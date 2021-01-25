Обзор GIGABYTE VISION DRIVE 1TB (GP-VSD1TB). Быстрый и надежный внешний диск USB 3.2 Gen2

Современные материнские платы, например, GIGABYTE Z490 VISION G, и ноутбуки получили скоростной интерфейс USB 3.2 Gen2. Чаще всего его возможности не задействуется в полном объеме, хотя потенциал в нем заложен большой. Тестируемый сегодня внешний накопитель GIGABYTE VISION DRIVE 1TB оснащен этим типом разъема. Он способен считывать и записывать информацию со скоростью до 2000 Мбайт/с. Доступен в двух вариантах – VISION DRIVE 1TB Upgrade Kit (1 Тбайт накопитель и PCIe-плата расширения на базе контроллера ASMedia ASM3242 USB 3.2 Gen2 x2) и VISION DRIVE 1TB – только накопитель емкостью1 Тбайт.

Комплектация

У нас на тестах вариант с учетом возможной модернизации ПК. Изделие GIGABYTE сопровождается 5-летней гарантией.Поставляется в коробке с тематическим оформлением VISION в светлых тонах. В комплект поставки входит жесткий кейс для транспортировки изделия, интерфейсный кабель с двумя симметричными разъемами USB Type-C, интерфейсный кабель с симметричным разъемом USB Type-C и полноразмерным USB-разъемом, внешний накопитель в корпусе, PCIe-плата расширения, а также различная документация.

Внешний вид

Оформление корпуса накопителя повторяет дизайнерские решения, используемые в линейке материнских плат VISION. Выглядит стильно и современно.

В основе используется пластик. Боковые части и основание с вентиляционной решеткой в виде сетки.

На основании четыре резиновые ножки, предотвращающие скольжение при размещении на ровной поверхности. В центре наклейка с техническими данными.

Корпус разборный. Винты крепления скрываются под ножками. Напомним, что изготовитель предлагает также вариант Upgrade Kit. Данный комплект предусматривает возможность модернизации платформы в том случае, если ПК не оснащен встроенным контроллером USB 3.2 Gen2.

Применительно к GIGABYTE VISION DRIVE вопрос отвода тепла продуман достаточно основательно. Надлежащее охлаждение обеспечивают два металлических радиатора с оребрением и нанесенным наноуглеродным покрытием. Один радиатор отвечает за отвод тепла от контроллера, второй – за охлаждение твердотельного М.2-накопителя.

Установлен здесь М.2 накопитель объемом 1 Тбайт, микросхемы памяти 3‎D TLC NAND Flash. Заявленная наработка на отказ составляет 1,77 млн часов. Заявленные скорости чтения и записи до 2000 Мбайт/с.

Этот диск выдержал испытания на надежность. Получен сертификат MIL-STD-810G 516.6 на устойчивость к ударным нагрузкам. В отличие от решений на базе типовых жестких дисков, тут нет проблем с шумом и вибрацией.

Софт

Тесты GIGABYTE VISION DRIVE 1TB

HD Tune Pro:

Штатное взаимодействие накопителя с ПК или ноутбуком осуществляется средствами интерфейса USB 3.2 Gen.2. Изделие GIGABYTE комплектуется двумя типами кабелей. Процесс передачи данных можно контролировать с помощью светодиодного индикатора.В активном режиме энергопотребление 5 Вт. Накопитель можно подключать напрямую к смартфонам и планшетам без необходимости подачи дополнительного питания.С официального сайта для GIGABYTE VISION DRIVE можно загрузить утилиту SSD Tool Box. В главном окне выводится суммарная информация по состоянию накопителя. Данные по ресурсу, температуре и общие параметры. Данные о состоянии ячеек памяти и ресурсе работы накопителя могут быть полученные с помощью технологии S.M.A.R.T. Функции оптимизации работы. Глубокая очистка записанных данных исключающая возможность их восстановления.

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

Anvil

AJA

Итоги по GIGABYTE VISION DRIVE

GIGABYTE VISION DRIVE станет хорошим выбором при поиске надежного и быстрого внешнего накопителя. Оптимальный вариант для хранения большого количества фото и видеофайлов. Высокий ресурс службы, эффективное пассивное охлаждение, два вида кабелей в комплекте, совместимость с разными типами устройств, возможность замены М.2 диска без потери гарантии.