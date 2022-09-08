Обзор Digma Urban Lite. Готовь сани летом, а электросамокаты осенью

Готовь сани летом, а электросамокаты осенью. Осенний период это хорошая возможность приобрести транспорт с хорошими скидками. Наша же задача состоит в тест-драйве и изучении особенностей конструкции. Тестируемый сегодня Digma Urban Lite оснащен гибридной системой торможения, аккумулятором с хорошими показателями запаса хода, электродвигателем с четырьмя запрограммированными режимами работы, LED-экраном и складываемой рулевой колонной.

Комплектация и сборка

Его средняя стоимость на момент начала осени составляет 15 990 рублей.Поставляется в коробке из транспортировочного картона с подробной информацией по характеристикам, особенностям работы и его схематичным изображением. Внутри нее надежно зафиксированным вставками из вспененного материала.

Покупатель получает электросамокат в полусобранном состоянии. Весь процесс сборки заключается в фиксации руля на колонне с помощью пары винтов. Соответствующий шестигранный ключ для затягивания идет в комплекте.

Внешний вид

Блок питания 42В 1.5А с запасом по длине кабеля. Можно будет проводить зарядку на удалении от розетки. Есть переходник для накачивания колес.Корпус выполнен из алюминиевого сплава, сочетающего прочность и легкий вес. Сварочные швы плотные, без деформации и нарушения герметичности.

Конструкция, складываемая в основании рулевой колонны расположен рычаг. В собранном состоянии она фиксируется крючком на крыле заднего колеса.

Зафиксированным можно брать за рулевую колонну, она будет выступать ручкой для переноски. Взрослый человек его переносить вполне комфортно с учетом веса в 11 килограммов.

Дека окрашена в графитовый цвет. Верхняя ее рабочая часть с прорезиненной текстурной накладкой. Ноги на ней не скользят, места для размещения достаточно. На боковой ее стороне под заглушкой разъем питания. Есть откидная подставка, упрощающая размещение на парковке.

Оба колеса у Digma Urban Lite диаметром 8.5 дюймов. Они накачиваемые, компенсируя неровности дороги. Ниппель при этом не выступает за пределы диска и остается неприметным.

На заднем колесе дисковый тормоз. Тросик до него проложен аккуратно внутри деки. На крыле есть светодиодный стоп-сигнал красного цвета. Работает так же, как габаритный.

В переднем расположен двигатель. Также можно обратить внимание, что питающий кабель проложен внутри рулевой колоны, в видимой части только его ограниченные участки.

Это не только улучшает внешний вид электросамоката, но и повышает ресурс службы, исключая его случайный обрыв при движении или переноске.

Ручки на руле в цвет деки. На них также есть противоскользящая текстура. Они достаточно мягкие и приятные тактильно.

На левой ручке тормозной рычаг и механический звонок. Справа рычаг акселератора.

В центральной части символьно-цифровой дисплей. Он отображает текущую скорость движения, активный режим, включение габаритов и возможные системные ошибки. За счет подсветки информация с него хорошо читается в дневное и вечернее время. Само же расположение позволяет не отвлекаться от дороги.

Управляется с помощью механической кнопки, переключает режимы езды, управляет передним и задним фонарем. Кнопка ниже основной плоскости, исключая ложные нажатия.

Спереди у Digma Urban Lite светодиодная фара. Она выполняет задачу габаритной, обозначая себя во время движения.

Тесты

Данная модель рассчитана на нагрузку до 100 килограммов. Эксплуатироваться может взрослыми и подростками. Это классический электросамокат с традиционным для такого транспорта управлением. Освоиться несложно.

У этой модели не предполагается конструктивная регулировка высоты рулевой колонны. При этом подойдет под разный рост. Расположение рычага акселератора и тормозной ручки дает возможность их использовать без потери управляемости и контроля.

ECO – режим с пониженной скоростью,

DRIVE (D) – стандартный,

SPORT (S) – спортивный,

Режим пешехода.

Поддерживается четыре режима езды:

Установлен здесь электродвигатель мощностью 250 Вт, развивающий максимальную скорость до 25 км/ч. Данный лимит укладывается в требования текущего законодательства в России. Наличие режимов у него позволяет подобрать оптимальный темп набора и максимальную скорость под свой стиль езды. Режим пешехода позволит ехать на низкой скорости рядом с человеком без электросамоката, например, во время разговора.

Торможение гибридное. В тех ситуациях можно скорректировать скорость заранее это можно будет сделать, просто уменьшив или прекратив тягу, затормозит электродвигателем. Для резкого торможения используется дисковый тормоз заднего колеса, не опрокидывается, сам тормозной путь при этом короткий.

Запас хода у него до 15 километров, дает его батарея с емкостью 4400 мАч. На расстояние влияет качество грунтового покрытия и вес человека. По нашему опыту, заявленные результаты соответствуют действительности. Он использовался в режиме «дом-работа-дом». Часть пути проезжали на метро, в собранном состоянии не было проблем с тем, чтобы взять в автобус или трамвай.

Итоги

Digma Urban Lite станет отличным выбором для жителя мегаполиса, позволяя как наслаждаться поездками в выходные, так и использовать в качестве транспорта для поездок на работу, не ограничивая себя пробками и маршрутами. Складная конструкция, четыре скоростных режима, высокое качество исполнения, светодиодные фары, информативные дисплей, гибридное торможение, накачиваемые колеса.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".