Обзор Dunobil Eclipse Duo. Двухканальный Super HD видеорегистратор

Мы продолжаем изучать видеорегистраторы с поддержкой двухканальной записи сезона 2018 года. В центре внимания сегодня Dunobil Eclipse Duo, выполненная в металлическом корпусе, с поддержкой Super HD записи, парковочным режимом и винтовым креплением. В отличие от рассмотренного ранее Dunobil Oculus Duo , в котором запись велась происходящего в салоне, здесь вторая камера задействуется для съемки происходящего позади автомобиля и в качестве помощника во время парковки.

Dunobil Oculus Duo обзор

Видеорегистратор Dunobil Eclipse Duo находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

В комплекте с видеорегистратором Dunobil Eclipse Duo идут зарядное устройство в прикуриватель, вторая камера с кабелем подключения, крепление на лобовое стекло, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Собрано все в аккуратной коробке со стильным оформлением. На боковую сторону нанесены изображение устройства и данные по его характеристикам.Выполнен Dunobil Eclipse Duo в стильном металлическом корпусе. Большая часть площади окрашена в благородный серебристый цвет.

Использование металла снижает риск поломки при случайном падении и сохранит внешний вид в процессе длительной эксплуатации.

На фронтальной стороне выведены блок со светодиодной подсветкой, логотип производителя, решетка динамика и выступающий над поверхностью объектив. Собрана оптика из группы стеклянных линз с углом обзора в 160 градусов.

Изображение выводится на 4-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 800 на 400 пикселей. Между внешним защитным стеклом и матрицей отсутствует воздушная прослойка. Углы обзора широкие.

Выглядит картинка с камеры на нем отлично. Поддерживается несколько режимов отображения: картинка-в-картинке, приоритет на фронтальной камере, приоритет на тыловой камере. Переключаться между ними можно нажатием на кнопку вверх.

Также на экран может выводиться парковочный режим. При подключении к питанию фонаря заднего хода будет автоматически выводиться изображение с этой камеры и разметка.

Рамки вокруг экрана Dunobil Eclipse Duo серебристые, оформлены в цвет основного корпуса. Сенсорное управление эта модель не поддерживает.

Разъемы собраны на верхнем торце, справа от крепления. Это порт для подключения второй камеры и USB для подачи питания. Сделано все для возможности скрытого монтажа внутри салона.

Снизу слот для карты памяти формата microSD. Заявлена поддержка накопителей объемом до 32 Гбайт. Рекомендуем обратить внимание на скоростные характеристики карты памяти (рекомендуется 10 класс).

Ставится видеорегистратор на крепление с вакуумной присоской и прижимной ножкой. Соединение винтовое, как у экшен-камер.

Настройки

Вторая камера выполнена в компактном корпусе. Она не боится агрессивных условий и может устанавливаться снаружи автомобиля.Опции настроек собраны в одном списке. Предлагаются детальные настройки работы устройства, качества съемки. Поддерживаются функции помощи водителю во время движения (LDWS и FCWS). Несколько вариантов разрешения, разная длительность роликов.

Тесты

Super HD день Dunobil Eclipse Duo

Поддерживается съемка в разрешении Super HD. Для просмотра роликов не требуется установка дополнительного программного обеспечения. Высокодетализированная съемка позволяет в мельчайших деталях разобрать дорожную ситуацию, включая номерные знаки и участников движения.

Super HD ночь Dunobil Eclipse Duo

Full HD день Dunobil Eclipse Duo

Резкость держится по всей площади кадра. Ночные ролики сохраняют достаточный уровень читаемости.

Full HD ночь Dunobil Eclipse Duo

Вторая камера Dunobil Eclipse Duo

Вторая камера пишет в HD разрешении. Качество хуже, чем у основного канала.

Итоги по Dunobil Eclipse Duo

Dunobil Eclipse Duo – хорошо сбалансированный двухканальный видеорегистратор с поддержкой съемки в Super HD разрешении. К его плюсам отнесем IPS-дисплей, металлический корпус, парковочный режим, LDWS и FCWS, винтовое крепление. Сбоев и проблем в ходе тестирования выявлено не было.