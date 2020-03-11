Обзор GOODRAM PX500 512GB (SSDPR-PX500-512-80). Твердотельный диск М.2 с термоотводящей пластиной

Не так давно состоялся анонс новой линейки твердотельных накопителей GOODRAM PX500 512GB, подключаемых с помощью интерфейса PCIe Gen3x4 и соответствующие стандарту NVMe 1.3. В линейке доступны диски объемами 256, 512 и 1024 Гбайт. В сравнении с решениями с распространенным интерфейсом SATA III, он предлагает увеличенные скорости обмена данными, повышая быстродействие системы.

Комплектация

Изучать будем на примере SSD объемом 512 Гбайт. К моменту публикации его продажи в России еще не стартовали.Поставляется в компактной коробке с изображением накопителя и данными по его характеристикам. На эти диски этой линейки предоставляется трехлетняя гарантия.

Внешний вид

В отличие от большинства твердотельных дисков формата M.2, они получили термоотводящую пластину, улучшающую пассивный отвод тепла.

Представляет собой она окрашенную в черный цвет пластину с нанесенным логотипом производителя и пометкой по использованию 3D NAND памяти.

Она не увеличивает заметно высоту накопителя, позволяя рассматривать его не только для установки в настольные системы, но и ноутбуки/ультрабуки.

Выполнен в типоразмере M.2 2280 с интерфейсом PCIe Gen3x4, соответствующим стандарту NVMe 1.3. Заявленные скорости чтения и записи составляют 2050 и 1650 МБ/сек соответственно.

Сердцем стал контроллер SMI 2263XT с 3D NAND памятью. Во время продолжительной нагрузки заметного нагрева замечено не было.

Тесты GOODRAM PX500 512GB

HD Tune Pro:

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

Anvil

GOODRAM PX500 512GB обзор

Итоги по GOODRAM PX500 512GB

GOODRAM PX500 512GB – хорошо сбалансированный твердотельный диск типоразмера М.2 с высокими скоростями обмена данными. Подойдет в качестве основного системного диска, а также для проведения апгрейда ноутбуков и ультрабуков. Трехлетняя гарантия, наличие термоотводящей пластины, высокий ресурс службы.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".