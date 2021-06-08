Обзор Elgato WAVE 3. Микрофон для стримов

Одним из самых частых запросов от читателей является помощь в подборе микрофона. Неудивительно, успешная карьера стримеров и видеоблогеров привлекает многих, да и за последнее время возросла актуальность подготовки аудиоматериалов для удаленки и дистанционного обучения. Тестируемый сегодня микрофон Elgato WAVE 3 сразу ряд интересных технологий и программных решений.

Elgato WAVE 3 обзор

Комплектация

На момент публикации приобрести можно за 17 990 рублей.Коробка оформлена в характерной стилистике. С обратной стороны приведены подробные данные по характеристикам и особенностям работы.

Внешний вид

Комплект включает микрофон со стойкой, переходник для установки на штангу, USB-C кабель, инструкцию и гарантийный талон.Строгий и выдержанный внешний вид. Основная часть корпуса защищена металлической сеткой.

В нижней части корпуса сосредоточены элементы управления и светодиодные индикаторы. Состоят они из поворотного регулятора, совмещенного с механической кнопкой.

Поворотами меняется усиление микрофона или громкость. Нажатием переключаются режимы работы.

В Elgato WAVE 3 отказались от традиционной формы цилиндра, приведя его к параллелепипеду с закругленными углами. Как результат он не совместим с обычными «пауками», вместо них предлагается приобрести фирменный крепеж.

Изначально микрофон установлен на стойке с демпферным основанием. Она разборная, основание можно снять заменив на комплектный переходник.

С ним можно будет поставить на штангу или пантограф. Распространённый диаметр крепежа.

На тыльной стороне разъем USB-C, используемый как интерфейсный, а также аудиовыход для подключения наушников.

Софт

Из элементов управления также отметим сенсорную зону на крышке. Нажатие на нее блокирует микрофон и переводить в беззвучный режим.Для микрофона Elgato WAVE 3 с официального сайта можно загрузить утилиту управления Wave Link. С помощью нее можно выставить усиление микрофона и изменить громкость для подключенных наушников.

Программа используется для микширования разных источников звука. Максимально можно добавить девять таких каналов.

Для микрофона доступны улучшения звука: фильтр верхних частот и Clipguard. Обновление прошивки.

Тесты

Определяется системой сразу после подключения к ПК. Поддерживаются весь софт используемый для организации стриминговых трансляций и записи подкастов. Комплектный кабель длиной 2.44 метра, позволяя разместить системный блок или ноутбук на удалении от микрофона, сократив шумы от системы охлаждения рабочей системы.

Комплектная стойка дает возможность поворачивать корпус, но из-за расположения разъема USB-C, диапазон регулировки ограничивается. Мы часть времени использовали стойку, но в дальнейшем перенесли на пантограф.

Спидран Resident Evil Village (Папа-спринтер). Тест микрофона Elgato Wave 3

Тест микрофона Elgato WAVE 3

Итоги

Elgato WAVE 3 использовался для проведения нескольких стримов по игре Resident Evil Village. Управление им удобное. Во время трансляции можно не отвлекаясь, микшировать звук с разных источников.Используется в нем кардиоидная диаграмма направленности. Голос передается без искажений. Высокий уровень детализации.Elgato WAVE 3 – микрофон для проведения стриминговых трансляций топового уровня. Опции микширования разных источников звука, удобное управление, использование USB-C, комплектная подставка, кардиоидная диаграмма. Не устроить может стоимость, она выше средней по рынку, а также форма корпуса, ограничивающая использования сторонних аксессуаров. Из особенностей отметим отсутствие опции смены диаграмм направленности.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".