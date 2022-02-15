Обзор GAMELAB TETRA GL-410 RED. Игровое кресло до 10000

Изучаемое сегодня игровое кресло GAMELAB TETRA GL-410 RED относится к недорогому ценовому сегменту. На момент выхода обзора, на маркетплейсе ОЗОН его можно было приобрести за 9000 рублей. При этом тут есть раскладываемая спинка, изменяемая высота, стальная рама и высокоплотный пенный наполнитель.

GAMELAB TETRA GL-410 RED

Комплектация и сборка

GAMELAB TETRA GL-410 RED

Упаковано в коробку из транспортировочного картона черного цвета. Внутри все надежно дополнительно защищенно пакетами и пенными вставками.

GAMELAB TETRA GL-410 RED

Поставляется в разобранном состоянии. Комплект включает механизм, сиденье, спинку, основание, ролики, подлокотники, две подушки, набор винтов, газлифт, Г-образный ключ, инструкцию по сборке.

GAMELAB TETRA GL-410 RED

Основание выполнено из пластика. Для усиления с внутренней стороны есть ребра. На внешней части вставки красного цвета.

GAMELAB TETRA GL-410 RED

На каждый из пяти лучей с внутренней стороны ставятся ролики. Колесики из полиуретана, не повреждает половое покрытие.

GAMELAB TETRA GL-410 RED

В центре крестовины газлифт 3 класса. Для него предусмотрен телескопический декоративный кожух.

GAMELAB TETRA GL-410 RED

На внутреннюю сторону сиденья фиксируется механизм. На нем есть отметка для правильной ориентации.

GAMELAB TETRA GL-410 RED

Устанавливаются подлокотники. Их основа также из металла.

GAMELAB TETRA GL-410 RED

Спинка фиксируется в механизме. И для дополнительной устойчивости она соединяется с подлокотником.

GAMELAB TETRA GL-410 RED

В комплекте есть весь необходимый набор винтов и ключ. Собрать можно самостоятельно, без посторонней помощи. Каждый из этапов сопровождается иллюстрацией в инструкции.

Внешний вид

Есть три варианта цветового оформления GAMELAB TETRA GL-410. Помимо черно-красного, доступно в черно-синем и черном цветах.

GAMELAB TETRA GL-410 RED

Сиденье и спинка обтянуты экокожей. Разные его части аккуратно сшиты между собой аккуратными стежками.

GAMELAB TETRA GL-410 RED

Внутри металлическая рамка и плотный пенный наполнитель. В плане исполнения нареканий по этому креслу нет.

GAMELAB TETRA GL-410 RED

Высота спинки 80 сантиметров. Глубина посадки 53 сантиметра. Ширина сиденья 50 сантиметров.

GAMELAB TETRA GL-410 RED

Подлокотники не регулируются. Они конструктивно выполняют задачу усиления конструкции.

GAMELAB TETRA GL-410 RED

На одной из боковых граней два рычага, отвечающих за отклонение спинки и изменение высоты расположения сиденья.

GAMELAB TETRA GL-410 RED

Спинка откидывается в пределах 25 градусов. Во всех положениях сохраняет устойчивость.

GAMELAB TETRA GL-410 RED

Они с боковыми упорами на спинке и сиденье. Форма эргономична.

GAMELAB TETRA GL-410 RED

Две подушки с регулируемой высотой размещения. На их внешней стороне вышит логотип бренда.

GAMELAB TETRA GL-410 RED

Тесты

Кресло эксплуатировалось в течение нескольких недель пользователем с ростом 186 сантиметров. По самой посадке проблем не было, но не хватало высоты спинки для возможности положить голову.

GAMELAB TETRA GL-410 RED

Посадке в нем удобная. Снижает нагрузку на позвоночник. Длительная эксплуатация не приводила к дискомфорту. Подлокотник широкий, руки располагаются удобно.

GAMELAB TETRA GL-410 RED

GAMELAB TETRA GL-410 RED обзор

Итоги

GAMELAB TETRA GL-410 RED – недорогое игровое кресло с характерным внешним исполнением, эргономичной формой спинки, двумя регулируемыми подушками, изменяемыми высотой сиденья и углом наклона спинки. Простая сборка и внимание к деталям.
Комментарии и отзывы GAMELAB TETRA GL-410 RED
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