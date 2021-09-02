Обзор Dunobil Luft Klein. Портативный компрессор для машины, велосипеда и мяча

При поддержании рекомендованного диапазона давления воздуха внутри колес автомобиля обеспечивается равномерное распределение нагрузки при движении по дороге. Это же отражается на уровне управляемости автомобиля и расходе топлива. Контролировать его можно самостоятельно с помощью автомобильного компрессора. Тестируемая сегодня новинка Dunobil Luft Klein выполнена в портативном формате, она в отличие от традиционного исполнения не требует обязательного подключения к прикуривателю, да и сам процесс подкачки колес можно проводить без доступа к питанию.

Dunobil Luft Klein

Средняя стоимость этой модели – 4 490 рублей. Продажи уже стартовали.

Комплектация

Dunobil Luft Klein

Упакована в коробку из плотного картона с нанесенной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает три различных игольчатых адаптера, клапан presta, тряпичный чехол, шланг насоса и инструкцию.

Dunobil Luft Klein

Внешний вид

В сравнении с моделями, требующими подключение к прикуривателю, этот компрессор заметно меньше. Для примера можно посмотреть снимок с размещенным в руке устройством.

Dunobil Luft Klein

Как итог, его можно не только возить с собой, но и брать в поездку на велосипеде или просто в поход для надувного матраса.

Dunobil Luft Klein

Основным материалом выступает пластик. Качество сборки высокое. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев.

Dunobil Luft Klein

Повышенную надежность обеспечивает исполнение цилиндра и поршня насоса из меди. В верхней части корпуса расположена зона с символьно-цифровым дисплеем. Информация с него читаема и под прямыми солнечными лучами.

Dunobil Luft Klein

Под ним пять механических кнопок. Маркировка текстурная, она не сотрется в ходе продолжительной эксплуатации.

Dunobil Luft Klein

Понравился способ реализации зарядки этого компрессора. Используется распространенный тип разъема – USB-C. Повышенных требований к источнику питания нет, можно воспользоваться блоком питания от смартфона или планшета.

Dunobil Luft Klein

Этот разъем двухсторонний, можно переключить в режим PowerBank. В таком режиме проводится зарядка смартфона или носимой электроники.

Dunobil Luft Klein

На боковой грани винтовой фитинг для установки комплектного шланга насоса. Он короткий, требует меньше места для хранения.

Dunobil Luft Klein

Рядом с фитингом у Dunobil Luft Klein светодиодный фонарик. Поможет найти ниппель при плохом уровне освещения.

Тесты

Это портативный компрессор, не требующий для процесса накачивания подключение к источнику питания. За автономную работу у устройства отвечает литиевый аккумулятор с емкостью 6000 мАч. Рассчитан он на эксплуатацию на улице или в помещении при температуре от -10 до 50 градусов.

Dunobil Luft Klein

Максимальное давление насоса - 150psi, минимальное – 5psi. Компрессор автоматически отключается после достижения требуемого давления. Такой диапазон дает возможность накачивать небольшие мячи, колеса велосипеда, надувные матрасы, а также колеса легковых автомобилей с большим радиусом. Предустановлено пять режимов работы, в каждом из которых используются оптимальные настройки – автомобиль, мотоцикл, велосипед, квадроцикл и мяч.

Dunobil Luft Klein

Управляется с помощью механических клавиш. С помощью них можно менять давление вверх и вниз, изменить режим работы.

Dunobil Luft Klein

Ведется управление выводимой на дисплей информацией. Переключаются единицы измерения - Psi,Bar,Kpa,Кг/см2. Ведется контроль текущего и целевого давления. В виде наглядных иконок отображаются режимы. Есть индикатор заряда.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorDunobil Luft Klein можно смело рекомендовать к покупке. Используя его в течение нескольких недель, отметим, что он заметно превосходит модели, подключаемые к прикуривателю, по удобству эксплуатации и возможностям. Отсутствие привязки к источнику питания в автомобиле или розетке, риска повреждения бортовой цепи авто или кабеля, а также общие компактные габариты, позволяющие брать его с собой в поездки. К плюсам отнесем информативный дисплей, интуитивное управление, дополнительные адаптеры в комплекте, тряпичный чехол для хранения и фонарик.
Dunobil Luft Klein получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Dunobil Luft Klein
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