Обзор Fujida Zoom Smart. Видеорегистратор с Wi-Fi и GPS-информатором

2018-06-04, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Fujida Zoom Smart; [96]
Не так давно мы проводили тестирование комбо-видеорегистратора Fujida Karma Slim, поддерживающего беспроводную синхронизацию со смартфоном и предоставляющего возможность обновления базы данных/прошивки в один клик. Примерно в это же время вышла его младшая модификация Fujida Karma Slim с таким же удобным способом обновления, но без активного радар-приемника.

Fujida Zoom Smart

Она ожидаемо стоит дешевле, позволяя сэкономить при условии эксплуатации в условиях мегаполиса.

Fujida Zoom Smart обзор

Комплектация

Покупатель получает Fujida Zoom Smart в коробке, оформленной в карбоновой стилистике. Помимо видеорегистратора, комплект включает крепление на лобовое стекло с вакуумной присоской, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Fujida Zoom Smart

Внешний вид

Fujida Zoom Smart визуально повторяет старшую модель. Корпус прямоугольной формы, с закругленными углами.

Fujida Zoom Smart

С лицевой стороны выведен объектив, собранный из группы стеклянных линз. Угол обзора по диагонали составляет 170 градусов.

Fujida Zoom Smart

Управление осуществляется при помощи группы механических кнопок, распределенных по боковым граням корпуса. Левая группа управляет работой информатора, правая видеосъемкой.

Fujida Zoom Smart

Информация выводится на 3-дюймовый цветной дисплей. Помимо основной картинки с камеры, отображаются данные по скорости движения и техническая информация.

Fujida Zoom Smart

При приближении к камере фиксации нарушений ПДД выводится голосовое предупреждение и визуальный данные по скорости движения, разрешенной скорости на участке и типу комплекса.

Fujida Zoom Smart

На корпусе отсутствуют разъемы, только слот под карту памяти на нижнем торце. Необходимости в них тут нет, обновление базы данных и выгрузка роликов проводится напрямую в память смартфона.

Fujida Zoom Smart

Крепится Fujida Zoom Smart на крепление с вакуумной присоской, оснащенной прижимной ножкой. В основании крепления есть разъем miniUSB, используемый для подачи питания.

Fujida Zoom Smart

Поддерживается возможность поворота вокруг относительно точки крепления и изменение угла наклона. Выбранное положение фиксируется винтом с накатанной головкой.

Fujida Zoom Smart

Длина кабеля у комплектного адаптера питания позволяет провести скрытый монтаж под обшивкой и боковой стойкой.

Fujida Zoom Smart

Сборка проведена качественно, визуально видеорегистратор производит впечатление премиального продукта.

Wi-Fi модуль и обновление

В Fujida Zoom Smart установлен Wi-Fi модуль, используемый для синхронизации со смартфоном. После успешного подключения на главный экран выводится пять кнопок для быстрого доступа к разделам.

Fujida Zoom Smart

Владелец видеорегистратора в один-два клика сможет сделать копию в памяти смартфона нужных файлов. Так они не будут стерты, не потеряются при передаче карты памяти сотруднику ГАИ и можно будет сразу поделиться записью в социальных сетях.

Fujida Zoom Smart

В отдельной вкладке проводится проверка актуальности версии прошивки и базы камер. При появлении обновления, а выходят они регулярно, предлагается его загрузить и установить в память устройства. В отличие от моделей конкурентов, тут не нужно снимать устройство со стекла и иметь под рукой компьютер/ноутбук, удобно.

Fujida Zoom Smart

Отсюда же выводится потоковое изображение с камеры, проводятся фото и видео съемка. Доступны опции настройки съемки.

Настройки

Сохранен традиционный способ управления с экрана Fujida Zoom Smart, выводится список опций в котором пользователь сможет изменить разрешение съемки, длительность роликов, провести корректировку яркости и экспозиции. Меняется сценарий работы GPS-информатора с выбором лимита скорости и дальности вывода предупреждений.

Fujida Zoom Smart

GPS-информатор

Видеорегистратор выводит уведомления по стационарно размещенным комплексам контроля, включающий системы фиксации скоростных нарушений, пересечения стоп-полосы и выделенной линии.

Fujida Zoom Smart

При движении на участке контроля АВТОДОРИИ ведется расчет средней скорости на участке. В случае, когда отсутствует превышение скорости, он не будет отвлекать голосовыми подсказками.

Fujida Zoom Smart

Видеосъемка

Fujida Zoom Smart ведет одноканальную съемку в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Построен на платформе Ambarella A7LA55. Съемка бесшовная с заданными интервалами.

Качество съемки соответствует моделям премиального уровня. Хорошая детализация и читаемость. Без внимания не останутся номерные знаки автомобилей, дорожная разметка и пешеходы.

Ночью видимость сохраняется. Резкость держится по всей площади кадра. Компенсируется яркий свет от фар встречных автомобилей. Дополнительно к изображению фиксируются данные по скорости и маршруту движения.

Итоги по Fujida Zoom Smart

Fujida Zoom Smart станет удачным выбором при поиске видеорегистратора для эксплуатации в условиях мегаполиса. Он продемонстрировал высокое качество сборки, хорошее качество съемки и отличное наполнение базы стационарно расположенных комплексов фиксации нарушений ПДД. Беспроводное обновление, требует меньше времени и удобнее, чем распространённый способ подключения к ПК.

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