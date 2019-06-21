Обзор Gamdias Hercules E3. Компьютерное кресло с подсветкой

2019-06-21, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Gamdias Hercules E3; [234]
Важной составляющей длительного времени комфортной работы за экраном ПК являются не только мышки и клавиатуры, но и правильно подобранные стол и кресло. Мы, продолжая изучение актуальных моделей, предлагаем детально изучить Gamdias E3 с системой регулировки и настраиваемой подсветкой.

Gamdias E3

К моменту публикации его продажи стартовали. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Gamdias Hercules E3 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного картона со схематичным изображением и общей информацией. Комплект включает все необходимое для сборки: колеса, крестовину, сиденье, спинку, механизм качания, подлокотники, газлифт, винты и крепеж, кабель USB, руководство пользователя и гарантийный талон.

Gamdias E3

Сборка

Перед началом эксплуатации нужно будет провести самостоятельную сборку. Ее процесс подробно описан в комплектной инструкции. Первым шагом ставим пять колес в крестовину.

Gamdias E3

Вторым шагом закрепляем при помощи винтов механизм качания и регулировки высоты. Фиксируем подлокотники. Устанавливаем спинку. Остается только установить сиденье на крестовину с газлифтом.

Внешний вид

Крестовина у Gamdias E3 выполнена из пластика. С внутренней стороны есть ребра усиления. На внешней стороне стилизованные вставки с текстурным рисунком.

Gamdias E3

Колеса из полиуретана. Они двойные, диаметр 50 мм. Поддерживается поворот вокруг оси.

Gamdias E3

Для регулировки высоты используется газлифт 4 класса. Согласно заявленным характеристикам, он выдерживает вес до 150 килограммов.

Gamdias E3

Механизм качания и регулировки высоты с двумя ручками. Одна из них меняет жесткость качания, ослабляя или усиливая жесткость. Также есть механизм изменения высоты посадки. Отдельная ручка блокировки качания.

Gamdias E3

Сиденье с подложкой высокой жесткости. Аккуратно сшито несколько отдельных сегментов с разным рисунком. Это экокожа.

Gamdias E3

На внутренней стороне сиденья находится кармашек под внешнюю батарейку. Она пригодится для автономной работы подсветки без подключения к системному блоку.

Gamdias E3

Спинка Gamdias E3 также выполнена из экокожи. Центральная часть со стежком красного цвета. В головной части нанесен логотип производителя.

Gamdias E3

Gamdias E3

Внешне кресло напоминает сиденье гоночного автомобиля. Внешний вид стильный. Огрехов в качестве используемых материалов и сборке не наблюдается.

Gamdias E3

На обратной стороне дублируется логотип производителя. Здесь же расположены вставки из полупрозрачного пластика. Они подсвечиваются при подаче питания.

Gamdias E3

Активировать подсветку можно как с внешней батарейки, так и подключив к системному блоку. Для удаленного подключения в комплекте предусмотрен удлинитель.

Gamdias E3

Это многоцветная подсветка с эффектами. Яркость подсветки и эффекты настраиваются самим пользователем.

Gamdias E3

Подлокотники без регулировки по высоте. Верхняя часть с приятным матовым покрытием.

Gamdias E3

Софт

Gamdias E3

Gamdias E3 поддерживает управление при помощи программного центра. Загружается с официального сайта. Настройки собраны в одном окне. Здесь выбирается из списка необходимый из 10 доступных эффект или статичный цвет. Меняются скорость и яркость подсветки.

Gamdias E3

Тесты

Gamdias E3

За время тестирования в редакции кресло эксплуатировали люди весом от 60 до 120 килограммов, с разным ростом и комплекцией. Посадка удобная. Из особенностей можно отметить повышенную жесткость сиденья.

Gamdias E3

Предлагается необходимый простор для настройки и корректировки под свои предпочтения. Меняется степень наклона с максимальным отклонением до 130 градусов. Высота газлифта в диапазоне от 44 до 54 сантиметров.

Gamdias E3

Подлокотники, напомним, не регулируются. Это, с одной стороны, минус, но с другой, в отличие от рассмотренных ранее моделей конкурентов, нет раздражающего раскачивания при давлении на них руками.

Gamdias E3

Все швы без выступающих кусков нитки. Использование экокожи позволяет убрать накопившиеся загрязнения, воспользовавшись влажной тканью. Длительные игровые сессии не вызывают запотевания, обеспечивается хорошая вентилируемость.

Gamdias E3

Итоги по Gamdias E3

Золото. Выбор редакции MegaObzorGamdias E3 станет удачным выбором при поиске игрового кресла в сегменте до 15 000 - 17 000 рублей. Механизмы регулировки, газлифт 4 класса с поддержкой веса до 150 килограммов, качество исполнения и внешний вид, простая сборка, жесткая фиксация подлокотников, настраиваемая подсветка. Не устроить может отсутствие подушек.
Gamdias E3 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Gamdias Hercules E3
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