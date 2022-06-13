Обзор Digma Leader. Городской самокат с дисковым тормозом

Приобрести его можно в среднем за 8544 рублей.
Внутри нее находится в полусобранном состоянии. Есть все необходимые крепежные элементы и ключи для проведения полной сборки. Ознакомиться с процессом позволит комплектное руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.
Процесс сборки простой. Заключается он в разблокировке механизма фиксации и поднятии рулевой стойки. После это извлекаются рукоятки из фиксаторов и закрепляются в крепежных отверстиях.
На деку нанесено покрытие с шероховатой текстурой и тематическим изображением. Площади достаточно для размещения двух ног. Выполнена из металла, качество сборки высокое.
Рулевая колона выполнена из металлических труб. Для него предусмотрена возможность регулировки высоты в диапазоне от 94 до 109 сантиметров.
Рукоятки складываемые. В «походном» положении под них дополнительно предусмотрены фиксаторы на стойке. Возможность складывания уменьшает общие габариты и упрощает переноску.
Выполнены они из пластичной резины, дающей крепкий хват. Не имеют свободного хода и не люфтят.
На правой ручке расположен рычаг тормоза. Трос в защитной нейлоновой оплеткой, он дополнительно зафиксирован в пластиковых клипсах.
Дисковый тормоз у Digma Leader расположен на заднем колесе. Сила торможения контролируется усилием, передаваемым на рычаг. При резкой остановке не опрокидывается.
Диаметр колес отличается. Заднее колесо - 200 мм, переднее колесо – 230 мм. Усиленные спицы и хорошая проходимость по пересеченной местности.
Покрышки из полиуретана. В конструкции используются амортизаторы, смягчающие неровности покрытия.
Используются качественные подшипники ABEC-9. Они дают хороший запас прочности, долгий накат и быстрый набор скорости.
В основании деки механизм складывания. Выполнен элемент из металла. Для нажатия нужно будет приложить усилие.
На левой стороне деки откидная подножка. Имеет пружины, ставится плотно.
Digma Leader подходит взрослым и подросткам с весом до 100 килограммов. Регулировка высоты рулевой колоны позволит подобрать оптимальное положение под рост индивидуально. Катались на нем в городе, это были как ровный асфальт, тротуарная плитка, так и разбитые тротуары.
Ощущения от катания на нем приятные. За прошедшие 2 недели эксплуатации не было замечено видимого износа протектора. Передвигается по ровному асфальту бесшумно. Скорость набирает быстро.
За время эксплуатации показал себя с положительной стороны. Предсказуемо ускоряется и тормозит. Дисковый тормоз, в отличие от наступного, заметно сокращает тормозной путь и дает по необходимости совершить экстренное торможение.
Понравилось качество исполнение корпуса. Конструкция у него крепкая. Удобно складывать и раскладывать. Не было проблем с тем, чтобы заходить с собранным самокатом в казанское метро и автобусы, другим пассажирам не мешал. Рулевая колонна в собранном положении выступает ручкой для переноски.