Обзор Digma K2. Электронная книга для школьников и студентов

Сейчас ученикам и студентам доступна огромная база учебной и научной литературы, все это как доступно для загрузки на просторах интернета, а также предоставляемой учебными заведениями. Смотреть эти файлы, книги, документы можно на мониторе, смартфоне, планшете, но удобнее и комфортнее на специализированных устройствах – электронных книгах, они заметно меньше нагружают глаза и не требуют частой зарядки. Тестируемый сегодня ридер Digma K2 даст возможность читать как при разном уровне освещения в помещении, а также в полной темноте.

Digma K2

Приобрести его можно за 7500 рублей в ключевых российских магазинах.

Комплектация

Digma K2

Упакована в компактной коробке из плотного картона с изображением устройства и данными по техническим характеристикам. Комплект включает зарядный кабель, руководство пользователя и гарантийный талон международного образца.

Digma K2

Digma K2 обзор

Внешний вид

Выполнена в корпусе из пластика серого цвета. Внешний вид выдержанный, без визуальных излишеств.

Digma K2

Толщина корпуса 9.8 мм, вес 150 граммов. Общие габариты компактны, поместится и в компактной женской сумке.

Digma K2

Но в очередной раз напомним, такой тип экрана не прощает механической нагрузки, носить его без дополнительного защитного чехла рискованно, поэтому сразу рекомендуем продумать этот момент в тех сценариях, когда ридер будет использоваться вне дома.

Digma K2

Хотя тут эти риски уменьшены, за счет, расположения дисплея ниже плоскости боковой рамки.

Digma K2

Удобно в Digma K2 реализовано перелистывание страниц. Кнопки, отвечающие за это действие, находятся на боковых рамках. Нажатие на них проходит без изменения хвата.

Digma K2

Также элементы включают кнопки управления на нижней рамке экрана. С помощью них можно в один клик включать подсветку, возвращать действие, выводить настройки и переходить на главный экран.

Digma K2

На нижнем торце слот для карты памяти формата microSD, разъем microUSB, кнопка включения, индикатор питания и скрытая кнопка перезагрузки.

Digma K2

Экран

Для вывода изображения используется 6-дюймовый экран с разрешением 1024х758 пикселей. Это матрица E-ink Pearl HD, отличием которой от поколения Carta является меньшая контрастность подложки.

Digma K2

Изображение с экрана хорошо читается под разными углами наклона. Не бликует и не слепнет под прямыми лучами солнца. Шрифт отображается четко, комфортно читать с разным кеглем.

Digma K2

У Digma K2 есть управляемая светодиодная подсветка. Включается и выключается одним кликом. Так можно читать будет ночью, не мешая спать окружающим, находящимся в той же комнате. В отличие от смартфонов, длительное чтение не вызывает чувства дискомфорта и усталости глаз. Экран не мерцает.

Интерфейс и платформа

В качестве платформы используется Rockchip RK2818. Его мощности достаточно для запуска системы в течение 5-7 секунд. Под хранение данных доступен накопитель объемом 4 Гбайт. Если этого пространства недостаточно для библиотеки, можно будет добавить карту памяти. Распознает файлы в разрешении PDF, EPUB, TXT, HTML, FB2, RTF, MOBI, CHM, PDB, DOC. Также можно открыть графические файлы JPEG, BMP, PNG, GIF.

Digma K2

Главный экран оформлен в виде меню: история просмотра, библиотека, поиск книг, проводник, изображения, игры, календарь и настройки.

Digma K2

В разделе истории помимо списка открытых файлов ведется сохранение прогресса чтения. При запуске закрытых ранее книг будет открываться последняя открытая страница.

Digma K2

Выводится библиотека книг с встроенной памяти и накопителя microSD. Поиск книг и документов по названию. Проводник с полным доступом к памяти. Есть календарь с отображением времени. Простые игры.

Digma K2

В настройках можно задать частоту обновления экрана, настроить питания, дату и время, изменить язык.

Аккумулятор

Полного заряда аккумулятора хватает на 3 недели активного чтения. Включенная подсветка будет сокращать время автономной работы.

Итоги

Digma K2 станет хорошим выбором для школьников и студентов, упростив доступ к базе знаний, позволяя проводить длительно время за учебной и художественной литературой. При своих компактных габаритах позволяя хранить громадную библиотеку файлов. Отметим удобное расположение элементов управления, быстрый запуск системы, длительное время автономной работу и встроенную подсветку. Не устроить может использование USB-C для зарядки.
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