длительное чтение не вызывает чувства дискомфорта и усталости глаз. Экран не мерцает.
Главный экран оформлен в виде меню: история просмотра, библиотека, поиск книг, проводник, изображения, игры, календарь и настройки.
В разделе истории помимо списка открытых файлов ведется сохранение прогресса чтения. При запуске закрытых ранее книг будет открываться последняя открытая страница.
Выводится библиотека книг с встроенной памяти и накопителя microSD. Поиск книг и документов по названию. Проводник с полным доступом к памяти. Есть календарь с отображением времени. Простые игры.
В настройках можно задать частоту обновления экрана, настроить питания, дату и время, изменить язык.