Обзор GameLab MONOLITH. Недорогой игровой стол с подсветкой и аксессуарами

В рамках «Лаборатории» мы уже затрагивали тему комфорта и эффективной организации рабочего пространства для ПК, ноутбука или игровой консоли. Как и в случае кресел, у столов тоже есть специализированные решения, в которых продуманы различные аспекты, среди которых достаточное место для периферии, нескольких мониторов и дополнительных аксессуаров.

Комплектация и сборка

При чем подобрать можно такие решения и сопоставимыми по стоимости с обычными столами. Как пример, GameLab MONOLITH при стоимости може т похвастать системой организации подвода кабелей, крючком для наушников и емкостью под бутылку с жидкостью, а также зоной с многоцветной подсветкой.

Поставляется упакованным в транспортировочный картон с нанесенным названием модели и логотипом бренда. Внутри нее все комплектующие надежно зафиксированы и дополнительно защищены.

Есть подробная инструкция с описанием процесса сборки. Все необходимые типы винтов и ключей есть в комплекте.

Обе ножки, как и опорная балка выполнены из металла, окрашенных в черный цвет. Они дают хорошую жесткость и повышают общую надежность конструкции.

Соединяются при помощи винтов с шайбами. Внутри этой балки есть полость, в которой прокладываются кабели, отвечающие за подачу питания светодиодной подсветке.

Далее на собранное основание ставится столешница. Равномерно прижимается через монтажные отверстия.

Удобнее перевернуть ее и разместить на предварительно постеленном листе картона, например, упаковочную коробку. Так будет наглядный доступ для укладки кабелей подсветки, а также фиксации дополнительных аксессуаров из комплекта – крючка для наушников, держателя питьевой бутылки и корзины для кабелей.

В этом же перевернутом положении устанавливаются четыре регулировочные ножки. Останется перевернуть стол, и он будет готов для эксплуатации.

Внешний вид

С помощью ножек можно отрегулировать положение стола под особенности полового покрытия на месте размещения, предотвратив раскачивание.Столешница шириной 114 сантиметров, рабочая глубина 60 сантиметров. Эта площадь оптимальная для сеттинга из 1 или 2 мониторов.

Выполнена из МДФ. С двух сторон она обтянута покрытием с текстурой под карбон. Используемое в нем углеродное волокно, уменьшит износ и предотвратит стирание.

Также с ним он не только выглядит эффектнее, чем необработанный МДФ, но и позволяет эксплуатировать мышку и без игрового покрытия.

Справа и слева круглые вырезы, в которых изначально установлены заглушки кабель-канала. В них можно будет укладывать питающие и интерфейсные кабели в общие пучки. Предотвратив запутывание.

Передняя грань с углублением по центру. Упрощая размещение рядом со столом

Вдоль боковой грани по центру у GameLab MONOLITH встроена подсвечиваемая зона с многоцветной подсветкой.

Она заполняет всю длину элемента. Питание получает через USB-разъем на корпусе или от PowerBank. Проводка расположена и проведена в скрытой части, не ухудшает внешний вид.

Управление проходит с помощью комплектного контроллера. Цвета и эффекты переключаются с пульта ДУ. Просто и удобно.

Как и отмечали выше подстолье выполнено из металла. На внешнюю сторону с зеркальным покрытием нанесен логотип бренда. Для предотвращения бокового раскачивания есть две поперечные балки, зафиксированная под углом 45 градусов.

На нижнюю сторону ножек, ближе к фронтальной стороне фиксируются аксессуары из металла, окрашенные в красный цвет. Расположение их можно будет менять.

В нашем случае слева крючок для наушников, связано это с выводом интерфейсного кабеля с левой чашки. Справа держатель под чашку или питьевую бутылку.

Тесты

С внутренней стороны, ближе к дальней грани фиксируется корзина, используемая для сбора всех кабелей. И здесь же помещается сетевой фильтр для подачи питания на все элементы.

На столе свободно помещаются два монитора с диагоналями 27-32 дюйма. Толщина столешницы позволяет использовать VESA-кронштейны с настольным способом крепления. Достаточно места для полноразмерной клавиатуры и мышки. За счет наличия карбонового покрытия периферия по ней не скользит.

Столешница обработана качественно. Видимых зазоров нет. Стол активно использовался в редакции для выполнения как рабочих задач, а также игр. Эргономикой остались довольными. Не раскачивается, при давлении руками в центральной части не прогибается.

Удобно подкатывается кресло, при этом вся периферия и рабочие элементы расположены в пределах быстрого доступа. Аккуратно укладываются питающие и интерфейсные кабели.

Итоги

GameLab MONOLITH – удобный, качественно исполненный игровой стол с шириной столешницы 120 сантиметров. Металлическое основание, держатель для питьевой бутылки, крючок для наушников, корзина для кабелей и сетевого фильтра, управление многоцветной подсветки с пульта ДУ, столешница толщиной 18 мм с карбоновым покрытием, заглушки для двух кабель-каналов. Не устроить может отсутствие зоны под отдельное размещение корпуса под столешницей.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".