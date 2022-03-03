Обзор Gamelab Penta Blue GL-600. Лучше игровое кресло до 14 тысяч рублей?

Продолжая изучение актуальной модельной линейки игровых кресел от Gamelab в центре внимания будет Penta GL-600 в традиционном варианте исполнения для такого типа мебели. У него регулируемая спинка из экокожи, настраиваемая высота, механизм топ-ган и две подушки. Средняя его стоимость на момент начала весны составляет 13990 рублей.

Gamelab Penta Blue GL-600

Комплектация и сборка

Упаковано в коробку из транспортировочного картона черного цвета. Удобнее коробку переносить ее будет вдвоем, связано как с габаритами, так и весом. Собирать нужно будет самостоятельно. Есть подробная инструкцию.

Gamelab Penta Blue GL-600

Крестовина выполнена из пластика. Пять лучей с усиливающими ребрами, расположенными с внутренней части.

Gamelab Penta Blue GL-600

Комплектуется кресло пятью колесиками с диаметром 60 мм. Выполнены они из полиуретана. Они не повреждают поверхность ламината и паркета.

Gamelab Penta Blue GL-600

В центральной части канал цилиндрической формы, используемый для установки газлифта. Gamelab Penta Blue GL-600 сопровождается газлифтом 3 класса. Для него в комплекте идет телескопический кожух.

Gamelab Penta Blue GL-600

На внутреннюю сторону с помощью четырех винтов фиксируется механизм типа топ-ган. Есть риска с указанием правильного направления.

Gamelab Penta Blue GL-600

После этого сиденье устанавливается на газлифт. Можно приступать к установке спинки. Для соединения используются металлические пластины. Они в последующем скрываются под декоративными пластиковыми накладками.

Gamelab Penta Blue GL-600

Устанавливаются подлокотники. Их каркас выполнен из стали. Прочно и надежно.

Gamelab Penta Blue GL-600

Финальным шагом фиксируются две регулируемые подушки. Обе используются ремешки.

Внешний вид

Изучаемая нами версия Gamelab Penta выполнена с сочетанием черного и синего цветов. Также есть в черно-красном и полностью черном.

Gamelab Penta Blue GL-600

Каркас кресла выполнен из стали. Рассчитано оно на пользователей весом до 120 килограммов.

Gamelab Penta Blue GL-600

У спинки и сиденья есть выраженные боковые упоры. Это характерная форма кресла в виде «ковша» гоночного автомобиля.

Gamelab Penta Blue GL-600

Обтянуто экокожей. Отдельные элементы плотно подогнаны к друг другу, аккуратные стежки нитками.

Gamelab Penta Blue GL-600

Внутри используется пенополиуретановый наполнитель. Он сохраняет свой форму.

Gamelab Penta Blue GL-600

В верхней части спинки есть пара вырезов с пластиковыми рамками. Они помимо декоративной функции используются для пропускания крепежных ремешков подушки шейного упора.

Gamelab Penta Blue GL-600

Вторая подушка в районе поясницы. Ее можно поднимать и опускать, подбирая оптимальное положение. На верхней части спинки и двух подушках вышит логотип бренда. В отличие от краски, нитки не будут терять привлекательность в ходе длительной эксплуатации.

Gamelab Penta Blue GL-600

Вышитый логотип бренда есть и на обратной стороне спинки. Общее качество исполнения кресла несмотря на невысокую стоимость отличное.

Gamelab Penta Blue GL-600

Заметным отличием от GameLab MONOS и GAMELAB TETRA стал больший диапазон отклонения спинки. Здесь ее можно откидывать в пределах 50 градусов. От 90 до 140 градусов.

Gamelab Penta Blue GL-600

Это стало возможным благодаря использованию механизма типа топ-ган. Он же меняет высоту расположения сиденья, меняя общую высоту от 120 до 130 сантиметров. Регулировочная ручка на боковой стороне. Она же отвечает за блокировку/разблокировку механизма качания.

Gamelab Penta Blue GL-600

Высота спинки 78 сантиметров, ширина сиденья 55 сантиметров. С учетом боковых упоров рабочая ширина в районе 45 сантиметров.

Gamelab Penta Blue GL-600

По краям регулируемые по высоте подлокотники 2D. Рабочая поверхность их выполнена из мягкого полиуретана.

Тесты

Кресло эксплуатируется человеком с ростом 186 сантиметров и весом 65 килограммов. Как и рассмотренные ранее модели от этого производителя, рекомендации по росту ограничиваются 180 сантиметров. С большим ростом будет сложнее разместить голову на спинке. В остальном редактор не испытывал проблем в ходе длительного периода эксплуатации.

Gamelab Penta Blue GL-600

Посадка и вставание с кресла не сопровождались скрипом и посторонним шумом. Все необходимые регулировки присутствуют. Заметных проблем за это время выявлено не было.

Gamelab Penta Blue GL-600

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Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorВ ценовом сегменте до 14 тысяч рублей это одно из лучших предложений, предлагающее традиционные для игровых кресел возможности по регулировке, эргономике и внешнему исполнению. К плюсам Gamelab Penta отнесем стальную раму, две регулируемые подушки, вышитая фирменная символика, раскладываемая спинки и изменяемая высота расположения сиденья, механизм качания.
Gamelab Penta получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Gamelab Penta Blue GL-600
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