Обзор Elgato WAVE 3. Микрофон для стримов

Одним из самых частых запросов от читателей является помощь в подборе микрофона. Неудивительно, успешная карьера стримеров и видеоблогеров привлекает многих, да и за последнее время возросла актуальность подготовки аудиоматериалов для удаленки и дистанционного обучения. Тестируемый сегодня микрофон Elgato WAVE 3 сразу ряд интересных технологий и программных решений.

Elgato WAVE 3

На момент публикации приобрести можно за 17 990 рублей.

Elgato WAVE 3 обзор

Комплектация

Коробка оформлена в характерной стилистике. С обратной стороны приведены подробные данные по характеристикам и особенностям работы.

Elgato WAVE 3

Комплект включает микрофон со стойкой, переходник для установки на штангу, USB-C кабель, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Строгий и выдержанный внешний вид. Основная часть корпуса защищена металлической сеткой.

Elgato WAVE 3

В нижней части корпуса сосредоточены элементы управления и светодиодные индикаторы. Состоят они из поворотного регулятора, совмещенного с механической кнопкой.

Elgato WAVE 3

Поворотами меняется усиление микрофона или громкость. Нажатием переключаются режимы работы.

Elgato WAVE 3

В Elgato WAVE 3 отказались от традиционной формы цилиндра, приведя его к параллелепипеду с закругленными углами. Как результат он не совместим с обычными «пауками», вместо них предлагается приобрести фирменный крепеж.

Elgato WAVE 3

Изначально микрофон установлен на стойке с демпферным основанием. Она разборная, основание можно снять заменив на комплектный переходник.

Elgato WAVE 3

С ним можно будет поставить на штангу или пантограф. Распространённый диаметр крепежа.

Elgato WAVE 3

На тыльной стороне разъем USB-C, используемый как интерфейсный, а также аудиовыход для подключения наушников.

Elgato WAVE 3

Из элементов управления также отметим сенсорную зону на крышке. Нажатие на нее блокирует микрофон и переводить в беззвучный режим.

Софт

Для микрофона Elgato WAVE 3 с официального сайта можно загрузить утилиту управления Wave Link. С помощью нее можно выставить усиление микрофона и изменить громкость для подключенных наушников.

Elgato WAVE 3

Программа используется для микширования разных источников звука. Максимально можно добавить девять таких каналов.

Elgato WAVE 3

Для микрофона доступны улучшения звука: фильтр верхних частот и Clipguard. Обновление прошивки.

Elgato WAVE 3

Тесты

Определяется системой сразу после подключения к ПК. Поддерживаются весь софт используемый для организации стриминговых трансляций и записи подкастов. Комплектный кабель длиной 2.44 метра, позволяя разместить системный блок или ноутбук на удалении от микрофона, сократив шумы от системы охлаждения рабочей системы.

Elgato WAVE 3

Комплектная стойка дает возможность поворачивать корпус, но из-за расположения разъема USB-C, диапазон регулировки ограничивается. Мы часть времени использовали стойку, но в дальнейшем перенесли на пантограф.

Elgato WAVE 3

Elgato WAVE 3 использовался для проведения нескольких стримов по игре Resident Evil Village. Управление им удобное. Во время трансляции можно не отвлекаясь, микшировать звук с разных источников.

Спидран Resident Evil Village (Папа-спринтер). Тест микрофона Elgato Wave 3

Используется в нем кардиоидная диаграмма направленности. Голос передается без искажений. Высокий уровень детализации.

Тест микрофона Elgato WAVE 3

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorElgato WAVE 3 – микрофон для проведения стриминговых трансляций топового уровня. Опции микширования разных источников звука, удобное управление, использование USB-C, комплектная подставка, кардиоидная диаграмма. Не устроить может стоимость, она выше средней по рынку, а также форма корпуса, ограничивающая использования сторонних аксессуаров. Из особенностей отметим отсутствие опции смены диаграмм направленности.
Elgato WAVE 3 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Elgato WAVE 3
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