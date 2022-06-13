Обзор Digma Leader. Городской самокат с дисковым тормозом

Самокаты стали привычным транспортом для крупных российских городов. При относительно небольшом удалении от работы до дома на нем можно перемещаться, не тратя время в дорожных заторах, и они же дают возможность насладиться пейзажем, а также свежим воздухом. Хотя на тестируемом сегодня Digma Leader можно будет доехать до станции метро, сложить, доехать до нужной станции в другом конце города и уже после этого добраться до конечной точки маршрута.

Digma Leader

Приобрести его можно в среднем за 8544 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с аккуратным исполнением. На лицевой стороне ее помимо названия самоката нанесены ключевые данные по его конструктивным преимуществам.

Digma Leader

Внутри нее находится в полусобранном состоянии. Есть все необходимые крепежные элементы и ключи для проведения полной сборки. Ознакомиться с процессом позволит комплектное руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.

Digma Leader

Процесс сборки простой. Заключается он в разблокировке механизма фиксации и поднятии рулевой стойки. После это извлекаются рукоятки из фиксаторов и закрепляются в крепежных отверстиях.

Внешний вид

Корпус самоката выполнен из стали. Рассчитан на нагрузку с весом до 100 килограммов. Внешний вид классический.

Digma Leader

На деку нанесено покрытие с шероховатой текстурой и тематическим изображением. Площади достаточно для размещения двух ног. Выполнена из металла, качество сборки высокое.

Digma Leader

Рулевая колона выполнена из металлических труб. Для него предусмотрена возможность регулировки высоты в диапазоне от 94 до 109 сантиметров.

Digma Leader

Рукоятки складываемые. В «походном» положении под них дополнительно предусмотрены фиксаторы на стойке. Возможность складывания уменьшает общие габариты и упрощает переноску.

Digma Leader

Выполнены они из пластичной резины, дающей крепкий хват. Не имеют свободного хода и не люфтят.

Digma Leader

На правой ручке расположен рычаг тормоза. Трос в защитной нейлоновой оплеткой, он дополнительно зафиксирован в пластиковых клипсах.

Digma Leader

Дисковый тормоз у Digma Leader расположен на заднем колесе. Сила торможения контролируется усилием, передаваемым на рычаг. При резкой остановке не опрокидывается.

Digma Leader

Диаметр колес отличается. Заднее колесо - 200 мм, переднее колесо – 230 мм. Усиленные спицы и хорошая проходимость по пересеченной местности.

Digma Leader

Покрышки из полиуретана. В конструкции используются амортизаторы, смягчающие неровности покрытия.

Digma Leader

Используются качественные подшипники ABEC-9. Они дают хороший запас прочности, долгий накат и быстрый набор скорости.

Digma Leader

В основании деки механизм складывания. Выполнен элемент из металла. Для нажатия нужно будет приложить усилие.

Digma Leader

На левой стороне деки откидная подножка. Имеет пружины, ставится плотно.

Тесты

Digma Leader

Digma Leader подходит взрослым и подросткам с весом до 100 килограммов. Регулировка высоты рулевой колоны позволит подобрать оптимальное положение под рост индивидуально. Катались на нем в городе, это были как ровный асфальт, тротуарная плитка, так и разбитые тротуары.

Digma Leader

Ощущения от катания на нем приятные. За прошедшие 2 недели эксплуатации не было замечено видимого износа протектора. Передвигается по ровному асфальту бесшумно. Скорость набирает быстро.

Digma Leader

За время эксплуатации показал себя с положительной стороны. Предсказуемо ускоряется и тормозит. Дисковый тормоз, в отличие от наступного, заметно сокращает тормозной путь и дает по необходимости совершить экстренное торможение.

Digma Leader

Понравилось качество исполнение корпуса. Конструкция у него крепкая. Удобно складывать и раскладывать. Не было проблем с тем, чтобы заходить с собранным самокатом в казанское метро и автобусы, другим пассажирам не мешал. Рулевая колонна в собранном положении выступает ручкой для переноски.

Digma Leader

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorDigma Leader – городской самокат, позволяющий комфортно перемещаться в ритме мегаполиса. Это как простые прогулки, так и ежедневная эксплуатация в режиме «дом-работа-дом». Складываемая рулевая стойка и ручки, дека с текстурным покрытием, амортизаторы, дисковый тормоз, усиленные диски на переднем и заднем колесе, регулируемая высота рулевой колонны, строгий внешний вид.
Digma Leader получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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