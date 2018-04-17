Обзор Dunobil Eclipse Duo. Двухканальный Super HD видеорегистратор

Мы продолжаем изучать видеорегистраторы с поддержкой двухканальной записи сезона 2018 года. В центре внимания сегодня Dunobil Eclipse Duo, выполненная в металлическом корпусе, с поддержкой Super HD записи, парковочным режимом и винтовым креплением. В отличие от рассмотренного ранее Dunobil Oculus Duo, в котором запись велась происходящего в салоне, здесь вторая камера задействуется для съемки происходящего позади автомобиля и в качестве помощника во время парковки.
Видеорегистратор Dunobil Eclipse Duo находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Dunobil Oculus Duo обзор
КомплектацияВ комплекте с видеорегистратором Dunobil Eclipse Duo идут зарядное устройство в прикуриватель, вторая камера с кабелем подключения, крепление на лобовое стекло, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Собрано все в аккуратной коробке со стильным оформлением. На боковую сторону нанесены изображение устройства и данные по его характеристикам.
Внешний видВыполнен Dunobil Eclipse Duo в стильном металлическом корпусе. Большая часть площади окрашена в благородный серебристый цвет.
Использование металла снижает риск поломки при случайном падении и сохранит внешний вид в процессе длительной эксплуатации.
На фронтальной стороне выведены блок со светодиодной подсветкой, логотип производителя, решетка динамика и выступающий над поверхностью объектив. Собрана оптика из группы стеклянных линз с углом обзора в 160 градусов.
Изображение выводится на 4-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 800 на 400 пикселей. Между внешним защитным стеклом и матрицей отсутствует воздушная прослойка. Углы обзора широкие.
Выглядит картинка с камеры на нем отлично. Поддерживается несколько режимов отображения: картинка-в-картинке, приоритет на фронтальной камере, приоритет на тыловой камере. Переключаться между ними можно нажатием на кнопку вверх.
Также на экран может выводиться парковочный режим. При подключении к питанию фонаря заднего хода будет автоматически выводиться изображение с этой камеры и разметка.
Рамки вокруг экрана Dunobil Eclipse Duo серебристые, оформлены в цвет основного корпуса. Сенсорное управление эта модель не поддерживает.
Разъемы собраны на верхнем торце, справа от крепления. Это порт для подключения второй камеры и USB для подачи питания. Сделано все для возможности скрытого монтажа внутри салона.
Снизу слот для карты памяти формата microSD. Заявлена поддержка накопителей объемом до 32 Гбайт. Рекомендуем обратить внимание на скоростные характеристики карты памяти (рекомендуется 10 класс).
Ставится видеорегистратор на крепление с вакуумной присоской и прижимной ножкой. Соединение винтовое, как у экшен-камер.
Вторая камера выполнена в компактном корпусе. Она не боится агрессивных условий и может устанавливаться снаружи автомобиля.
НастройкиОпции настроек собраны в одном списке. Предлагаются детальные настройки работы устройства, качества съемки. Поддерживаются функции помощи водителю во время движения (LDWS и FCWS). Несколько вариантов разрешения, разная длительность роликов.