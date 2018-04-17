Обзор Dunobil Eclipse Duo. Двухканальный Super HD видеорегистратор

2018-04-17, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Dunobil Eclipse Duo; [62]
Мы продолжаем изучать видеорегистраторы с поддержкой двухканальной записи сезона 2018 года. В центре внимания сегодня Dunobil Eclipse Duo, выполненная в металлическом корпусе, с поддержкой Super HD записи, парковочным режимом и винтовым креплением. В отличие от рассмотренного ранее Dunobil Oculus Duo, в котором запись велась происходящего в салоне, здесь вторая камера задействуется для съемки происходящего позади автомобиля и в качестве помощника во время парковки.

Dunobil Eclipse Duo

Видеорегистратор Dunobil Eclipse Duo находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Dunobil Oculus Duo обзор

Комплектация

В комплекте с видеорегистратором Dunobil Eclipse Duo идут зарядное устройство в прикуриватель, вторая камера с кабелем подключения, крепление на лобовое стекло, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Dunobil Eclipse Duo

Собрано все в аккуратной коробке со стильным оформлением. На боковую сторону нанесены изображение устройства и данные по его характеристикам.

Внешний вид

Выполнен Dunobil Eclipse Duo в стильном металлическом корпусе. Большая часть площади окрашена в благородный серебристый цвет.

Dunobil Eclipse Duo

Использование металла снижает риск поломки при случайном падении и сохранит внешний вид в процессе длительной эксплуатации.

Dunobil Eclipse Duo

На фронтальной стороне выведены блок со светодиодной подсветкой, логотип производителя, решетка динамика и выступающий над поверхностью объектив. Собрана оптика из группы стеклянных линз с углом обзора в 160 градусов.

Dunobil Eclipse Duo

Изображение выводится на 4-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 800 на 400 пикселей. Между внешним защитным стеклом и матрицей отсутствует воздушная прослойка. Углы обзора широкие.

Dunobil Eclipse Duo

Выглядит картинка с камеры на нем отлично. Поддерживается несколько режимов отображения: картинка-в-картинке, приоритет на фронтальной камере, приоритет на тыловой камере. Переключаться между ними можно нажатием на кнопку вверх.

Dunobil Eclipse Duo

Также на экран может выводиться парковочный режим. При подключении к питанию фонаря заднего хода будет автоматически выводиться изображение с этой камеры и разметка.

Dunobil Eclipse Duo

Рамки вокруг экрана Dunobil Eclipse Duo серебристые, оформлены в цвет основного корпуса. Сенсорное управление эта модель не поддерживает.

Dunobil Eclipse Duo

Разъемы собраны на верхнем торце, справа от крепления. Это порт для подключения второй камеры и USB для подачи питания. Сделано все для возможности скрытого монтажа внутри салона.

Dunobil Eclipse Duo

Снизу слот для карты памяти формата microSD. Заявлена поддержка накопителей объемом до 32 Гбайт. Рекомендуем обратить внимание на скоростные характеристики карты памяти (рекомендуется 10 класс).

Dunobil Eclipse Duo

Ставится видеорегистратор на крепление с вакуумной присоской и прижимной ножкой. Соединение винтовое, как у экшен-камер.

Dunobil Eclipse Duo

Вторая камера выполнена в компактном корпусе. Она не боится агрессивных условий и может устанавливаться снаружи автомобиля.

Настройки

Опции настроек собраны в одном списке. Предлагаются детальные настройки работы устройства, качества съемки. Поддерживаются функции помощи водителю во время движения (LDWS и FCWS). Несколько вариантов разрешения, разная длительность роликов.

Dunobil Eclipse Duo

Тесты

Поддерживается съемка в разрешении Super HD. Для просмотра роликов не требуется установка дополнительного программного обеспечения. Высокодетализированная съемка позволяет в мельчайших деталях разобрать дорожную ситуацию, включая номерные знаки и участников движения.

Super HD день Dunobil Eclipse Duo

Super HD ночь Dunobil Eclipse Duo

Резкость держится по всей площади кадра. Ночные ролики сохраняют достаточный уровень читаемости.

Full HD день Dunobil Eclipse Duo

Full HD ночь Dunobil Eclipse Duo

Вторая камера пишет в HD разрешении. Качество хуже, чем у основного канала.

Вторая камера Dunobil Eclipse Duo

Итоги по Dunobil Eclipse Duo

Dunobil Eclipse Duo – хорошо сбалансированный двухканальный видеорегистратор с поддержкой съемки в Super HD разрешении. К его плюсам отнесем IPS-дисплей, металлический корпус, парковочный режим, LDWS и FCWS, винтовое крепление. Сбоев и проблем в ходе тестирования выявлено не было.

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