Электронная книга на каждый день с обложкой и подсветкой. Обзор Digma M2

6-дюймовые ридеры получили наибольшее распространение, предлагая оптимальные габариты для постоянного ношения с собой и удобства читаемости. Изучаемую сегодня Digma M2 можно использовать для чтения как художественной литературы, так и учебной, позволяя носить с собой в университет или школу.

Комплектация

На обратной стороне приведены данные по техническим характеристикам. Комплект включает зарядный кабель и документацию.

Digma M2 обзор

Внешний вид

Владелец вместе с самим устройством сразу получает предустановленную обложку, крышка которой будет защищать экран от механических повреждений и царапин при перевозке.

Внутренняя сторона крышки мягкая, по центру внешней стороны выштампованный логотип бренда. Качество исполнения обложки отличное.

Корпус выполнен из пластика черного цвета с софт-тач покрытием. Корпус легкий и тонкий.

На нижнем торце слот для карты памяти, позволяющий расширить пространство для хранения книг и файлов, разъем microUSB для зарядки и передачи файлов, кнопка включения и индикатор питания.

Остальные элементы управления находятся на нижней рамке под экраном. Тут четырехпозиционный элемент с центральной клавишей, кнопка домой и вывода меню, возврат и управление подсветкой.

Оснащение

По краям на рамках кнопки, используемые для перелистывания. Расположение удобное, можно держать Digma M2 одной рукой и ей же листать страницы. И такая возможность есть как под правшей, так и левшей.Установлена 6-дюймовая матрица E-Ink Pearl HD. Подложка светло-серого цвета, мелкие шрифты отображает корректно. Помимо текста также можно смотреть изображения в черно-белом формате с градациями серого.

Изображение контрастное. Полная читаемость сохраняется при эксплуатации в помещении и на улице под прямыми солнечными лучами. Для чтения в ночное время или при плохом уровне освещения можно включить подсветку с регулируемым уровнем яркости. В отличие от смартфонов, чтение не приводит к повышенной утомляемости глаз.

яркости. В отличие от смартфонов чтение не приводит к повышенной утомляемости глаз.

Интерфейс

В качестве платформы используется процессор с тактовой частотой 600 МГц. Под хранение библиотеки файлов выделено 4 Гбайт внутренней памяти и также есть возможность расширить с помощью карты памяти.Работает на собственной оболочке, оптимизированной под чтение всех распространённых типов файлов и изображений. Лаконичность главного экрана упрощает начальное усвоение и в последующем к нужным функциям будет получен быстрый доступ.

Ведется история открытия файлов с последующим быстрым просмотром с сохранением последней страницы для продолжения чтения.Библиотека с выводом и сортировкой файлов по нескольким параметрам с внутренней и внешней памяти.

Встроенное программное обеспечение всеядное, корректно открывает книги, документы, текстовые файлы и PDF. В программе доступна кастомизация внешнего отображения с увеличением и уменьшением шрифта, закладками, типом шрифта, изменением интервала между строк.Есть проводник для прямого доступа к памяти и открытию приложений.Несколько простых игр для того, чтобы скоротать время в дороге. Календарь.

Итоги

Настройки с выбором плана питания, частоты обновления экрана, языка интерфейса, даты. Заводские настройки при этом позволяют не тратить время на изучение, полноценно читать и эксплуатировать можно сразу после покупки. Быстродействия платформы было достаточно для стабильной работы, открытия файлов большого объема.Digma M2 – ридер на каждый день для чтения дома и на улице с комплектной обложкой. Это универсальное решение с невысокой стоимостью, подсветкой с регулируемой яркостью и стабильно работающей системой.Реклама ООО "Мерлион", ИНН 7719269331, erid:LjN8K3yn6