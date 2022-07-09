Обзор Gamelab Spirit Red GL-440. Лучшее игровое кресло за 10-11 тысяч рублей?

Приобрести его можно за 10 600 рублей.
Поможет разобраться с процессом инструкция. Самостоятельная сборка займет 15-20 минут, без посторонней помощи.
Начали сборку с установки пяти лучей на крестовину. Все элементы выполнены из прочной стали, окрашенной в черный цвет.
На каждый луч ставятся ролики. Они в последующем будут отвечать за перемещение кресла по поверхности пола.
В центр крестовины газлифт. Комплектуется эта модель газлифтом 3-класса, рассчитанным на вес до 100 килограммов. Он закрывается декоративной телескопической накладкой.
На задний край сиденья закрепляем металлический угольник. Четыре винта на каждом из них и металлическая пластина, равномерно распределят нагрузку по всей площади.
В центре механизм типа пиастра. Переносим с установленными элементами на газлифт. Далее соединили через угольник спинку. Место установки закрывается обивкой.
Общую жесткость конструкции дают два подлокотника с жестким способом крепления. Одна из точек крепления на сиденье, вторая на спинке.
Во всех в качестве обивки используется кожзам. Этот материал практичен и легко обслуживается, но летом можно столкнуться с запотеванием.
Центральная часть сиденья прошиты сеткой с ромбовидными ячейками. Края выражены, выступают упором.
Плоскость спинки у него анатомической формы, повторяя линию позвоночника. Внутри стальная рамка с толщиной стенок 0.8 мм.
Есть мягкий наполнитель, плотность его в спинке меньше, чем в более дорогих моделях. Сиденье мягкое, спинка жестче.
В верхней части вышит логотип бренда. Сама форма в виде классического «гоночного ковша».
Подлокотники выполнены из полиуретана. Рабочая поверхность приятна тактильна, руки на ней располагаются комфортно. Не регулируются.
Из регулировок в Gamelab Spirit Red GL-440 есть только изменение высоты. Механизм качания и наклона спинки, есть в более дорогих моделях этого производителя.
Оснащено пятью колесиками диаметром 50 мм. Ламинат и паркет не царапают.
В редакции это кресло эксплуатировал человек с ростом 167 сантиметров и весом 60 килограммов. На снимках можно обратить внимание, что верхняя граница спинки для такого роста находится на уровне подзатыльника. Как итог сидеть в нем можно без стеснения, но нельзя будет запрокинуть голову. Спина при этом не испытывает нагрузок.
Наиболее удобным оно будет для подростков. В нем они смогут расположиться со всем комфортом. Ограничений по весу нет, 100 килограммов для таких габаритов будут с большим запасом.
Изменение высоты расположения сиденья позволит подобрать оптимальную посадку под высоту стола и свой рост. Конструкция у него жесткая, не скрипит при посадке.
Использовали его в редакции как для работы в течение всего дня, так и игр. Свою задачу выполняло на отлично, оно заметно удобнее офисных столов и кресел. Яркие боковые выставки хорошо смотрятся внешне.