Обзор GAMELAB PALADIN Blue (GL-720). Эргономичное игровое кресло

Сборку можно провести самостоятельно все необходимое есть в комплекте, включая иллюстрированную инструкцию, а также ключи.
Крестовина у кресла выполнена из пластика черного цвета. С внутренней части конструкция усилена многочисленными ребрами.
Каждый из пяти лучей с монтажными отверстиями для установки колес. Комплектные диаметром 60 мм, выполнены из пенополиуретана.
Фиксируем на внутреннюю часть сиденья механизм типа топ-ган. С этой же стороны устанавливаются подлокотники.
В центр крестовины ставим газлифт. Эта модель, в отличие от протестированных ранее от этого производителя, сопровождается газлифтом 4-класса.
Установленный в крестовину газлифт закрывается телескопическим декоративным кожухом. На него в свою очередь ставится сиденье с механизмом.
Через две металлические пластины по краям соединяется спинка. Вся крепежная часть закрывается декоративными накладками.
У этого кресла высокая и эргономичная спинка с выраженными боковыми упорами. Каркас выполнен из стали. Он прочен и надежен
Для наполнения используется формованная высокоплотная пена. Это же касается сиденья.
Обтянуто экокожей. Центральная часть прошита нитками белого цвета в виде сетки. В оформлении сочетаются два цвета. Отдельные его части между собой аккуратно сшиты.
В верхней части спинки вышит логотип бренда. Он же есть на двух съемных подушках, одна поясничная, вторая шейная.
Есть пара вырезов в основании с пластиковыми рамками. Через них пропускаются ремни подушек. Регулировка высоты размещения предполагается только для поясничной подушки.
Справа и слева подлокотники. Нажатие на механический фиксатор, расположенный на внешней стороне, меняет высоту рабочей поверхности. Люфт в стороны минимальный.
Сиденье у GAMELAB PALADIN с шириной 600 мм. По его боковым частям есть упоры. В местах соединения между отдельными частями есть углублением, в нем со временем могут скапливаться загрязнения.
На боковой части рычаг, отвечающий за смену высоты расположения сиденья. Поддерживает блокировку качания. Отдельный рычаг для наклона спинки.
Кресло поддерживает регулировку по высоте и наклону спинка. Последняя откидывается на 90 градусов. Во всех положениях кресло сохраняет устойчивость, не опрокидывается. Смена положения проходит без скрипа, это же касается перемещения по полу.
Полиуретановые колеса не повреждают поверхность ламината, паркета или линолеума.
У него эффектный внешний вид. Отлично смотрится в кадре при организации стриминговых трансляций.