Обзор Dunobil Spiegel Mercurio. Двухканальное зеркало с Super HD съемкой

На прошлой неделе мы проводили тестирование Dunobil Spiegel Saturn с поддержкой двухканальной записью, выполненный в металлическом корпусе и оснащенный сенсорным экраном с увеличенной диагональю экрана. Сегодня продолжая изучая модельную линейку этого производителя в центре внимания будет видеорегистартор-зеркало Dunobil Spiegel Mercurio с поддержкой Super HD съемки на основном канале.
К моменту публикации эта модель уже появилась в российских магазинах, список предложений представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Dunobil Spiegel Mercurio обзор
КомплектацияВ комплекте с видеорегистратором покупатель получает блок второй камеры, кабель для её подключения, набор для её установки, зарядное устройство в прикуриватель, стяжки крепления, USB-кабель, инструкцию и гарантийный талон.
Собрано все в продолговатой коробке из плотного картона с откидной крышкой. Изучив нанесенную информацию, можно будет составить полное представление по производителю и техническим характеристикам приобретаемого девайса.
Внешний видКак и рассмотренный ранее Dunobil Spiegel Saturn, эта модель также выполнена в металлическом корпусе. На нашей памяти, это первые устройства с такими качественными материалами в этом форм-факторе.
В отличие от собрата в Dunobil Spiegel Mercurio получил дублирующие механические кнопки, скрывающиеся на нижнем торце. Соответствующая маркировка у них нанесена на зеркальном покрытии.
Взаимодействовать с интерфейсом можно и используя пятидюймовый сенсорный дисплей. На нажатия пальцев реагирует точно, без задержек.
Во время движения по умолчанию на экран выводится стартовый экран, оформленный в стиле плиток, обеспечивающий быстрый доступ к разделам. Отсюда можно в один клик переключиться на картинку с камер, просмотреть записи в архиве и провести настройки системы.
Экран в паре со второй камерой станут хорошим подспорьем во время парковки, на него выводится потоковое изображение с разметкой.
Фиксируется основной блок видеорегистратора на салонное зеркало при помощи двух резиновых скобок. Есть несколько степеней силы обхвата.
Объектив собран из группы стеклянных линз. Его можно поворачивать в стороны и изменять угол наклона.
На верхнем торце у Dunobil Spiegel Mercurio сгруппирован набор разъемов: USB-порт питания, AV-вход под вторую камеру, слот для карты памяти и заглушка под внешнюю GPS-антенну.
Вторая камера может устанавливаться внутри салона автомобиля или снаружи. Корпус не боится попадания влаги и грязи. По периметру от объектива выведена группа светодиодов для подсветки.
Длины проводов достаточно организации скрытого монтажа проводки под обшивкой. В итоге после монтажа видимым останется только очень ограниченный участок проводов в районе панели разъемов видеорегистратора.
НастройкаНа главный экран выводится список иконок: видеозапись, микрофон, запись, блокировка ролика от перезаписи, фотокамера, воспроизведение и настройка. Пользователь в настройках может выбирать между Super HD и Full HD, изменять длительность роликов. Активировать режимы пассивной безопасности и автоматическое выключение экрана.