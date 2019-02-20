Сравнение GoPro HERO7 Black и GoPro HERO5 Black. Выбор лучшей экшн-камеры

Вслед за отдельным обзором GoPro HERO7 Black мы предлагаем провести её сравнение с ранними версиями. Во второй половине января провели детальные съемки в боевых условиях на горнолыжных склонах. Сравнивать будем с GoPro HERO5 Black, эта камера несмотря на прошедшие несколько лет с момента выхода остается актуальной предлагая поддержку съемки в высоком разрешении, голосовое управление и влагозащищенный корпус.
И это только часть улучшений. Стабилизацию и съемку в 4К-разрешении со скоростью 60 кадров в секунду предлагаем рассмотреть на живых примерах.
Этот материал может быть интересен для тех, кто ограничен в средствах на покупку экшен-камеры, «пятерка» заметно подешевела и сейчас разница в стоимости превышает десять тысяч рублей. Плюс сами камеры широко представлены на вторичном рынке. Стоимость GoPro HERO7 Black сопоставима со стоимостью GoPro HERO5 Black, на момент её релиза. Обе они представлены и доступны в официальной рознице.
КомплектацияКомплект и оформление упаковки схоже. Скромный набор из нескольких площадок и рамок. Необходимые аксессуары предлагается приобретать самому пользователю.
Внешний видРазличия во внешнем виде минимальны, касаются они окраски корпуса. «Семерка» темнее.
В остальном расположение элементов схоже. На борту два дисплея, один из которых сенсорный. Камеры поддерживают быстрый запуск в один клик.
Сохранена совместимость с рамками, защитным корпусом и аксессуарами. Плюс для тех, кто планирует проведение апгрейда.
Это же касается и аккумулятора. Его емкость не изменилась, как и габариты. Приобретенные ранее батарейки пригодятся и после покупки GoPro HERO7 Black.
В чем отличия?Новая камера, следуя трендам, теперь поддерживает возможность трансляции контента в социальные сети. Поддерживаются Facebook, Twitch и Youtube. На момент выхода публикации Instagram не поддерживался, но судя по наличию вертикальной съемки это дело времени.
Заметные улучшения по съемке ускоренного видео. Здесь используется встроенная система стабилизации, картинка стала интереснее и без паразитарного дрожания.
В режиме фотосъемки теперь в отличие от GoPro HERO5 Black есть режим HDR и портретные фото. Сцены распознаются автоматически, как и объекты съемки.
Коснулись изменения микрофона, в GoPro HERO7 Black ведется запись звука в стереорежиме. Новая мембрана, уменьшающая уровень посторонних шумов и звуков при съемке в экстремальных условиях. Учли особенности работы при установке камеры в крепление.
GPS-модуль с фиксацией скорости движения и дополнительных параметров, которые можно будет использовать в последующем при монтаже роликов.
И это только часть улучшений. Стабилизацию и съемку в 4К-разрешении со скоростью 60 кадров в секунду предлагаем рассмотреть на живых примерах.