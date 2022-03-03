Обзор Gamelab Penta Blue GL-600. Лучше игровое кресло до 14 тысяч рублей?

Крестовина выполнена из пластика. Пять лучей с усиливающими ребрами, расположенными с внутренней части.
Комплектуется кресло пятью колесиками с диаметром 60 мм. Выполнены они из полиуретана. Они не повреждают поверхность ламината и паркета.
В центральной части канал цилиндрической формы, используемый для установки газлифта. Gamelab Penta Blue GL-600 сопровождается газлифтом 3 класса. Для него в комплекте идет телескопический кожух.
На внутреннюю сторону с помощью четырех винтов фиксируется механизм типа топ-ган. Есть риска с указанием правильного направления.
После этого сиденье устанавливается на газлифт. Можно приступать к установке спинки. Для соединения используются металлические пластины. Они в последующем скрываются под декоративными пластиковыми накладками.
Устанавливаются подлокотники. Их каркас выполнен из стали. Прочно и надежно.
Финальным шагом фиксируются две регулируемые подушки. Обе используются ремешки.
Каркас кресла выполнен из стали. Рассчитано оно на пользователей весом до 120 килограммов.
У спинки и сиденья есть выраженные боковые упоры. Это характерная форма кресла в виде «ковша» гоночного автомобиля.
Обтянуто экокожей. Отдельные элементы плотно подогнаны к друг другу, аккуратные стежки нитками.
Внутри используется пенополиуретановый наполнитель. Он сохраняет свой форму.
В верхней части спинки есть пара вырезов с пластиковыми рамками. Они помимо декоративной функции используются для пропускания крепежных ремешков подушки шейного упора.
Вторая подушка в районе поясницы. Ее можно поднимать и опускать, подбирая оптимальное положение. На верхней части спинки и двух подушках вышит логотип бренда. В отличие от краски, нитки не будут терять привлекательность в ходе длительной эксплуатации.
Вышитый логотип бренда есть и на обратной стороне спинки. Общее качество исполнения кресла несмотря на невысокую стоимость отличное.
Заметным отличием от GameLab MONOS и GAMELAB TETRA стал больший диапазон отклонения спинки. Здесь ее можно откидывать в пределах 50 градусов. От 90 до 140 градусов.
Это стало возможным благодаря использованию механизма типа топ-ган. Он же меняет высоту расположения сиденья, меняя общую высоту от 120 до 130 сантиметров. Регулировочная ручка на боковой стороне. Она же отвечает за блокировку/разблокировку механизма качания.
Высота спинки 78 сантиметров, ширина сиденья 55 сантиметров. С учетом боковых упоров рабочая ширина в районе 45 сантиметров.
По краям регулируемые по высоте подлокотники 2D. Рабочая поверхность их выполнена из мягкого полиуретана.
Посадка и вставание с кресла не сопровождались скрипом и посторонним шумом. Все необходимые регулировки присутствуют. Заметных проблем за это время выявлено не было.