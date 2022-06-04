Обзор Digma Next. Городской самокат со складываемой конструкцией

Самокаты стали привычным средством перемещения и развлечения для жителей городов. Небольшие габариты, легкий вес, отсутствие расходов на топливо и хорошая маневренность на фоне проблем с пробками. Хотя изучаемый сегодня Digma Next можно быстро сложить и поехать с ним в автобусе или метров, при этом не мешая другим людям.

Комплектация

В среднем в российских магазинах он доступен за 4000 рублей.Поставляется в коробке из плотного картона с удобной ручкой для переноски. Коробка окрашена в стильный черный цвет и будет отлично смотреться и в качестве подарка.

Комплект его включает все необходимое для сборки, включая руководство пользователя с наглядными изображениями, а также Г-образные шестигранники.

Внешний вид

Представлен в классическом черном варианте исполнения. Окраска нанесена качественно, за время эксплуатации, более чем в течение месяца не наблюдалось проблем с ее отслоением.

В основе платформы применен алюминий. Он прочный и при этом достаточно легкий. В сборе вес составляет 3.5 килограмма.

Все элементы соединения и те, что испытывают основные нагрузки дополнительно усилены. Рассчитана на максимальный вес до 100 килограммов.

На рабочую сторону деки нанесено покрытие, напоминающее по текстуре песок. В этой же зоне логотип бренда. Она достаточно широкая, помещаются обе ноги.

С внутренней стороны деки подножка, выполненная из металла. Стоит самокат на ней устойчиво. Между рулем и декой находится рычаг, отвечающий за складывание конструкции.

В таком сложенном состоянии Digma Next удобно переносить в руке. Занимает мало места и не мешает при переноске в общественном транспорте.

Дополнительно к этому складываются и обе боковые ручки. Этим могут похвастать только ограниченное количество моделей. Фиксируются эти ручки в специальных клипсах. За счет этого меньше общая ширина самоката в сложенном состоянии.

Заднее крыло используется в качестве тормоза. Его внутренняя поверхность устойчива к истиранию.

Оба колеса диаметром 145 мм. Выполнены из полиуретана, они без камеры.

Амортизатор есть на переднем колесе. Заднее колесо с жесткой фиксацией. Используются подшипники ABEC 9.

Рулевая стойка выполнена из металла с нанесенным на лицевую сторону логотипом бренда. Сверху безвинтовой зажим, используемый для регулировки общей высоты. Минимальная высота колоны 76 сантиметров, максимальная 91 сантиметр.

Тесты

Digma Next рассчитан на подростков с весом до 100 килограммов. В нашем случае на нем катались дети с возрастом от 6 до 12 лет. Эксплуатировался в условиях мегаполиса. Преимущественно на дорогах из асфальта и плитки, а также пересеченной местности с твердым грунтом.

При любом росте было достаточно хода регулировки высоты рулевой стойки. Состоит она из двух трубок. Для смены положения нужно расслабить зажим.

Ручки прорезиненные. Хват удобный. При движении по неровным дорогам и после переноски не слезают с основы.

Управление традиционное. Для торможения используется наступной тормоз. Ждать чего-то нового от него при катании не приходится, но при этом его простота упрощает процесс освоения и не создает проблем с катанием с любым уровнем навыков.

Качество изготовления у него несмотря на невысокую стоимость на высоте. Жесткое соединение элементов, покраска в общий цвет не только конструкции, но и болтиков. Общий внешний вид у него аккуратный.

Итоги

Digma Next – городской самокат для подростков с классическим внешним исполнением, использующим в качестве основного материала – алюминий. Отлично подходит для мегаполиса, позволяя быстро и удобно сложить, и разложить не только рулевую стойку, но и обе ручки. Простое освоение, наступной тормоз, хорошее качеств покраски.