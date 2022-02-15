Обзор GAMELAB TETRA GL-410 RED. Игровое кресло до 10000…

Изучаемое сегодня игровое кресло GAMELAB TETRA GL-410 RED относится к недорогому ценовому сегменту. На момент выхода обзора, на маркетплейсе ОЗОН его можно было приобрести за 9000 рублей. При этом тут есть раскладываемая спинка, изменяемая высота, стальная рама и высокоплотный пенный наполнитель.

Комплектация и сборка

Упаковано в коробку из транспортировочного картона черного цвета. Внутри все надежно дополнительно защищенно пакетами и пенными вставками.

Поставляется в разобранном состоянии. Комплект включает механизм, сиденье, спинку, основание, ролики, подлокотники, две подушки, набор винтов, газлифт, Г-образный ключ, инструкцию по сборке.

Основание выполнено из пластика. Для усиления с внутренней стороны есть ребра. На внешней части вставки красного цвета.

На каждый из пяти лучей с внутренней стороны ставятся ролики. Колесики из полиуретана, не повреждает половое покрытие.

В центре крестовины газлифт 3 класса. Для него предусмотрен телескопический декоративный кожух.

На внутреннюю сторону сиденья фиксируется механизм. На нем есть отметка для правильной ориентации.

Устанавливаются подлокотники. Их основа также из металла.

Спинка фиксируется в механизме. И для дополнительной устойчивости она соединяется с подлокотником.

Внешний вид

В комплекте есть весь необходимый набор винтов и ключ. Собрать можно самостоятельно, без посторонней помощи. Каждый из этапов сопровождается иллюстрацией в инструкции.Есть три варианта цветового оформления GAMELAB TETRA GL-410. Помимо черно-красного, доступно в черно-синем и черном цветах.

Сиденье и спинка обтянуты экокожей. Разные его части аккуратно сшиты между собой аккуратными стежками.

Внутри металлическая рамка и плотный пенный наполнитель. В плане исполнения нареканий по этому креслу нет.

Высота спинки 80 сантиметров. Глубина посадки 53 сантиметра. Ширина сиденья 50 сантиметров.

Подлокотники не регулируются. Они конструктивно выполняют задачу усиления конструкции.

На одной из боковых граней два рычага, отвечающих за отклонение спинки и изменение высоты расположения сиденья.

Спинка откидывается в пределах 25 градусов. Во всех положениях сохраняет устойчивость.

Они с боковыми упорами на спинке и сиденье. Форма эргономична.

Две подушки с регулируемой высотой размещения. На их внешней стороне вышит логотип бренда.

Тесты

Кресло эксплуатировалось в течение нескольких недель пользователем с ростом 186 сантиметров. По самой посадке проблем не было, но не хватало высоты спинки для возможности положить голову.

Посадке в нем удобная. Снижает нагрузку на позвоночник. Длительная эксплуатация не приводила к дискомфорту. Подлокотник широкий, руки располагаются удобно.

GAMELAB TETRA GL-410 RED обзор

Итоги

GAMELAB TETRA GL-410 RED – недорогое игровое кресло с характерным внешним исполнением, эргономичной формой спинки, двумя регулируемыми подушками, изменяемыми высотой сиденья и углом наклона спинки. Простая сборка и внимание к деталям.