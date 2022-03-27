Обзор GOODRAM UME CARE UME3-1280CRR11. Флешка с антибактериальным покрытием

В тестируемом сегодня флеш-накопителе GOODRAM UME CARE применяется технология Biomaster с использованием ионов серебра с бактерицидными свойствами. Благодаря этому накопленные в ходе эксплуатации микробы на ее поверхности погибают в течение 24 часов. И этот эффект сохраняется на все время ее использования. При этом она соответствует стандарту ISO 22196.

Комплектация

Поставляется упакованной в традиционный картонный блистер с вставкой из прозрачного пластика. На ее обратной стороне приведены подробные данные по спецификациям.

Внешний вид

Корпус выполнен из пластика небесно-голубого цвета. В этом пластике присутствует примесь ионов серебра.

Флешка комплектуется съемным защитным колпачком, предотвращающим попадание пыли и грязи в разъем.

На боковой грани корпуса есть ушко под цепочку с карабином или ремешок. Нанесен логотип бренда и информация по доступному объему.

В линейке GOODRAM UME CARE представлены флеш-накопители объемами 16, 32, 64 и 128 Гбайт.

Используется интерфейс USB 3.0. Заявлены скорости чтения до 60 MB/s и записи до 20 MB/s.

Тесты GOODRAM UME CARE

AS SSD Benchmark:

HD Tune Pro:

CrystalDiskMark:

Anvil

AJA

Итоги

GOODRAM UME CARE – компактная и легкая флешка, корпус которой идет со специальным покрытием, уменьшающим количество микроорганизмов. Аккуратный и стильный внешний вид.