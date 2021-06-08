Обзор Elgato WAVE 3. Микрофон для стримов

На момент публикации приобрести можно за 17 990 рублей.
Elgato WAVE 3 обзор
КомплектацияКоробка оформлена в характерной стилистике. С обратной стороны приведены подробные данные по характеристикам и особенностям работы.
Комплект включает микрофон со стойкой, переходник для установки на штангу, USB-C кабель, инструкцию и гарантийный талон.
Внешний видСтрогий и выдержанный внешний вид. Основная часть корпуса защищена металлической сеткой.
В нижней части корпуса сосредоточены элементы управления и светодиодные индикаторы. Состоят они из поворотного регулятора, совмещенного с механической кнопкой.
Поворотами меняется усиление микрофона или громкость. Нажатием переключаются режимы работы.
В Elgato WAVE 3 отказались от традиционной формы цилиндра, приведя его к параллелепипеду с закругленными углами. Как результат он не совместим с обычными «пауками», вместо них предлагается приобрести фирменный крепеж.
Изначально микрофон установлен на стойке с демпферным основанием. Она разборная, основание можно снять заменив на комплектный переходник.
С ним можно будет поставить на штангу или пантограф. Распространённый диаметр крепежа.
На тыльной стороне разъем USB-C, используемый как интерфейсный, а также аудиовыход для подключения наушников.
Из элементов управления также отметим сенсорную зону на крышке. Нажатие на нее блокирует микрофон и переводить в беззвучный режим.
СофтДля микрофона Elgato WAVE 3 с официального сайта можно загрузить утилиту управления Wave Link. С помощью нее можно выставить усиление микрофона и изменить громкость для подключенных наушников.
Программа используется для микширования разных источников звука. Максимально можно добавить девять таких каналов.
Для микрофона доступны улучшения звука: фильтр верхних частот и Clipguard. Обновление прошивки.
ТестыОпределяется системой сразу после подключения к ПК. Поддерживаются весь софт используемый для организации стриминговых трансляций и записи подкастов. Комплектный кабель длиной 2.44 метра, позволяя разместить системный блок или ноутбук на удалении от микрофона, сократив шумы от системы охлаждения рабочей системы.
Комплектная стойка дает возможность поворачивать корпус, но из-за расположения разъема USB-C, диапазон регулировки ограничивается. Мы часть времени использовали стойку, но в дальнейшем перенесли на пантограф.
Elgato WAVE 3 использовался для проведения нескольких стримов по игре Resident Evil Village. Управление им удобное. Во время трансляции можно не отвлекаясь, микшировать звук с разных источников.
Спидран Resident Evil Village (Папа-спринтер). Тест микрофона Elgato Wave 3
Используется в нем кардиоидная диаграмма направленности. Голос передается без искажений. Высокий уровень детализации.
Тест микрофона Elgato WAVE 3
ИтогиElgato WAVE 3 – микрофон для проведения стриминговых трансляций топового уровня. Опции микширования разных источников звука, удобное управление, использование USB-C, комплектная подставка, кардиоидная диаграмма. Не устроить может стоимость, она выше средней по рынку, а также форма корпуса, ограничивающая использования сторонних аксессуаров. Из особенностей отметим отсутствие опции смены диаграмм направленности.
Elgato WAVE 3 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".