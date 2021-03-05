Обзор Dunobil Spiegel Magnum Duo. Двухканальный видеорегистратор зеркало

Не так давно компания Dunobil обновила линейку недорогих видеорегистраторов в формате накладки на салонное зеркало, выпустив Dunobil Spiegel Magnum Duo. Двухканальный режим съемки, ассистент парковки, сенсорное управление и надежное исполнение корпуса.

Dunobil Spiegel Magnum Duo

Средняя стоимость на момент публикации составляет 4 490 рублей.

Dunobil Spiegel Magnum Duo обзор

Комплектация

Упакован в коробку вытянутой формы, на боковой грани которой нанесены технические данные. Комплект включает крепежные скобы, внешнюю камеру с кабелем подключения, адаптер питания в прикуриватель, различную документацию.

Dunobil Spiegel Magnum Duo

Внешний вид

Одним из заметных отличий от Dunobil Spiegel Duo и Dunobil Spiegel Duo Touch стали качественные улучшения корпуса. Вместо пластика используется металл.

Dunobil Spiegel Magnum Duo

За счет этого снизились толщина и вес корпуса. Все это проведено на фоне повышения общей надежности и привлекательности внешнего вида.

Dunobil Spiegel Magnum Duo

Выполнен в виде накладки на салонное зеркало. Крепится на нем при помощи пары резиновых скоб. Для них предусмотрено две степени натяжения.

Dunobil Spiegel Magnum Duo

Проблем с установкой не возникает. Проходит она быстро, без помощи специалиста и демонтажа штатного зеркала.

Dunobil Spiegel Magnum Duo

Оснащен Dunobil Spiegel Magnum Duo объективом с регулируемой линией горизонта и углом наклона. Собран из стеклянных линз с углом обзора в 140 градусов.

Dunobil Spiegel Magnum Duo

Зеркальный элемент ровный. Есть покрытие, смягчающее свет от ярких фар позади идущих автомобилей.

Dunobil Spiegel Magnum Duo

В правой части расположен 4.5-дюймовый IPS-дисплей. Хороший уровень яркости и широкие углы обзора. Во время движения он не отвлекает.

Dunobil Spiegel Magnum Duo

Управление сенсорное. Под взаимодействие пальцами адаптировать интерфейс удобнее, чем с механическими кнопками. На нажатие реагирует точно.

Dunobil Spiegel Magnum Duo

На верхнем торце miniUSB для питающего кабеля, вход для внешней камеры и слот для карты памяти. Мы проводили тестирование с накопителем объемом 64 Гбайт.

Dunobil Spiegel Magnum Duo

Формат исполнения предполагает скрытый монтаж в салоне со скрытыми под обшивкой проводами. Оба кабеля с запасом по длине.

Dunobil Spiegel Magnum Duo

Не привлекает внимание со стороны улицы. Его нет необходимости снимать на время парковки.

Dunobil Spiegel Magnum Duo

Вторую камеру можно будет поставить в районе номерного знака. Выполнена в защищенном корпусе. Дополнительно подключив к питанию фонаря заднего хода, будет автоматически выводиться изображение с камеры с разметкой.

Dunobil Spiegel Magnum Duo

Также менять приоритет картинки между двумя камерами можно вручную касанием дисплея.

Настройки

По умолчанию при включении Dunobil Spiegel Magnum Duo выводит изображение с камер. С этого экрана можно перейти в подробные настройки видеосъемки. Интерфейс в виде плиток с выбором доступных параметров.

Dunobil Spiegel Magnum Duo

Можно перейти в экран навигации с выводом иконок для перехода в съемку, просмотр отснятых роликов и дополнительных настроек.

Dunobil Spiegel Magnum Duo

В отдельном окне выводится список опций работы системы.

Тесты

Съемка ведется в двухканальном режиме. Файлы распределяются между отдельными папками для удобного последующего поиска.

Дневная съемка Dunobil Spiegel Magnum Duo

Установлен процессор JL5603 с матрицей SC2368. Основной канал с Full HD разрешением со скоростью 30 кадров в секунду. Качество детализации хорошее.

Ночная съемка Dunobil Spiegel Magnum Duo

Второй канал с разрешением 480P и скоростью 25 кадров в секунду.

Вторая камера Dunobil Spiegel Magnum Duo

Итоги по Dunobil Spiegel Magnum Duo

Dunobil Spiegel Magnum Duo – хорошо сбалансированный видеорегистратор с поддержкой двухканальной съемки. Надежный металлический корпус, сенсорное управление, IPS-дисплей, детальные настройки, емкие карты памяти. Сбоев и проблем в ходе тестов выявлено не было.
Комментарии и отзывы Dunobil Spiegel Magnum Duo
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