Обзор Dunobil Oculus Tribus. Трехканальный видеорегистратор для такси и служебного транспорта

С появлением таких сервисов, как Яндекс.Такси, Ситимобил, UBER, упростился процесс поиска клиентов для тех, кто работает в такси, как на основной работе, так и подрабатывает. Но вместе с этим все чаще появляются ролики, в которых фиксируется неадекватное поведение пассажиров. Для того чтобы подстраховаться от таких спорных ситуаций, важно обеспечить съемку происходящего в салоне. Тестируемый сегодня видеорегистратор Dunobil Oculus Tribus поддерживает трехканальный режим съемки.

Dunobil Oculus Tribus

Средняя стоимость составляет 8 500 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку, изучив информацию на которой, можно составить полное представление по особенностям работы и техническим характеристикам. Комплект включает крепление на стекло, вторую камеру с кабелем подключения, руководство пользователя и адаптер питания в прикуриватель.

Dunobil Oculus Tribus

Dunobil Oculus Tribus обзор

Внешний вид

Выполнено устройство в корпусе трапециевидной формы. Общие габариты компактные.

Dunobil Oculus Tribus

На правой грани расположена дополнительная камера. Для нее предусмотрели возможность изменения положения.

Dunobil Oculus Tribus

Сама камера хорошо видна. Наличие ее в салоне выступает хорошей профилактикой противоправных действий со стороны пассажиров.

Dunobil Oculus Tribus

Основную площадь занимает 2-дюймовый цветной дисплей. С него можно будет контролировать происходящее в салоне. Между камерами можно переключаться.

Dunobil Oculus Tribus

Набор кнопок управления выведен под экраном. Маркировка нанесена рядом с клавишами. Сам процесс взаимодействия с интерфейсом логичный и понятный.

Dunobil Oculus Tribus

На левой грани у Dunobil Oculus Tribus слот для карты памяти формата microSD. Мы эксплуатировали регистратор с накопителем объемом 128 Гбайт.

Dunobil Oculus Tribus

Здесь же клавиша питания. Выше разъем, используемый для подачи питания. Комплектный адаптер в прикуриватель с длиной кабеля 3 метра, в салоне автомобиля можно будет организовать скрытый монтаж.

Dunobil Oculus Tribus

Это же касается кабеля внешней камеры. Его длины в 5 метров хватит и для автомобилей в кузове паркетника.

Dunobil Oculus Tribus

Корпус камеры защищен от попадания пыли и воды. Ее оптимальным местом установки станет рамка номерного знака.

Dunobil Oculus Tribus

На сторону, обращенную на дорогу, направлен объектив с углом обзора 140 градусов. Он собран из стеклянных линз. Для него тоже есть возможность смены линии съемки.

Dunobil Oculus Tribus

Крепится устройство на площадку, фиксируемую на стекле при помощи двухстороннего скотча. Предусмотрена возможность поворота в стороны и наклона. Выбранное положение в последующем не смещается.

Настройки

Меню на русском языке. Пункты распределены по двум вкладкам. В первой предлагаются детальные опции по корректировке съемки.

Dunobil Oculus Tribus

Вторая вкладка включает пункты управления системой.

Dunobil Oculus Tribus

Тесты

Построено устройство на базе платформы JL5701. В основной камере используется сенсор SC2363PK. Основной канал с разрешением Full HD.

Основная камера Dunobil Oculus Tribus

Файлы с трех каналов распределяются по трем папкам. Для просмотра не требуется установка специальных плееров и драйвера.

Салонная камера Dunobil Oculus Tribus

Детализация снимаемых роликов высокая.

Внешняя камера Dunobil Oculus Tribus

Итоги

Dunobil Oculus Tribus можно рекомендовать тем, кто работает в такси, а также для установки в служебный транспорт. Скрытый монтаж проводки, компактные габариты, надежный способ крепления на стекле, поддержка емких карт памяти, высокое качество съемки.
Комментарии и отзывы Dunobil Oculus Tribus
Обзор Dunobil Urbs. Недорогой Full HD ви...
Изучаемый сегодня видеорегистратор Dunobil Urbs будет интересен тем, кто находится в поиске недорогого ви...
Обзор TrendVision X3. Быстросъемный виде...
Тестируемый сегодня видеорегистратор TrendVision X3 построен на базе процессора Nt96672 с матрицей F37. И...
Обзор DIGMA FreeDrive 114. Недорогой дву...
Наличие видеорегистратора с традиционным способом крепления на лобовом стекле в теории может повлечь полу...
Обзор CANSONIC Z3 ZOOM GPS. Двухкамерный...
Одной из ключевых особенностей протестированных ранее видеорегистраторов от CANSONIC был дополнительный б...
Обзор Akenori VR02. Видеорегистратор со ...
Одним из предложений со стороны ГИБДД в 2021 году касается расширения перечная технических неисправностей...
Обзор Vizant-955 LYNX 4G. Многофункциона...
В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование двухканального видеорегистратора ...
Обзор TrendVision X2. Компактный видеоре...
Тестируемый сегодня видеорегистратор TrendVision X2 вышел в двух вариантах комплектации, с дополнительной...
Обзор Dunobil Magnet Duo. Двухканальный ...
Так или иначе с необходимостью съема видеорегистратора со стекла на время длительной парковки сталкиваетс...
Обзор TrendVision 4K. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPSОбзор TrendVision 4K. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPS
Обзор LEXAND LR25. Видеорегистратор с магнитным креплением и GPSОбзор LEXAND LR25. Видеорегистратор с магнитным креплением и GPS
Обзор GRAVITERO NEW 4G LTE. Премиальный видеорегистратор с облачным сервисомОбзор GRAVITERO NEW 4G LTE. Премиальный видеорегистратор с облачным сервисом
Обзор Slimtec Neo L1. Недорогой видеорегистратор с системой стабилизацииОбзор Slimtec Neo L1. Недорогой видеорегистратор с системой стабилизации
Обзор Mio MiVue C530. Видеорегистратор с GPS-информаторомОбзор Mio MiVue C530. Видеорегистратор с GPS-информатором
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor