Обзор GameLab MONOS Black (GL-500). Недорогое игровое кресло с продуваемой спинкой

Тестируемое сегодня игровое кресло отличает рамочное исполнение спинки с продуваемым сетчатым материалом. Как показала практика эксплуатации, оно позволяет проводить в нем длительное время без проблемы с запотеванием. GameLab MONOS Black может рассматриваться и как игровое, так и для оснащения рабочего места.

Комплектация и сборка

На момент выходе теста, его можно приобрести по акционной цене за 9990 рублей.Поставляется в разобранном виде со всем необходимым набором комплектующих, ключей и винтов. Весь процесс занимает около 10-15 минут.

Крестовина у кресла выполнена из пластика. Состоит из основания и пяти лучей. Они разборные.

Пять колесиков из полиуретана. Диаметр 55 мм. С ними перемещается по полу без повреждения покрытия.

В центре устанавливается газлифт 3 класса. Рассчитано на вес до 120 килограммов.

На основание сиденья фиксируется механизм. Он же конструктивно выполняет задачу фиксации спинки.

После сборки место крепления закрывается декоративной пластиковой накладкой, создавая видимость целостности конструкции.

Дополнительными элементами жесткости выступают подлокотники. Одна из точек соединения идет на сиденье, вторая на спинке.

Внешний вид

Финальным шагом устанавливается подголовник. Закрепляется при помощи трех винтов.Основа спинки выполнена из прочного пластика. Футуристичные линии и формы. Напоминает кресло пилота космического корабля.

Есть несколько симметричных вырезов. В верхней зоне они с красной окантовкой.

Установленный на нем подголовник является общей частью конструкции. На его фронтальной стороне пенный наполнитель, обтянутый экокожей.

Основная часть спинки обтянута сетчатой тканью. Она не задерживает воздух и хорошо продувается. С ней же не будет проблем с растрескиванием во время длительной эксплуатации.

Форма у кресла эргономична. Повторяет линию позвоночника, обеспечивая комфортную посадку и поддержку.

По краям подлокотники с прорезиненным покрытием на рабочей части. Они не регулируются по высоте и не поворачиваются в стороны.

Две части подлокотника соединяются при помощи колена. Необходимо это чтобы была возможность изменения наклона спинки. Форма адаптируется под текущий наклон автоматически.

Владелец GameLab MONOS Black сможет отклонять спинку в пределах 25 градусов. Максимально откидывается на угол 115 градусов.

Регуляторы расположены на боковой части. Это два отдельных регулятора. Один из них меняет наклон спинки, второй за изменение высоты. Соответствующие подсказки нанесены на ручки.

Высота спинки при этом составляет 77 сантиметров. Подходит людям с ростом до 180 сантиметров.

Тесты

Сиденье у кресла ровное, без выраженных выступов по краям. Ширина сиденья 51 сантиметр, глубина посадки 50.

Кресло эксплуатировал человек с ростом 186 сантиметров и весом 65 килограммов. Этот рост за пределами рекомендованного производителем и это заметно на снимках по тому, что голова выше спинки. Именно поэтому нужно учитывать такие данные для максимально удобной посадки.

Но в целом даже ему было в нем удобно проводить весь рабочий день. Нагрузка равномерно распределяется. Форма кресла располагает к правильной посадке, без искривления позвоночника.

GameLab MONOS Black обзор

Итоги

GameLab MONOS Black – недорогое кресло с хорошим уровнем комфорта и продуманным исполнением спинки. Из особенностей: игровая стилистика, регулировка угла наклона спинки и высоты расположения сиденья, простая сборка, усиленная рама, подлокотники без люфта. Из компромиссов: газлифт 3 класса и пластиковая крестовина.