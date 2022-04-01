Обзор GAMELAB PALADIN Blue (GL-720). Эргономичное игровое кресло

Тестируемое сегодня игровое кресло GAMELAB PALADIN является в старшим в модельной линейке. Для него производитель заявляет стальную раму, механизм топган, регулируемые подлокотники, настраиваемую высоту, тихие и надежные колеса, а также две регулируемые подушки. Доступно в ключевых российских магазинах в среднем за 15990 рублей.

GAMELAB PALADIN

Комплектация и сборка

Поставляется кресло упакованным в коробку из транспортировочного картона черного цвета. Габариты ее составляют 820x290x650, вес в районе 20 килограммов. Упаковано в ней в разобранном виде.

GAMELAB PALADIN

Сборку можно провести самостоятельно все необходимое есть в комплекте, включая иллюстрированную инструкцию, а также ключи.

GAMELAB PALADIN

GAMELAB PALADIN

Крестовина у кресла выполнена из пластика черного цвета. С внутренней части конструкция усилена многочисленными ребрами.

GAMELAB PALADIN

Каждый из пяти лучей с монтажными отверстиями для установки колес. Комплектные диаметром 60 мм, выполнены из пенополиуретана.

GAMELAB PALADIN

Фиксируем на внутреннюю часть сиденья механизм типа топ-ган. С этой же стороны устанавливаются подлокотники.

GAMELAB PALADIN

В центр крестовины ставим газлифт. Эта модель, в отличие от протестированных ранее от этого производителя, сопровождается газлифтом 4-класса.

GAMELAB PALADIN

Установленный в крестовину газлифт закрывается телескопическим декоративным кожухом. На него в свою очередь ставится сиденье с механизмом.

GAMELAB PALADIN

Через две металлические пластины по краям соединяется спинка. Вся крепежная часть закрывается декоративными накладками.

Внешний вид

GAMELAB PALADIN представлено в черном, черно-красном и черно-синем вариантах исполнения.

GAMELAB PALADIN

У этого кресла высокая и эргономичная спинка с выраженными боковыми упорами. Каркас выполнен из стали. Он прочен и надежен

GAMELAB PALADIN

Для наполнения используется формованная высокоплотная пена. Это же касается сиденья.

GAMELAB PALADIN

Обтянуто экокожей. Центральная часть прошита нитками белого цвета в виде сетки. В оформлении сочетаются два цвета. Отдельные его части между собой аккуратно сшиты.

GAMELAB PALADIN

В верхней части спинки вышит логотип бренда. Он же есть на двух съемных подушках, одна поясничная, вторая шейная.

GAMELAB PALADIN

Есть пара вырезов в основании с пластиковыми рамками. Через них пропускаются ремни подушек. Регулировка высоты размещения предполагается только для поясничной подушки.

GAMELAB PALADIN

Справа и слева подлокотники. Нажатие на механический фиксатор, расположенный на внешней стороне, меняет высоту рабочей поверхности. Люфт в стороны минимальный.

GAMELAB PALADIN

Сиденье у GAMELAB PALADIN с шириной 600 мм. По его боковым частям есть упоры. В местах соединения между отдельными частями есть углублением, в нем со временем могут скапливаться загрязнения.

GAMELAB PALADIN

На боковой части рычаг, отвечающий за смену высоты расположения сиденья. Поддерживает блокировку качания. Отдельный рычаг для наклона спинки.

GAMELAB PALADIN

Тесты

Эксплуатировать кресло сможет человек с весом до 160 килограммов (рекомендовано до 130 кг) и ростом до 180 см. Отметим удобную посадку с упорами. Форма спинки и регулируемые подушки позволяют удерживать правильную осанку, как итог разгружая нагрузку на позвоночник.

GAMELAB PALADIN

Кресло поддерживает регулировку по высоте и наклону спинка. Последняя откидывается на 90 градусов. Во всех положениях кресло сохраняет устойчивость, не опрокидывается. Смена положения проходит без скрипа, это же касается перемещения по полу.

GAMELAB PALADIN

Полиуретановые колеса не повреждают поверхность ламината, паркета или линолеума.

GAMELAB PALADIN

У него эффектный внешний вид. Отлично смотрится в кадре при организации стриминговых трансляций.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorGAMELAB PALADIN – эргономичное игровое кресло с высоким качеством исполнения и эффектным внешним видом. Отличный вариант для тех, кто проводит много времени при играх или работе за ПК, ноутбук или игровой консолью. Регулировки по высоте и углу наклона спинки, две съемные подушки, механизм качания, изменяемая высота подлокотников и простая сборка.
GAMELAB PALADIN получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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