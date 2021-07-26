Обзор Dunobil Oculus Tribus. Трехканальный видеорегистратор для такси и служебного транспорта

С появлением таких сервисов, как Яндекс.Такси, Ситимобил, UBER, упростился процесс поиска клиентов для тех, кто работает в такси, как на основной работе, так и подрабатывает. Но вместе с этим все чаще появляются ролики, в которых фиксируется неадекватное поведение пассажиров. Для того чтобы подстраховаться от таких спорных ситуаций, важно обеспечить съемку происходящего в салоне. Тестируемый сегодня видеорегистратор Dunobil Oculus Tribus поддерживает трехканальный режим съемки.

Комплектация

Средняя стоимость составляет 8 500 рублей.Упакован в коробку, изучив информацию на которой, можно составить полное представление по особенностям работы и техническим характеристикам. Комплект включает крепление на стекло, вторую камеру с кабелем подключения, руководство пользователя и адаптер питания в прикуриватель.

Dunobil Oculus Tribus обзор

Внешний вид

Выполнено устройство в корпусе трапециевидной формы. Общие габариты компактные.

На правой грани расположена дополнительная камера. Для нее предусмотрели возможность изменения положения.

Сама камера хорошо видна. Наличие ее в салоне выступает хорошей профилактикой противоправных действий со стороны пассажиров.

Основную площадь занимает 2-дюймовый цветной дисплей. С него можно будет контролировать происходящее в салоне. Между камерами можно переключаться.

Набор кнопок управления выведен под экраном. Маркировка нанесена рядом с клавишами. Сам процесс взаимодействия с интерфейсом логичный и понятный.

На левой грани у Dunobil Oculus Tribus слот для карты памяти формата microSD. Мы эксплуатировали регистратор с накопителем объемом 128 Гбайт.

Здесь же клавиша питания. Выше разъем, используемый для подачи питания. Комплектный адаптер в прикуриватель с длиной кабеля 3 метра, в салоне автомобиля можно будет организовать скрытый монтаж.

Это же касается кабеля внешней камеры. Его длины в 5 метров хватит и для автомобилей в кузове паркетника.

Корпус камеры защищен от попадания пыли и воды. Ее оптимальным местом установки станет рамка номерного знака.

На сторону, обращенную на дорогу, направлен объектив с углом обзора 140 градусов. Он собран из стеклянных линз. Для него тоже есть возможность смены линии съемки.

Настройки

Крепится устройство на площадку, фиксируемую на стекле при помощи двухстороннего скотча. Предусмотрена возможность поворота в стороны и наклона. Выбранное положение в последующем не смещается.Меню на русском языке. Пункты распределены по двум вкладкам. В первой предлагаются детальные опции по корректировке съемки.

Вторая вкладка включает пункты управления системой.

Тесты

Основная камера Dunobil Oculus Tribus

Салонная камера Dunobil Oculus Tribus

Внешняя камера Dunobil Oculus Tribus

Итоги

Построено устройство на базе платформы JL5701. В основной камере используется сенсор SC2363PK. Основной канал с разрешением Full HD.Файлы с трех каналов распределяются по трем папкам. Для просмотра не требуется установка специальных плееров и драйвера.Детализация снимаемых роликов высокая.Dunobil Oculus Tribus можно рекомендовать тем, кто работает в такси, а также для установки в служебный транспорт. Скрытый монтаж проводки, компактные габариты, надежный способ крепления на стекле, поддержка емких карт памяти, высокое качество съемки.