Обзор Dunobil Luft Klein. Портативный компрессор для машины, велосипеда и мяча

При поддержании рекомендованного диапазона давления воздуха внутри колес автомобиля обеспечивается равномерное распределение нагрузки при движении по дороге. Это же отражается на уровне управляемости автомобиля и расходе топлива. Контролировать его можно самостоятельно с помощью автомобильного компрессора. Тестируемая сегодня новинка Dunobil Luft Klein выполнена в портативном формате, она в отличие от традиционного исполнения не требует обязательного подключения к прикуривателю, да и сам процесс подкачки колес можно проводить без доступа к питанию.

Комплектация

Средняя стоимость этой модели – 4 490 рублей. Продажи уже стартовали.

Упакована в коробку из плотного картона с нанесенной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает три различных игольчатых адаптера, клапан presta, тряпичный чехол, шланг насоса и инструкцию.

Внешний вид

В сравнении с моделями, требующими подключение к прикуривателю, этот компрессор заметно меньше. Для примера можно посмотреть снимок с размещенным в руке устройством.

Как итог, его можно не только возить с собой, но и брать в поездку на велосипеде или просто в поход для надувного матраса.

Основным материалом выступает пластик. Качество сборки высокое. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев.

Повышенную надежность обеспечивает исполнение цилиндра и поршня насоса из меди. В верхней части корпуса расположена зона с символьно-цифровым дисплеем. Информация с него читаема и под прямыми солнечными лучами.

Под ним пять механических кнопок. Маркировка текстурная, она не сотрется в ходе продолжительной эксплуатации.

Понравился способ реализации зарядки этого компрессора. Используется распространенный тип разъема – USB-C. Повышенных требований к источнику питания нет, можно воспользоваться блоком питания от смартфона или планшета.

Этот разъем двухсторонний, можно переключить в режим PowerBank. В таком режиме проводится зарядка смартфона или носимой электроники.

На боковой грани винтовой фитинг для установки комплектного шланга насоса. Он короткий, требует меньше места для хранения.

Тесты

Рядом с фитингом у Dunobil Luft Klein светодиодный фонарик. Поможет найти ниппель при плохом уровне освещения.Это портативный компрессор, не требующий для процесса накачивания подключение к источнику питания. За автономную работу у устройства отвечает литиевый аккумулятор с емкостью 6000 мАч. Рассчитан он на эксплуатацию на улице или в помещении при температуре от -10 до 50 градусов.

Максимальное давление насоса - 150psi, минимальное – 5psi.Такой диапазон дает возможность накачивать небольшие мячи, колеса велосипеда, надувные матрасы, а также колеса легковых автомобилей с большим радиусом. Предустановлено пять режимов работы, в каждом из которых используются оптимальные настройки – автомобиль, мотоцикл, велосипед, квадроцикл и мяч.

Управляется с помощью механических клавиш. С помощью них можно менять давление вверх и вниз, изменить режим работы.

Итоги

Ведется управление выводимой на дисплей информацией. Переключаются единицы измерения - Psi,Bar,Kpa,Кг/см2. Ведется контроль текущего и целевого давления. В виде наглядных иконок отображаются режимы. Есть индикатор заряда.Dunobil Luft Klein можно смело рекомендовать к покупке. Используя его в течение нескольких недель, отметим, что он заметно превосходит модели, подключаемые к прикуривателю, по удобству эксплуатации и возможностям. Отсутствие привязки к источнику питания в автомобиле или розетке, риска повреждения бортовой цепи авто или кабеля, а также общие компактные габариты, позволяющие брать его с собой в поездки. К плюсам отнесем информативный дисплей, интуитивное управление, дополнительные адаптеры в комплекте, тряпичный чехол для хранения и фонарик.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".