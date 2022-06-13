Обзор Digma Leader. Городской самокат с дисковым тормозом

Самокаты стали привычным транспортом для крупных российских городов. При относительно небольшом удалении от работы до дома на нем можно перемещаться, не тратя время в дорожных заторах, и они же дают возможность насладиться пейзажем, а также свежим воздухом. Хотя на тестируемом сегодня Digma Leader можно будет доехать до станции метро, сложить, доехать до нужной станции в другом конце города и уже после этого добраться до конечной точки маршрута.

Комплектация

Приобрести его можно в среднем за 8544 рублей.Упакован в коробку из плотного картона с аккуратным исполнением. На лицевой стороне ее помимо названия самоката нанесены ключевые данные по его конструктивным преимуществам.

Внутри нее находится в полусобранном состоянии. Есть все необходимые крепежные элементы и ключи для проведения полной сборки. Ознакомиться с процессом позволит комплектное руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.

Внешний вид

Процесс сборки простой. Заключается он в разблокировке механизма фиксации и поднятии рулевой стойки. После это извлекаются рукоятки из фиксаторов и закрепляются в крепежных отверстиях.Корпус самоката выполнен из стали. Рассчитан на нагрузку с весом до 100 килограммов. Внешний вид классический.

На деку нанесено покрытие с шероховатой текстурой и тематическим изображением. Площади достаточно для размещения двух ног. Выполнена из металла, качество сборки высокое.

Рулевая колона выполнена из металлических труб. Для него предусмотрена возможность регулировки высоты в диапазоне от 94 до 109 сантиметров.

Рукоятки складываемые. В «походном» положении под них дополнительно предусмотрены фиксаторы на стойке. Возможность складывания уменьшает общие габариты и упрощает переноску.

Выполнены они из пластичной резины, дающей крепкий хват. Не имеют свободного хода и не люфтят.

На правой ручке расположен рычаг тормоза. Трос в защитной нейлоновой оплеткой, он дополнительно зафиксирован в пластиковых клипсах.

Дисковый тормоз у Digma Leader расположен на заднем колесе. Сила торможения контролируется усилием, передаваемым на рычаг. При резкой остановке не опрокидывается.

Диаметр колес отличается. Заднее колесо - 200 мм, переднее колесо – 230 мм. Усиленные спицы и хорошая проходимость по пересеченной местности.

Покрышки из полиуретана. В конструкции используются амортизаторы, смягчающие неровности покрытия.

Используются качественные подшипники ABEC-9. Они дают хороший запас прочности, долгий накат и быстрый набор скорости.

В основании деки механизм складывания. Выполнен элемент из металла. Для нажатия нужно будет приложить усилие.

Тесты

На левой стороне деки откидная подножка. Имеет пружины, ставится плотно.

Digma Leader подходит взрослым и подросткам с весом до 100 килограммов. Регулировка высоты рулевой колоны позволит подобрать оптимальное положение под рост индивидуально. Катались на нем в городе, это были как ровный асфальт, тротуарная плитка, так и разбитые тротуары.

Ощущения от катания на нем приятные. За прошедшие 2 недели эксплуатации не было замечено видимого износа протектора. Передвигается по ровному асфальту бесшумно. Скорость набирает быстро.

За время эксплуатации показал себя с положительной стороны. Предсказуемо ускоряется и тормозит. Дисковый тормоз, в отличие от наступного, заметно сокращает тормозной путь и дает по необходимости совершить экстренное торможение.

Понравилось качество исполнение корпуса. Конструкция у него крепкая. Удобно складывать и раскладывать. Не было проблем с тем, чтобы заходить с собранным самокатом в казанское метро и автобусы, другим пассажирам не мешал. Рулевая колонна в собранном положении выступает ручкой для переноски.

Итоги

Digma Leader – городской самокат, позволяющий комфортно перемещаться в ритме мегаполиса. Это как простые прогулки, так и ежедневная эксплуатация в режиме «дом-работа-дом». Складываемая рулевая стойка и ручки, дека с текстурным покрытием, амортизаторы, дисковый тормоз, усиленные диски на переднем и заднем колесе, регулируемая высота рулевой колонны, строгий внешний вид.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".