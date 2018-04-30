Обзор Dunobil Spiegel Mercurio. Двухканальное зеркало с Super HD съемкой

2018-04-30, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Dunobil Spiegel Mercurio; [265]
На прошлой неделе мы проводили тестирование Dunobil Spiegel Saturn с поддержкой двухканальной записью, выполненный в металлическом корпусе и оснащенный сенсорным экраном с увеличенной диагональю экрана. Сегодня продолжая изучая модельную линейку этого производителя в центре внимания будет видеорегистартор-зеркало Dunobil Spiegel Mercurio с поддержкой Super HD съемки на основном канале.

Dunobil Spiegel Mercurio

К моменту публикации эта модель уже появилась в российских магазинах, список предложений представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Dunobil Spiegel Mercurio обзор

Комплектация

В комплекте с видеорегистратором покупатель получает блок второй камеры, кабель для её подключения, набор для её установки, зарядное устройство в прикуриватель, стяжки крепления, USB-кабель, инструкцию и гарантийный талон.

Dunobil Spiegel Mercurio

Собрано все в продолговатой коробке из плотного картона с откидной крышкой. Изучив нанесенную информацию, можно будет составить полное представление по производителю и техническим характеристикам приобретаемого девайса.

Внешний вид

Как и рассмотренный ранее Dunobil Spiegel Saturn, эта модель также выполнена в металлическом корпусе. На нашей памяти, это первые устройства с такими качественными материалами в этом форм-факторе.

Dunobil Spiegel Mercurio

В отличие от собрата в Dunobil Spiegel Mercurio получил дублирующие механические кнопки, скрывающиеся на нижнем торце. Соответствующая маркировка у них нанесена на зеркальном покрытии.

Dunobil Spiegel Mercurio

Взаимодействовать с интерфейсом можно и используя пятидюймовый сенсорный дисплей. На нажатия пальцев реагирует точно, без задержек.

Dunobil Spiegel Mercurio

Во время движения по умолчанию на экран выводится стартовый экран, оформленный в стиле плиток, обеспечивающий быстрый доступ к разделам. Отсюда можно в один клик переключиться на картинку с камер, просмотреть записи в архиве и провести настройки системы.

Dunobil Spiegel Mercurio

Экран в паре со второй камерой станут хорошим подспорьем во время парковки, на него выводится потоковое изображение с разметкой.

Dunobil Spiegel Mercurio

Фиксируется основной блок видеорегистратора на салонное зеркало при помощи двух резиновых скобок. Есть несколько степеней силы обхвата.

Dunobil Spiegel Mercurio

Объектив собран из группы стеклянных линз. Его можно поворачивать в стороны и изменять угол наклона.

Dunobil Spiegel Mercurio

На верхнем торце у Dunobil Spiegel Mercurio сгруппирован набор разъемов: USB-порт питания, AV-вход под вторую камеру, слот для карты памяти и заглушка под внешнюю GPS-антенну.

Dunobil Spiegel Mercurio

Вторая камера может устанавливаться внутри салона автомобиля или снаружи. Корпус не боится попадания влаги и грязи. По периметру от объектива выведена группа светодиодов для подсветки.

Dunobil Spiegel Mercurio

Длины проводов достаточно организации скрытого монтажа проводки под обшивкой. В итоге после монтажа видимым останется только очень ограниченный участок проводов в районе панели разъемов видеорегистратора.

Dunobil Spiegel Mercurio

Настройка

На главный экран выводится список иконок: видеозапись, микрофон, запись, блокировка ролика от перезаписи, фотокамера, воспроизведение и настройка. Пользователь в настройках может выбирать между Super HD и Full HD, изменять длительность роликов. Активировать режимы пассивной безопасности и автоматическое выключение экрана.

Dunobil Spiegel Mercurio

Тесты

Работает Dunobil Spiegel Mercurio с матрицей OmniVision OV2718. Основная камера предлагает съемку в Super HD разрешении, дополнительная 640 на 480 пикселей. Угол обзора – 150 градусов. Ролики с двух камер распределяются по двум разным папкам.

Качество съемки отличное. Резкость держится по всей площади кадра. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Записанные файлы могут использоваться в качестве доказательной базы, позволяя определить виновника аварии.

Ночные ролики сохраняют читаемость номеров. Качество съемки соответствует флагманскому уровню конкурентов.

Итоги по Dunobil Spiegel Mercurio

Dunobil Spiegel Mercurio станет отличным выбором при поиске видеорегистратора в форм-факторе накладки на салонное зеркало с приоритетом на высокое качество съемки. К плюсам отнесем поддержку парковочного режима, металлический корпус, возможность скрытого монтажа, LDWS и FCWS.

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