Обзор Digma Trick (ST-TR-100). Трюковый самокат для подростков с ABEC-9

Не так давно мы рассматривали городской самокат Digma Next, позволяющий комфортно перемещаться подросткам по городским дорогам и паркам. Но есть и отдельная сфера, которая привлекает не мало интереса зрелищными трюками и долей экстрима. У нас в Казани есть такие скейтпарки, и они всегда заполнены людьми разного возраста. Обычные самокаты для этого не годятся, они должны сочетать легкость, прочность и маневренность. Изучаемый сегодня трюковый самокат Digma Trick удовлетворяет этим требованиям. Приобрести его можно в среднем за 4990 рублей.

Комплектация

Поставляется в коробке, оформленной в молодежной стилистике с акцентом на выполнение трюков. На его боковой грани приведены его ключевые преимущества.

Внутри коробки он находится в разобранном виде. Есть все необходимые типы ключей, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.

Digma Trick обзор

Внешний вид

Процесс сборки у него очень прост. Заключается в установке рулевой стойки и фиксация ее с помощью нескольких винтов.

У него цельная рулевая колона, продолжающаяся в ручки с дополнительным ребром жесткости. Выдерживает повышенные нагрузки.

Зафиксированы прорезиненные ручки (грипсы) с текстурным покрытием и бороздками, обеспечивающими надежный хват.

Высота рулевой стойки зафиксированная. Составляет она 91 сантиметр. Такое исполнение характерно для трюковых моделей.

Основная часть выполнена из алюминия. Материал прочный и легкий. Есть ребра усиления.

На деку нанесен рисунок в виде граффити и логотип бренда. Выглядит эффектно и спортивно. Есть текстурное покрытие, улучшающее сцепление. Ширина деки 11 сантиметров.

Используется наступной тип тормоза. Для торможения нужно будет нажать ногой на заднее крыло.

Digma Trick оснащен двумя колесами диаметром 100 мм. Колеса бескамерные, выполнены из полиуретан.

У колес алюминиевые диски и спицы. Общая жесткость колеса выше, чем у обычных самокатов.

Используются качественные подшипники ABEC-9. Одни из лучших в своем классе.

Тесты

Весит в сборе 3.8 килограмма. Его легко переносить на место катания. Общие габариты тоже относительно компактные. Помещается в багажнике автомобилей с разным типом кузова.

Изучаемый самокат рассчитан на подростков с весом до 100 килограммов. Основная стихия для него — это специальные площадки или ровные асфальтированные дороги. Мы тестировали в скейтпарке УРАМ в городе Казани. Это оборудованная зона для выполнения трюков.

Эксплуатировался он подростками возраста 6 и 12 лет. Проблем с освоением и последующим управлением. Также в ходе эксплуатации мы давали оценить его подросткам, которые увлекаются экстримом. Они отметили хорошую маневренность, проблем с выполнением трюков не испытывали.

За счет высококачественных материалов, усиленной конструкции и мест соединения, удалось добиться оптимального баланса веса и прочности. Он маневренный, выдерживает прыжки и развороты.

У него универсальная геометрия и выверенная конструкция. Подходит детям и подросткам разного возраста и веса. За счет 100 мм диаметра колес и подшипников ABEC-9 есть быстрый разгон и хороший накат. Гибкий ножной тормоз позволяет быстро остановить движение, он износостойкости.

Итоги

Трюковый самокат Digma Trick один из лучших вариантов в недорогом ценовом сегменте. Эта модель сочетает подшипники ABEC-9, прочный и легкий алюминиевый сплав, мягкие грипсы, деку с тематическим декоративным рисунком шириной 11 см. Высота рулевой колонны подходит под подростков разного возраста.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".