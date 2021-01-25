Обзор GIGABYTE VISION DRIVE 1TB (GP-VSD1TB). Быстрый и надежный внешний диск USB 3.2 Gen2

Современные материнские платы, например, GIGABYTE Z490 VISION G, и ноутбуки получили скоростной интерфейс USB 3.2 Gen2. Чаще всего его возможности не задействуется в полном объеме, хотя потенциал в нем заложен большой. Тестируемый сегодня внешний накопитель GIGABYTE VISION DRIVE 1TB оснащен этим типом разъема. Он способен считывать и записывать информацию со скоростью до 2000 Мбайт/с. Доступен в двух вариантах – VISION DRIVE 1TB Upgrade Kit (1 Тбайт накопитель и PCIe-плата расширения на базе контроллера ASMedia ASM3242 USB 3.2 Gen2 x2) и VISION DRIVE 1TB – только накопитель емкостью1 Тбайт.

GIGABYTE VISION DRIVE 1TB

У нас на тестах вариант с учетом возможной модернизации ПК. Изделие GIGABYTE сопровождается 5-летней гарантией.

Комплектация

Поставляется в коробке с тематическим оформлением VISION в светлых тонах. В комплект поставки входит жесткий кейс для транспортировки изделия, интерфейсный кабель с двумя симметричными разъемами USB Type-C, интерфейсный кабель с симметричным разъемом USB Type-C и полноразмерным USB-разъемом, внешний накопитель в корпусе, PCIe-плата расширения, а также различная документация.

GIGABYTE VISION DRIVE 1TB

Внешний вид

GIGABYTE VISION DRIVE 1TB

Оформление корпуса накопителя повторяет дизайнерские решения, используемые в линейке материнских плат VISION. Выглядит стильно и современно.

GIGABYTE VISION DRIVE 1TB

В основе используется пластик. Боковые части и основание с вентиляционной решеткой в виде сетки.

GIGABYTE VISION DRIVE 1TB

На основании четыре резиновые ножки, предотвращающие скольжение при размещении на ровной поверхности. В центре наклейка с техническими данными.

GIGABYTE VISION DRIVE 1TB

Корпус разборный. Винты крепления скрываются под ножками. Напомним, что изготовитель предлагает также вариант Upgrade Kit. Данный комплект предусматривает возможность модернизации платформы в том случае, если ПК не оснащен встроенным контроллером USB 3.2 Gen2.

GIGABYTE VISION DRIVE 1TB

Применительно к GIGABYTE VISION DRIVE вопрос отвода тепла продуман достаточно основательно. Надлежащее охлаждение обеспечивают два металлических радиатора с оребрением и нанесенным наноуглеродным покрытием. Один радиатор отвечает за отвод тепла от контроллера, второй – за охлаждение твердотельного М.2-накопителя.

GIGABYTE VISION DRIVE 1TB

Установлен здесь М.2 накопитель объемом 1 Тбайт, микросхемы памяти 3‎D TLC NAND Flash. Заявленная наработка на отказ составляет 1,77 млн часов. Заявленные скорости чтения и записи до 2000 Мбайт/с.

GIGABYTE VISION DRIVE 1TB

Этот диск выдержал испытания на надежность. Получен сертификат MIL-STD-810G 516.6 на устойчивость к ударным нагрузкам. В отличие от решений на базе типовых жестких дисков, тут нет проблем с шумом и вибрацией.

GIGABYTE VISION DRIVE 1TB

Штатное взаимодействие накопителя с ПК или ноутбуком осуществляется средствами интерфейса USB 3.2 Gen.2. Изделие GIGABYTE комплектуется двумя типами кабелей. Процесс передачи данных можно контролировать с помощью светодиодного индикатора.
В активном режиме энергопотребление 5 Вт. Накопитель можно подключать напрямую к смартфонам и планшетам без необходимости подачи дополнительного питания.

Софт

С официального сайта для GIGABYTE VISION DRIVE можно загрузить утилиту SSD Tool Box. В главном окне выводится суммарная информация по состоянию накопителя. Данные по ресурсу, температуре и общие параметры. Данные о состоянии ячеек памяти и ресурсе работы накопителя могут быть полученные с помощью технологии S.M.A.R.T. Функции оптимизации работы. Глубокая очистка записанных данных исключающая возможность их восстановления.

Тесты GIGABYTE VISION DRIVE 1TB

HD Tune Pro:

GIGABYTE VISION DRIVE 1TB

GIGABYTE VISION DRIVE 1TB

GIGABYTE VISION DRIVE 1TB

GIGABYTE VISION DRIVE 1TB

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

GIGABYTE VISION DRIVE 1TB

GIGABYTE VISION DRIVE 1TB

Anvil

GIGABYTE VISION DRIVE 1TB

AJA

GIGABYTE VISION DRIVE 1TB

Итоги по GIGABYTE VISION DRIVE

Золото. Выбор редакции MegaObzorGIGABYTE VISION DRIVE станет хорошим выбором при поиске надежного и быстрого внешнего накопителя. Оптимальный вариант для хранения большого количества фото и видеофайлов. Высокий ресурс службы, эффективное пассивное охлаждение, два вида кабелей в комплекте, совместимость с разными типами устройств, возможность замены М.2 диска без потери гарантии.
Комментарии и отзывы GIGABYTE VISION DRIVE 1TB
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