Обзор GameLab MONOLITH. Недорогой игровой стол с подсветкой и аксессуарами

В рамках «Лаборатории» мы уже затрагивали тему комфорта и эффективной организации рабочего пространства для ПК, ноутбука или игровой консоли. Как и в случае кресел, у столов тоже есть специализированные решения, в которых продуманы различные аспекты, среди которых достаточное место для периферии, нескольких мониторов и дополнительных аксессуаров.

GameLab MONOLITH

При чем подобрать можно такие решения и сопоставимыми по стоимости с обычными столами. Как пример, GameLab MONOLITH при стоимости може т похвастать системой организации подвода кабелей, крючком для наушников и емкостью под бутылку с жидкостью, а также зоной с многоцветной подсветкой.

Комплектация и сборка

GameLab MONOLITH

Поставляется упакованным в транспортировочный картон с нанесенным названием модели и логотипом бренда. Внутри нее все комплектующие надежно зафиксированы и дополнительно защищены.

GameLab MONOLITH

Есть подробная инструкция с описанием процесса сборки. Все необходимые типы винтов и ключей есть в комплекте.

GameLab MONOLITH

Обе ножки, как и опорная балка выполнены из металла, окрашенных в черный цвет. Они дают хорошую жесткость и повышают общую надежность конструкции.

GameLab MONOLITH

Соединяются при помощи винтов с шайбами. Внутри этой балки есть полость, в которой прокладываются кабели, отвечающие за подачу питания светодиодной подсветке.

GameLab MONOLITH

Далее на собранное основание ставится столешница. Равномерно прижимается через монтажные отверстия.

GameLab MONOLITH

Удобнее перевернуть ее и разместить на предварительно постеленном листе картона, например, упаковочную коробку. Так будет наглядный доступ для укладки кабелей подсветки, а также фиксации дополнительных аксессуаров из комплекта – крючка для наушников, держателя питьевой бутылки и корзины для кабелей.

GameLab MONOLITH

В этом же перевернутом положении устанавливаются четыре регулировочные ножки. Останется перевернуть стол, и он будет готов для эксплуатации.

GameLab MONOLITH

С помощью ножек можно отрегулировать положение стола под особенности полового покрытия на месте размещения, предотвратив раскачивание.

Внешний вид

Столешница шириной 114 сантиметров, рабочая глубина 60 сантиметров. Эта площадь оптимальная для сеттинга из 1 или 2 мониторов.

GameLab MONOLITH

Выполнена из МДФ. С двух сторон она обтянута покрытием с текстурой под карбон. Используемое в нем углеродное волокно, уменьшит износ и предотвратит стирание.

GameLab MONOLITH

Также с ним он не только выглядит эффектнее, чем необработанный МДФ, но и позволяет эксплуатировать мышку и без игрового покрытия.

GameLab MONOLITH

Справа и слева круглые вырезы, в которых изначально установлены заглушки кабель-канала. В них можно будет укладывать питающие и интерфейсные кабели в общие пучки. Предотвратив запутывание.

GameLab MONOLITH

Передняя грань с углублением по центру. Упрощая размещение рядом со столом

GameLab MONOLITH

Вдоль боковой грани по центру у GameLab MONOLITH встроена подсвечиваемая зона с многоцветной подсветкой.

GameLab MONOLITH

Она заполняет всю длину элемента. Питание получает через USB-разъем на корпусе или от PowerBank. Проводка расположена и проведена в скрытой части, не ухудшает внешний вид.

GameLab MONOLITH

Управление проходит с помощью комплектного контроллера. Цвета и эффекты переключаются с пульта ДУ. Просто и удобно.

GameLab MONOLITH

Как и отмечали выше подстолье выполнено из металла. На внешнюю сторону с зеркальным покрытием нанесен логотип бренда. Для предотвращения бокового раскачивания есть две поперечные балки, зафиксированная под углом 45 градусов.

GameLab MONOLITH

На нижнюю сторону ножек, ближе к фронтальной стороне фиксируются аксессуары из металла, окрашенные в красный цвет. Расположение их можно будет менять.

GameLab MONOLITH

В нашем случае слева крючок для наушников, связано это с выводом интерфейсного кабеля с левой чашки. Справа держатель под чашку или питьевую бутылку.

GameLab MONOLITH

С внутренней стороны, ближе к дальней грани фиксируется корзина, используемая для сбора всех кабелей. И здесь же помещается сетевой фильтр для подачи питания на все элементы.

Тесты

GameLab MONOLITH

На столе свободно помещаются два монитора с диагоналями 27-32 дюйма. Толщина столешницы позволяет использовать VESA-кронштейны с настольным способом крепления. Достаточно места для полноразмерной клавиатуры и мышки. За счет наличия карбонового покрытия периферия по ней не скользит.

GameLab MONOLITH

Столешница обработана качественно. Видимых зазоров нет. Стол активно использовался в редакции для выполнения как рабочих задач, а также игр. Эргономикой остались довольными. Не раскачивается, при давлении руками в центральной части не прогибается.

GameLab MONOLITH

Удобно подкатывается кресло, при этом вся периферия и рабочие элементы расположены в пределах быстрого доступа. Аккуратно укладываются питающие и интерфейсные кабели.

GameLab MONOLITH

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorGameLab MONOLITH – удобный, качественно исполненный игровой стол с шириной столешницы 120 сантиметров. Металлическое основание, держатель для питьевой бутылки, крючок для наушников, корзина для кабелей и сетевого фильтра, управление многоцветной подсветки с пульта ДУ, столешница толщиной 18 мм с карбоновым покрытием, заглушки для двух кабель-каналов. Не устроить может отсутствие зоны под отдельное размещение корпуса под столешницей.
GameLab MONOLITH получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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