Электронная книга на каждый день с обложкой и подсветкой. Обзор Digma M2

Внутренняя сторона крышки мягкая, по центру внешней стороны выштампованный логотип бренда. Качество исполнения обложки отличное.
Корпус выполнен из пластика черного цвета с софт-тач покрытием. Корпус легкий и тонкий.
На нижнем торце слот для карты памяти, позволяющий расширить пространство для хранения книг и файлов, разъем microUSB для зарядки и передачи файлов, кнопка включения и индикатор питания.
Остальные элементы управления находятся на нижней рамке под экраном. Тут четырехпозиционный элемент с центральной клавишей, кнопка домой и вывода меню, возврат и управление подсветкой.
По краям на рамках кнопки, используемые для перелистывания. Расположение удобное, можно держать Digma M2 одной рукой и ей же листать страницы. И такая возможность есть как под правшей, так и левшей.
Изображение контрастное. Полная читаемость сохраняется при эксплуатации в помещении и на улице под прямыми солнечными лучами. Для чтения в ночное время или при плохом уровне освещения можно включить подсветку с регулируемым уровнем яркости. В отличие от смартфонов, чтение не приводит к повышенной утомляемости глаз.
яркости. В отличие от смартфонов чтение не приводит к повышенной утомляемости глаз.
В качестве платформы используется процессор с тактовой частотой 600 МГц. Под хранение библиотеки файлов выделено 4 Гбайт внутренней памяти и также есть возможность расширить с помощью карты памяти.
Ведется история открытия файлов с последующим быстрым просмотром с сохранением последней страницы для продолжения чтения.
Встроенное программное обеспечение всеядное, корректно открывает книги, документы, текстовые файлы и PDF. В программе доступна кастомизация внешнего отображения с увеличением и уменьшением шрифта, закладками, типом шрифта, изменением интервала между строк.
Настройки с выбором плана питания, частоты обновления экрана, языка интерфейса, даты. Заводские настройки при этом позволяют не тратить время на изучение, полноценно читать и эксплуатировать можно сразу после покупки. Быстродействия платформы было достаточно для стабильной работы, открытия файлов большого объема.