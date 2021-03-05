Обзор Dunobil Spiegel Magnum Duo. Двухканальный видеорегистратор зеркало

Средняя стоимость на момент публикации составляет 4 490 рублей.
Dunobil Spiegel Magnum Duo обзор
КомплектацияУпакован в коробку вытянутой формы, на боковой грани которой нанесены технические данные. Комплект включает крепежные скобы, внешнюю камеру с кабелем подключения, адаптер питания в прикуриватель, различную документацию.
Внешний видОдним из заметных отличий от Dunobil Spiegel Duo и Dunobil Spiegel Duo Touch стали качественные улучшения корпуса. Вместо пластика используется металл.
За счет этого снизились толщина и вес корпуса. Все это проведено на фоне повышения общей надежности и привлекательности внешнего вида.
Выполнен в виде накладки на салонное зеркало. Крепится на нем при помощи пары резиновых скоб. Для них предусмотрено две степени натяжения.
Проблем с установкой не возникает. Проходит она быстро, без помощи специалиста и демонтажа штатного зеркала.
Оснащен Dunobil Spiegel Magnum Duo объективом с регулируемой линией горизонта и углом наклона. Собран из стеклянных линз с углом обзора в 140 градусов.
Зеркальный элемент ровный. Есть покрытие, смягчающее свет от ярких фар позади идущих автомобилей.
В правой части расположен 4.5-дюймовый IPS-дисплей. Хороший уровень яркости и широкие углы обзора. Во время движения он не отвлекает.
Управление сенсорное. Под взаимодействие пальцами адаптировать интерфейс удобнее, чем с механическими кнопками. На нажатие реагирует точно.
На верхнем торце miniUSB для питающего кабеля, вход для внешней камеры и слот для карты памяти. Мы проводили тестирование с накопителем объемом 64 Гбайт.
Формат исполнения предполагает скрытый монтаж в салоне со скрытыми под обшивкой проводами. Оба кабеля с запасом по длине.
Не привлекает внимание со стороны улицы. Его нет необходимости снимать на время парковки.
Вторую камеру можно будет поставить в районе номерного знака. Выполнена в защищенном корпусе. Дополнительно подключив к питанию фонаря заднего хода, будет автоматически выводиться изображение с камеры с разметкой.
Также менять приоритет картинки между двумя камерами можно вручную касанием дисплея.
НастройкиПо умолчанию при включении Dunobil Spiegel Magnum Duo выводит изображение с камер. С этого экрана можно перейти в подробные настройки видеосъемки. Интерфейс в виде плиток с выбором доступных параметров.
Можно перейти в экран навигации с выводом иконок для перехода в съемку, просмотр отснятых роликов и дополнительных настроек.
В отдельном окне выводится список опций работы системы.