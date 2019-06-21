Обзор Gamdias Hercules E3. Компьютерное кресло с подсветкой

Важной составляющей длительного времени комфортной работы за экраном ПК являются не только мышки и клавиатуры, но и правильно подобранные стол и кресло. Мы, продолжая изучение актуальных моделей, предлагаем детально изучить Gamdias E3 с системой регулировки и настраиваемой подсветкой.

Gamdias Hercules E3 обзор

К моменту публикации его продажи стартовали. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного картона со схематичным изображением и общей информацией. Комплект включает все необходимое для сборки: колеса, крестовину, сиденье, спинку, механизм качания, подлокотники, газлифт, винты и крепеж, кабель USB, руководство пользователя и гарантийный талон.

Сборка

Перед началом эксплуатации нужно будет провести самостоятельную сборку. Ее процесс подробно описан в комплектной инструкции. Первым шагом ставим пять колес в крестовину.

Внешний вид

Вторым шагом закрепляем при помощи винтов механизм качания и регулировки высоты. Фиксируем подлокотники. Устанавливаем спинку. Остается только установить сиденье на крестовину с газлифтом.Крестовина у Gamdias E3 выполнена из пластика. С внутренней стороны есть ребра усиления. На внешней стороне стилизованные вставки с текстурным рисунком.

Колеса из полиуретана. Они двойные, диаметр 50 мм. Поддерживается поворот вокруг оси.

Для регулировки высоты используется газлифт 4 класса. Согласно заявленным характеристикам, он выдерживает вес до 150 килограммов.

Механизм качания и регулировки высоты с двумя ручками. Одна из них меняет жесткость качания, ослабляя или усиливая жесткость. Также есть механизм изменения высоты посадки. Отдельная ручка блокировки качания.

Сиденье с подложкой высокой жесткости. Аккуратно сшито несколько отдельных сегментов с разным рисунком. Это экокожа.

На внутренней стороне сиденья находится кармашек под внешнюю батарейку. Она пригодится для автономной работы подсветки без подключения к системному блоку.

Спинка Gamdias E3 также выполнена из экокожи. Центральная часть со стежком красного цвета. В головной части нанесен логотип производителя.

Внешне кресло напоминает сиденье гоночного автомобиля. Внешний вид стильный. Огрехов в качестве используемых материалов и сборке не наблюдается.

На обратной стороне дублируется логотип производителя. Здесь же расположены вставки из полупрозрачного пластика. Они подсвечиваются при подаче питания.

Активировать подсветку можно как с внешней батарейки, так и подключив к системному блоку. Для удаленного подключения в комплекте предусмотрен удлинитель.

Это многоцветная подсветка с эффектами. Яркость подсветки и эффекты настраиваются самим пользователем.

Подлокотники без регулировки по высоте. Верхняя часть с приятным матовым покрытием.

Софт

Gamdias E3 поддерживает управление при помощи программного центра. Загружается с официального сайта. Настройки собраны в одном окне. Здесь выбирается из списка необходимый из 10 доступных эффект или статичный цвет. Меняются скорость и яркость подсветки.

Тесты

За время тестирования в редакции кресло эксплуатировали люди весом от 60 до 120 килограммов, с разным ростом и комплекцией. Посадка удобная. Из особенностей можно отметить повышенную жесткость сиденья.

Предлагается необходимый простор для настройки и корректировки под свои предпочтения. Меняется степень наклона с максимальным отклонением до 130 градусов. Высота газлифта в диапазоне от 44 до 54 сантиметров.

Подлокотники, напомним, не регулируются. Это, с одной стороны, минус, но с другой, в отличие от рассмотренных ранее моделей конкурентов, нет раздражающего раскачивания при давлении на них руками.

Все швы без выступающих кусков нитки. Использование экокожи позволяет убрать накопившиеся загрязнения, воспользовавшись влажной тканью. Длительные игровые сессии не вызывают запотевания, обеспечивается хорошая вентилируемость.

Итоги по Gamdias E3

Gamdias E3 станет удачным выбором при поиске игрового кресла в сегменте до 15 000 - 17 000 рублей. Механизмы регулировки, газлифт 4 класса с поддержкой веса до 150 килограммов, качество исполнения и внешний вид, простая сборка, жесткая фиксация подлокотников, настраиваемая подсветка. Не устроить может отсутствие подушек.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".