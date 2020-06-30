Обзор оперативной памяти GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600 (GP-AR36C18S8K2HU416R)

В рамках тестов видеокарт и материнских плат GIGABYTE мы не упоминали поддержку фирменной подсветки RGB Fusion 2.0 с возможностями синхронизации между компонентами. И входят в нее разные типы устройств и комплектующих, позволяющих в итоге получить платы, работающие с общим эффектом всей системы в целом. Тестируемые сегодня GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600 также ее поддерживают, помимо этого предлагая еще и высокий уровень быстродействия.

GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600 обзор

Сами планки предлагаются в нескольких вариантах компоновки. Есть возможность, доплатив, взять комплект с двумя пустыми модулями без чипов памяти, но с тем же внешним исполнением, для задействования всех разъемов на материнских платах.

Комплектация

Упакованы в коробку с изображением планок и общими данными по техническим характеристикам. На обратной стороне приведены серийный номер, код модели и описана комплектность.

Сами планки зафиксированы на палетке, предотвращающей получение повреждений при транспортировке. Комплект включает гарантийный талон.

Внешний вид

На планках установлен металлический радиатор черного цвета. Радиатор относительно массивный.

Контакт между ним и чипами памяти осуществляется при помощи термоинтерфейса. Сами радиаторы превышают по высоте печатную плату.

Стоит брать в расчет высоту планок, составляющую тут 39 мм. Далеко не самые крупные, но вполне с рядом башенных систем охлаждения могут возникнуть проблемы при монтаже.

На боковой грани GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600 помимо схематичного рисунка и наклейки с техническими данными, нанесен хромированный логотип AORUS.

Верхняя грань планок представляет собой вставку из полуматового пластика, вся площадь которой подсвечивается многоцветной светодиодной подсветкой. Дополнительно освещаются вырезы на боковых частях.

Цвет и эффект подсветки можно будет выбрать при помощи программного обеспечения RGB Fusion. Большая база эффектов и синхронизация с остальным железом и периферией.

Владельцы плат других производителей смогут загрузить утилиту RGB Fusion Link. С помощью нее также можно будет провести тонкие настройки ее поведения.

Сама же подсветка начинает сразу работать при старте системы. Выглядит привлекательно, не вычурно.

Под радиатором расположена печатная плата черного цвета. Чипы памяти SK Hynix.

Тесты

В XMP-профиль тестируемой GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600 записаны тайминги 18-19-19-39 с напряжением 1.35V. Две планки объемом по 8 Гбайт работают на частоте 3600 МГц.

Ставили в материнскую плату GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA с процессором Intel Core i9-9900K.

AIDA64

3DMark 11

FireStrike Extreme

Разгон

С сохранением таймингов смогли получить стабильную работу на частоте 3733 МГц. Подъем частоты не потребовал повышения напряжения.

Максимально смогли получить 4000 МГц с таймингами 19-21-21-42. Напряжение было повышено до 1.45V.

Также приведем для сравнения работы со снижением таймингов до 17-18-18-39 и сохранением частоты на уровне 3600 МГц.

Сравнения

AIDA64

Для удобства приведем сравнительную таблицу в трех бенчмарках.

3DMark 11

FireStrike Extreme

Итоги по GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600

GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600 далеко не самые дешевые планки среди доступных решений с частотой 3600 МГц, но при этом они предлагают эффектную реализацию подсветки и возможность синхронизации с остальными компонентами, а также хороший потенциал разгона как в направлении увеличения частоты с сохранением таймингов, так и снижения таймингов с сохранением частоты. Это делает их отличным вариантом для актуальных платформ Intel и AMD, для тех пользователей, кто ставит приоритетом еще и визуальную составляющую устанавливаемых компонентов.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".