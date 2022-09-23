Обзор Digma K2. Электронная книга для школьников и студентов…

Сейчас ученикам и студентам доступна огромная база учебной и научной литературы, все это как доступно для загрузки на просторах интернета, а также предоставляемой учебными заведениями. Смотреть эти файлы, книги, документы можно на мониторе, смартфоне, планшете, но удобнее и комфортнее на специализированных устройствах – электронных книгах, они заметно меньше нагружают глаза и не требуют частой зарядки. Тестируемый сегодня ридер Digma K2 даст возможность читать как при разном уровне освещения в помещении, а также в полной темноте.

Комплектация

Приобрести его можно за 7500 рублей в ключевых российских магазинах.

Упакована в компактной коробке из плотного картона с изображением устройства и данными по техническим характеристикам. Комплект включает зарядный кабель, руководство пользователя и гарантийный талон международного образца.

Digma K2 обзор

Внешний вид

Выполнена в корпусе из пластика серого цвета. Внешний вид выдержанный, без визуальных излишеств.

Толщина корпуса 9.8 мм, вес 150 граммов. Общие габариты компактны, поместится и в компактной женской сумке.

Но в очередной раз напомним, такой тип экрана не прощает механической нагрузки, носить его без дополнительного защитного чехла рискованно, поэтому сразу рекомендуем продумать этот момент в тех сценариях, когда ридер будет использоваться вне дома.

Хотя тут эти риски уменьшены, за счет, расположения дисплея ниже плоскости боковой рамки.

Удобно в Digma K2 реализовано перелистывание страниц. Кнопки, отвечающие за это действие, находятся на боковых рамках. Нажатие на них проходит без изменения хвата.

Также элементы включают кнопки управления на нижней рамке экрана. С помощью них можно в один клик включать подсветку, возвращать действие, выводить настройки и переходить на главный экран.

На нижнем торце слот для карты памяти формата microSD, разъем microUSB, кнопка включения, индикатор питания и скрытая кнопка перезагрузки.

Экран

Для вывода изображения используется 6-дюймовый экран с разрешением 1024х758 пикселей. Это матрица E-ink Pearl HD, отличием которой от поколения Carta является меньшая контрастность подложки.

Изображение с экрана хорошо читается под разными углами наклона. Не бликует и не слепнет под прямыми лучами солнца. Шрифт отображается четко, комфортно читать с разным кеглем.

Интерфейс и платформа

У Digma K2 есть управляемая светодиодная подсветка. Включается и выключается одним кликом. Так можно читать будет ночью, не мешая спать окружающим, находящимся в той же комнате. В отличие от смартфонов, длительное чтение не вызывает чувства дискомфорта и усталости глаз. Экран не мерцает.В качестве платформы используется Rockchip RK2818. Его мощности достаточно для запуска системы в течение 5-7 секунд. Под хранение данных доступен накопитель объемом 4 Гбайт. Если этого пространства недостаточно для библиотеки, можно будет добавить карту памяти. Распознает файлы в разрешении PDF, EPUB, TXT, HTML, FB2, RTF, MOBI, CHM, PDB, DOC. Также можно открыть графические файлы JPEG, BMP, PNG, GIF.

Главный экран оформлен в виде меню: история просмотра, библиотека, поиск книг, проводник, изображения, игры, календарь и настройки.

В разделе истории помимо списка открытых файлов ведется сохранение прогресса чтения. При запуске закрытых ранее книг будет открываться последняя открытая страница.

Выводится библиотека книг с встроенной памяти и накопителя microSD. Поиск книг и документов по названию. Проводник с полным доступом к памяти. Есть календарь с отображением времени. Простые игры.

Аккумулятор

Итоги

В настройках можно задать частоту обновления экрана, настроить питания, дату и время, изменить язык.Полного заряда аккумулятора хватает на 3 недели активного чтения. Включенная подсветка будет сокращать время автономной работы.Digma K2 станет хорошим выбором для школьников и студентов, упростив доступ к базе знаний, позволяя проводить длительно время за учебной и художественной литературой. При своих компактных габаритах позволяя хранить громадную библиотеку файлов. Отметим удобное расположение элементов управления, быстрый запуск системы, длительное время автономной работу и встроенную подсветку. Не устроить может использование USB-C для зарядки.