Обзор GOODRAM UME CARE UME3-1280CRR11. Флешка с антибактериальным покрытием

В тестируемом сегодня флеш-накопителе GOODRAM UME CARE применяется технология Biomaster с использованием ионов серебра с бактерицидными свойствами. Благодаря этому накопленные в ходе эксплуатации микробы на ее поверхности погибают в течение 24 часов. И этот эффект сохраняется на все время ее использования. При этом она соответствует стандарту ISO 22196.
Комплектация
Поставляется упакованной в традиционный картонный блистер с вставкой из прозрачного пластика. На ее обратной стороне приведены подробные данные по спецификациям.
Внешний вид
Корпус выполнен из пластика небесно-голубого цвета. В этом пластике присутствует примесь ионов серебра.
Флешка комплектуется съемным защитным колпачком, предотвращающим попадание пыли и грязи в разъем.
На боковой грани корпуса есть ушко под цепочку с карабином или ремешок. Нанесен логотип бренда и информация по доступному объему.
В линейке GOODRAM UME CARE представлены флеш-накопители объемами 16, 32, 64 и 128 Гбайт.
Используется интерфейс USB 3.0. Заявлены скорости чтения до 60 MB/s и записи до 20 MB/s.
Тесты GOODRAM UME CARE
AS SSD Benchmark:
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
Anvil
AJA
Итоги
GOODRAM UME CARE – компактная и легкая флешка, корпус которой идет со специальным покрытием, уменьшающим количество микроорганизмов. Аккуратный и стильный внешний вид.