Обзор Fujida Zoom Smart. Видеорегистратор с Wi-Fi и GPS-информатором

Не так давно мы проводили тестирование комбо-видеорегистратора Fujida Karma Slim , поддерживающего беспроводную синхронизацию со смартфоном и предоставляющего возможность обновления базы данных/прошивки в один клик. Примерно в это же время вышла его младшая модификация Fujida Karma Slim с таким же удобным способом обновления, но без активного радар-приемника.

Fujida Zoom Smart обзор

Она ожидаемо стоит дешевле, позволяя сэкономить при условии эксплуатации в условиях мегаполиса.

Комплектация

Покупатель получает Fujida Zoom Smart в коробке, оформленной в карбоновой стилистике. Помимо видеорегистратора, комплект включает крепление на лобовое стекло с вакуумной присоской, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Fujida Zoom Smart визуально повторяет старшую модель. Корпус прямоугольной формы, с закругленными углами.

С лицевой стороны выведен объектив, собранный из группы стеклянных линз. Угол обзора по диагонали составляет 170 градусов.

Управление осуществляется при помощи группы механических кнопок, распределенных по боковым граням корпуса. Левая группа управляет работой информатора, правая видеосъемкой.

Информация выводится на 3-дюймовый цветной дисплей. Помимо основной картинки с камеры, отображаются данные по скорости движения и техническая информация.

При приближении к камере фиксации нарушений ПДД выводится голосовое предупреждение и визуальный данные по скорости движения, разрешенной скорости на участке и типу комплекса.

На корпусе отсутствуют разъемы, только слот под карту памяти на нижнем торце. Необходимости в них тут нет, обновление базы данных и выгрузка роликов проводится напрямую в память смартфона.

Крепится Fujida Zoom Smart на крепление с вакуумной присоской, оснащенной прижимной ножкой. В основании крепления есть разъем miniUSB, используемый для подачи питания.

Поддерживается возможность поворота вокруг относительно точки крепления и изменение угла наклона. Выбранное положение фиксируется винтом с накатанной головкой.

Длина кабеля у комплектного адаптера питания позволяет провести скрытый монтаж под обшивкой и боковой стойкой.

Wi-Fi модуль и обновление

Сборка проведена качественно, визуально видеорегистратор производит впечатление премиального продукта.В Fujida Zoom Smart установлен Wi-Fi модуль, используемый для синхронизации со смартфоном. После успешного подключения на главный экран выводится пять кнопок для быстрого доступа к разделам.

Владелец видеорегистратора в один-два клика сможет сделать копию в памяти смартфона нужных файлов. Так они не будут стерты, не потеряются при передаче карты памяти сотруднику ГАИ и можно будет сразу поделиться записью в социальных сетях.

В отдельной вкладке проводится проверка актуальности версии прошивки и базы камер. При появлении обновления, а выходят они регулярно, предлагается его загрузить и установить в память устройства. В отличие от моделей конкурентов, тут не нужно снимать устройство со стекла и иметь под рукой компьютер/ноутбук, удобно.

Настройки

Отсюда же выводится потоковое изображение с камеры, проводятся фото и видео съемка. Доступны опции настройки съемки.Сохранен традиционный способ управления с экрана Fujida Zoom Smart, выводится список опций в котором пользователь сможет изменить разрешение съемки, длительность роликов, провести корректировку яркости и экспозиции. Меняется сценарий работы GPS-информатора с выбором лимита скорости и дальности вывода предупреждений.

GPS-информатор

Видеорегистратор выводит уведомления по стационарно размещенным комплексам контроля, включающий системы фиксации скоростных нарушений, пересечения стоп-полосы и выделенной линии.

При движении на участке контроля АВТОДОРИИ ведется расчет средней скорости на участке. В случае, когда отсутствует превышение скорости, он не будет отвлекать голосовыми подсказками.

Видеосъемка

Fujida Zoom Smart ведет одноканальную съемку в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Построен на платформе Ambarella A7LA55. Съемка бесшовная с заданными интервалами.

Качество съемки соответствует моделям премиального уровня. Хорошая детализация и читаемость. Без внимания не останутся номерные знаки автомобилей, дорожная разметка и пешеходы.

Итоги по Fujida Zoom Smart

Ночью видимость сохраняется. Резкость держится по всей площади кадра. Компенсируется яркий свет от фар встречных автомобилей. Дополнительно к изображению фиксируются данные по скорости и маршруту движения.Fujida Zoom Smart станет удачным выбором при поиске видеорегистратора для эксплуатации в условиях мегаполиса. Он продемонстрировал высокое качество сборки, хорошее качество съемки и отличное наполнение базы стационарно расположенных комплексов фиксации нарушений ПДД. Беспроводное обновление, требует меньше времени и удобнее, чем распространённый способ подключения к ПК.