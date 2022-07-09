Обзор Gamelab Spirit Red GL-440. Лучшее игровое кресло за 10-11 тысяч рублей?

Многие геймеры начинают свою карьеру с обычных кухонных стульев и дешевых офисных креслах, но уже через короткое время приходят к пониманию, что длительное время за монитором приводит к усталости и болям в спине. В игровых креслах изначально учитывается эргономика посадки и удобство с учетом времени, которое проводится игроками. Тестируемое сегодня Gamelab Spirit Red GL-440, можно смело отнести к антикризисному варианту, оно одно из самых доступных в модельной линейке этого производителя.

Комплектация и сборка

Приобрести его можно за 10 600 рублей.Поставляется в коробке из транспортировочного картона в разобранном виде. Сложено внутри нее все аккуратно, каждая деталь в индивидуальном защитном пакете. Комплект включает все необходимое для сборки и начала последующей эксплуатации.

Поможет разобраться с процессом инструкция. Самостоятельная сборка займет 15-20 минут, без посторонней помощи.

Начали сборку с установки пяти лучей на крестовину. Все элементы выполнены из прочной стали, окрашенной в черный цвет.

На каждый луч ставятся ролики. Они в последующем будут отвечать за перемещение кресла по поверхности пола.

В центр крестовины газлифт. Комплектуется эта модель газлифтом 3-класса, рассчитанным на вес до 100 килограммов. Он закрывается декоративной телескопической накладкой.

На задний край сиденья закрепляем металлический угольник. Четыре винта на каждом из них и металлическая пластина, равномерно распределят нагрузку по всей площади.

В центре механизм типа пиастра. Переносим с установленными элементами на газлифт. Далее соединили через угольник спинку. Место установки закрывается обивкой.

Общую жесткость конструкции дают два подлокотника с жестким способом крепления. Одна из точек крепления на сиденье, вторая на спинке.

Внешний вид

Представлено Gamelab Spirit в трех расцветках. Помимо черно-красной, фигурируемой у нас на снимках, есть в черно-синем и черно-сером вариантах окраски.

Во всех в качестве обивки используется кожзам. Этот материал практичен и легко обслуживается, но летом можно столкнуться с запотеванием.

Центральная часть сиденья прошиты сеткой с ромбовидными ячейками. Края выражены, выступают упором.

Плоскость спинки у него анатомической формы, повторяя линию позвоночника. Внутри стальная рамка с толщиной стенок 0.8 мм.

Есть мягкий наполнитель, плотность его в спинке меньше, чем в более дорогих моделях. Сиденье мягкое, спинка жестче.

В верхней части вышит логотип бренда. Сама форма в виде классического «гоночного ковша».

Подлокотники выполнены из полиуретана. Рабочая поверхность приятна тактильна, руки на ней располагаются комфортно. Не регулируются.

Из регулировок в Gamelab Spirit Red GL-440 есть только изменение высоты. Механизм качания и наклона спинки, есть в более дорогих моделях этого производителя.

Тесты

Оснащено пятью колесиками диаметром 50 мм. Ламинат и паркет не царапают.

В редакции это кресло эксплуатировал человек с ростом 167 сантиметров и весом 60 килограммов. На снимках можно обратить внимание, что верхняя граница спинки для такого роста находится на уровне подзатыльника. Как итог сидеть в нем можно без стеснения, но нельзя будет запрокинуть голову. Спина при этом не испытывает нагрузок.

Наиболее удобным оно будет для подростков. В нем они смогут расположиться со всем комфортом. Ограничений по весу нет, 100 килограммов для таких габаритов будут с большим запасом.

Изменение высоты расположения сиденья позволит подобрать оптимальную посадку под высоту стола и свой рост. Конструкция у него жесткая, не скрипит при посадке.

Итоги

Использовали его в редакции как для работы в течение всего дня, так и игр. Свою задачу выполняло на отлично, оно заметно удобнее офисных столов и кресел. Яркие боковые выставки хорошо смотрятся внешне.Gamelab Spirit Red GL-440 – недорогое игровое кресло, которое впервую очередь можно рекомендовать подросткам, а также взрослым при ограниченном бюджете на покупку. Игровая стилистика, стальная рама, прочная обивка экокожей, регулируемая высота, металлическая крестовина, колесики диаметром 50 мм, простая сборка. В ценовом сегменте 10-11 тысяч рублей это одно из лучших предложений.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".