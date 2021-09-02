Обзор Dunobil Luft Klein. Портативный компрессор для машины, велосипеда и мяча

Средняя стоимость этой модели – 4 490 рублей. Продажи уже стартовали.
Упакована в коробку из плотного картона с нанесенной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает три различных игольчатых адаптера, клапан presta, тряпичный чехол, шланг насоса и инструкцию.
Как итог, его можно не только возить с собой, но и брать в поездку на велосипеде или просто в поход для надувного матраса.
Основным материалом выступает пластик. Качество сборки высокое. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев.
Повышенную надежность обеспечивает исполнение цилиндра и поршня насоса из меди. В верхней части корпуса расположена зона с символьно-цифровым дисплеем. Информация с него читаема и под прямыми солнечными лучами.
Под ним пять механических кнопок. Маркировка текстурная, она не сотрется в ходе продолжительной эксплуатации.
Понравился способ реализации зарядки этого компрессора. Используется распространенный тип разъема – USB-C. Повышенных требований к источнику питания нет, можно воспользоваться блоком питания от смартфона или планшета.
Этот разъем двухсторонний, можно переключить в режим PowerBank. В таком режиме проводится зарядка смартфона или носимой электроники.
На боковой грани винтовой фитинг для установки комплектного шланга насоса. Он короткий, требует меньше места для хранения.
Рядом с фитингом у Dunobil Luft Klein светодиодный фонарик. Поможет найти ниппель при плохом уровне освещения.
Максимальное давление насоса - 150psi, минимальное – 5psi. Компрессор автоматически отключается после достижения требуемого давления. Такой диапазон дает возможность накачивать небольшие мячи, колеса велосипеда, надувные матрасы, а также колеса легковых автомобилей с большим радиусом. Предустановлено пять режимов работы, в каждом из которых используются оптимальные настройки – автомобиль, мотоцикл, велосипед, квадроцикл и мяч.
Управляется с помощью механических клавиш. С помощью них можно менять давление вверх и вниз, изменить режим работы.
Ведется управление выводимой на дисплей информацией. Переключаются единицы измерения - Psi,Bar,Kpa,Кг/см2. Ведется контроль текущего и целевого давления. В виде наглядных иконок отображаются режимы. Есть индикатор заряда.