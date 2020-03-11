Обзор GOODRAM PX500 512GB (SSDPR-PX500-512-80). Твердотельный диск М.2 с термоотводящей пластиной

Не так давно состоялся анонс новой линейки твердотельных накопителей GOODRAM PX500 512GB, подключаемых с помощью интерфейса PCIe Gen3x4 и соответствующие стандарту NVMe 1.3. В линейке доступны диски объемами 256, 512 и 1024 Гбайт. В сравнении с решениями с распространенным интерфейсом SATA III, он предлагает увеличенные скорости обмена данными, повышая быстродействие системы.
GOODRAM PX500 512GB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Изучать будем на примере SSD объемом 512 Гбайт. К моменту публикации его продажи в России еще не стартовали.
КомплектацияПоставляется в компактной коробке с изображением накопителя и данными по его характеристикам. На эти диски этой линейки предоставляется трехлетняя гарантия.
Внешний видВ отличие от большинства твердотельных дисков формата M.2, они получили термоотводящую пластину, улучшающую пассивный отвод тепла.
Представляет собой она окрашенную в черный цвет пластину с нанесенным логотипом производителя и пометкой по использованию 3D NAND памяти.
Она не увеличивает заметно высоту накопителя, позволяя рассматривать его не только для установки в настольные системы, но и ноутбуки/ультрабуки.
Выполнен в типоразмере M.2 2280 с интерфейсом PCIe Gen3x4, соответствующим стандарту NVMe 1.3. Заявленные скорости чтения и записи составляют 2050 и 1650 МБ/сек соответственно.
Сердцем стал контроллер SMI 2263XT с 3D NAND памятью. Во время продолжительной нагрузки заметного нагрева замечено не было.
Тесты GOODRAM PX500 512GB
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
Anvil
GOODRAM PX500 512GB обзор
Итоги по GOODRAM PX500 512GBGOODRAM PX500 512GB – хорошо сбалансированный твердотельный диск типоразмера М.2 с высокими скоростями обмена данными. Подойдет в качестве основного системного диска, а также для проведения апгрейда ноутбуков и ультрабуков. Трехлетняя гарантия, наличие термоотводящей пластины, высокий ресурс службы.
GOODRAM PX500 512GB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".