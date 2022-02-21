Обзор GameLab MONOS Black (GL-500). Недорогое игровое кресло с продуваемой спинкой

Тестируемое сегодня игровое кресло отличает рамочное исполнение спинки с продуваемым сетчатым материалом. Как показала практика эксплуатации, оно позволяет проводить в нем длительное время без проблемы с запотеванием. GameLab MONOS Black может рассматриваться и как игровое, так и для оснащения рабочего места.

GameLab MONOS Black

На момент выходе теста, его можно приобрести по акционной цене за 9990 рублей.

Комплектация и сборка

Поставляется в разобранном виде со всем необходимым набором комплектующих, ключей и винтов. Весь процесс занимает около 10-15 минут.

GameLab MONOS Black

Крестовина у кресла выполнена из пластика. Состоит из основания и пяти лучей. Они разборные.

GameLab MONOS Black

Пять колесиков из полиуретана. Диаметр 55 мм. С ними перемещается по полу без повреждения покрытия.

GameLab MONOS Black

В центре устанавливается газлифт 3 класса. Рассчитано на вес до 120 килограммов.

GameLab MONOS Black

На основание сиденья фиксируется механизм. Он же конструктивно выполняет задачу фиксации спинки.

GameLab MONOS Black

После сборки место крепления закрывается декоративной пластиковой накладкой, создавая видимость целостности конструкции.

GameLab MONOS Black

Дополнительными элементами жесткости выступают подлокотники. Одна из точек соединения идет на сиденье, вторая на спинке.

GameLab MONOS Black

Финальным шагом устанавливается подголовник. Закрепляется при помощи трех винтов.

Внешний вид

Основа спинки выполнена из прочного пластика. Футуристичные линии и формы. Напоминает кресло пилота космического корабля.

GameLab MONOS Black

Есть несколько симметричных вырезов. В верхней зоне они с красной окантовкой.

GameLab MONOS Black

Установленный на нем подголовник является общей частью конструкции. На его фронтальной стороне пенный наполнитель, обтянутый экокожей.

GameLab MONOS Black

Основная часть спинки обтянута сетчатой тканью. Она не задерживает воздух и хорошо продувается. С ней же не будет проблем с растрескиванием во время длительной эксплуатации.

GameLab MONOS Black

Форма у кресла эргономична. Повторяет линию позвоночника, обеспечивая комфортную посадку и поддержку.

GameLab MONOS Black

По краям подлокотники с прорезиненным покрытием на рабочей части. Они не регулируются по высоте и не поворачиваются в стороны.

GameLab MONOS Black

Две части подлокотника соединяются при помощи колена. Необходимо это чтобы была возможность изменения наклона спинки. Форма адаптируется под текущий наклон автоматически.

GameLab MONOS Black

Владелец GameLab MONOS Black сможет отклонять спинку в пределах 25 градусов. Максимально откидывается на угол 115 градусов.

GameLab MONOS Black

Регуляторы расположены на боковой части. Это два отдельных регулятора. Один из них меняет наклон спинки, второй за изменение высоты. Соответствующие подсказки нанесены на ручки.

GameLab MONOS Black

Высота спинки при этом составляет 77 сантиметров. Подходит людям с ростом до 180 сантиметров.

GameLab MONOS Black

Сиденье у кресла ровное, без выраженных выступов по краям. Ширина сиденья 51 сантиметр, глубина посадки 50.

Тесты

GameLab MONOS Black

Кресло эксплуатировал человек с ростом 186 сантиметров и весом 65 килограммов. Этот рост за пределами рекомендованного производителем и это заметно на снимках по тому, что голова выше спинки. Именно поэтому нужно учитывать такие данные для максимально удобной посадки.

GameLab MONOS Black

Но в целом даже ему было в нем удобно проводить весь рабочий день. Нагрузка равномерно распределяется. Форма кресла располагает к правильной посадке, без искривления позвоночника.

GameLab MONOS Black

GameLab MONOS Black

GameLab MONOS Black обзор

Итоги

GameLab MONOS Black – недорогое кресло с хорошим уровнем комфорта и продуманным исполнением спинки. Из особенностей: игровая стилистика, регулировка угла наклона спинки и высоты расположения сиденья, простая сборка, усиленная рама, подлокотники без люфта. Из компромиссов: газлифт 3 класса и пластиковая крестовина.
Комментарии и отзывы GameLab MONOS Black
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