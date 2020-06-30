Обзор оперативной памяти GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600 (GP-AR36C18S8K2HU416R)

В рамках тестов видеокарт и материнских плат GIGABYTE мы не упоминали поддержку фирменной подсветки RGB Fusion 2.0 с возможностями синхронизации между компонентами. И входят в нее разные типы устройств и комплектующих, позволяющих в итоге получить платы, работающие с общим эффектом всей системы в целом. Тестируемые сегодня GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600 также ее поддерживают, помимо этого предлагая еще и высокий уровень быстродействия.

GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600

Сами планки предлагаются в нескольких вариантах компоновки. Есть возможность, доплатив, взять комплект с двумя пустыми модулями без чипов памяти, но с тем же внешним исполнением, для задействования всех разъемов на материнских платах.

GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600 обзор

Комплектация

Упакованы в коробку с изображением планок и общими данными по техническим характеристикам. На обратной стороне приведены серийный номер, код модели и описана комплектность.

GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600

Сами планки зафиксированы на палетке, предотвращающей получение повреждений при транспортировке. Комплект включает гарантийный талон.

GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600

Внешний вид

На планках установлен металлический радиатор черного цвета. Радиатор относительно массивный.

GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600

Контакт между ним и чипами памяти осуществляется при помощи термоинтерфейса. Сами радиаторы превышают по высоте печатную плату.

GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600

Стоит брать в расчет высоту планок, составляющую тут 39 мм. Далеко не самые крупные, но вполне с рядом башенных систем охлаждения могут возникнуть проблемы при монтаже.

GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600

На боковой грани GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600 помимо схематичного рисунка и наклейки с техническими данными, нанесен хромированный логотип AORUS.

GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600

Верхняя грань планок представляет собой вставку из полуматового пластика, вся площадь которой подсвечивается многоцветной светодиодной подсветкой. Дополнительно освещаются вырезы на боковых частях.

GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600

Цвет и эффект подсветки можно будет выбрать при помощи программного обеспечения RGB Fusion. Большая база эффектов и синхронизация с остальным железом и периферией.

GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600

GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600

Владельцы плат других производителей смогут загрузить утилиту RGB Fusion Link. С помощью нее также можно будет провести тонкие настройки ее поведения.

GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600

Сама же подсветка начинает сразу работать при старте системы. Выглядит привлекательно, не вычурно.

GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600

Под радиатором расположена печатная плата черного цвета. Чипы памяти SK Hynix.

GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600

Тесты

GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600

В XMP-профиль тестируемой GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600 записаны тайминги 18-19-19-39 с напряжением 1.35V. Две планки объемом по 8 Гбайт работают на частоте 3600 МГц.

GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600

Ставили в материнскую плату GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA с процессором Intel Core i9-9900K.

GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600

AIDA64

GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600

3DMark 11

GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600

FireStrike Extreme

GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600

Разгон

С сохранением таймингов смогли получить стабильную работу на частоте 3733 МГц. Подъем частоты не потребовал повышения напряжения.

GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600

Максимально смогли получить 4000 МГц с таймингами 19-21-21-42. Напряжение было повышено до 1.45V.

GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600

Также приведем для сравнения работы со снижением таймингов до 17-18-18-39 и сохранением частоты на уровне 3600 МГц.

GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600

Сравнения

Для удобства приведем сравнительную таблицу в трех бенчмарках.

AIDA64

GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600

3DMark 11

GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600

FireStrike Extreme

GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600

Итоги по GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600

Золото. Выбор редакции MegaObzorGIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600 далеко не самые дешевые планки среди доступных решений с частотой 3600 МГц, но при этом они предлагают эффектную реализацию подсветки и возможность синхронизации с остальными компонентами, а также хороший потенциал разгона как в направлении увеличения частоты с сохранением таймингов, так и снижения таймингов с сохранением частоты. Это делает их отличным вариантом для актуальных платформ Intel и AMD, для тех пользователей, кто ставит приоритетом еще и визуальную составляющую устанавливаемых компонентов.
GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы GIGABYTE AORUS RGB GP-AR36C18S8K2HU416R
Обзоры:
Обзор оперативной памяти GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600 (GP-AR36C18S8K2HU416R)Обзор оперативной памяти GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600 (GP-AR36C18S8K2HU416R)
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