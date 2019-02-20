Сравнение GoPro HERO7 Black и GoPro HERO5 Black. Выбор лучшей экшн-камеры

2019-02-20, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - GoPro HERO7 Black; [410]
Вслед за отдельным обзором GoPro HERO7 Black мы предлагаем провести её сравнение с ранними версиями. Во второй половине января провели детальные съемки в боевых условиях на горнолыжных склонах. Сравнивать будем с GoPro HERO5 Black, эта камера несмотря на прошедшие несколько лет с момента выхода остается актуальной предлагая поддержку съемки в высоком разрешении, голосовое управление и влагозащищенный корпус.

GoPro HERO7 Black и GoPro HERO5 Black

Этот материал может быть интересен для тех, кто ограничен в средствах на покупку экшен-камеры, «пятерка» заметно подешевела и сейчас разница в стоимости превышает десять тысяч рублей. Плюс сами камеры широко представлены на вторичном рынке.
Стоимость GoPro HERO7 Black сопоставима со стоимостью GoPro HERO5 Black, на момент её релиза. Обе они представлены и доступны в официальной рознице.

Комплектация

Комплект и оформление упаковки схоже. Скромный набор из нескольких площадок и рамок. Необходимые аксессуары предлагается приобретать самому пользователю.

Внешний вид

Различия во внешнем виде минимальны, касаются они окраски корпуса. «Семерка» темнее.

GoPro HERO7 Black и GoPro HERO5 Black

В остальном расположение элементов схоже. На борту два дисплея, один из которых сенсорный. Камеры поддерживают быстрый запуск в один клик.

GoPro HERO7 Black и GoPro HERO5 Black

Сохранена совместимость с рамками, защитным корпусом и аксессуарами. Плюс для тех, кто планирует проведение апгрейда.

GoPro HERO7 Black и GoPro HERO5 Black

Это же касается и аккумулятора. Его емкость не изменилась, как и габариты. Приобретенные ранее батарейки пригодятся и после покупки GoPro HERO7 Black.

В чем отличия?

Новая камера, следуя трендам, теперь поддерживает возможность трансляции контента в социальные сети. Поддерживаются Facebook, Twitch и Youtube. На момент выхода публикации Instagram не поддерживался, но судя по наличию вертикальной съемки это дело времени.

GoPro HERO7 Black и GoPro HERO5 Black

Заметные улучшения по съемке ускоренного видео. Здесь используется встроенная система стабилизации, картинка стала интереснее и без паразитарного дрожания.

GoPro HERO7 Black и GoPro HERO5 Black

В режиме фотосъемки теперь в отличие от GoPro HERO5 Black есть режим HDR и портретные фото. Сцены распознаются автоматически, как и объекты съемки.

GoPro HERO7 Black и GoPro HERO5 Black

Коснулись изменения микрофона, в GoPro HERO7 Black ведется запись звука в стереорежиме. Новая мембрана, уменьшающая уровень посторонних шумов и звуков при съемке в экстремальных условиях. Учли особенности работы при установке камеры в крепление.

GoPro HERO7 Black и GoPro HERO5 Black

GPS-модуль с фиксацией скорости движения и дополнительных параметров, которые можно будет использовать в последующем при монтаже роликов.

И это только часть улучшений. Стабилизацию и съемку в 4К-разрешении со скоростью 60 кадров в секунду предлагаем рассмотреть на живых примерах.

Тесты

Начнем со сравнения в дневное время, запись велась в разрешении 2.7К. В ролике наглядно можно посмотреть работу системы стабилизации в GoPro HERO7 Black.

2.7K сравнение GoPro HERO7 Black и GoPro HERO5 Black

Также в качестве примера приведем съемку в 4К разрешении. GoPro HERO5 Black пишет ролики с частотой 30 кадров в секунду.

4K сравнение GoPro HERO7 Black и GoPro HERO5 Black

В завершении приведем пример работы камер в ночное время. Съемка велась в разрешении 4К. «Семерка» поддерживает стабилизацию и частоту 60 кадров в секунду.

4K ночь GoPro HERO7 Black и GoPro HERO5 Black

Что выбрать - GoPro HERO7 Black или GoPro HERO5 Black?

GoPro HERO7 Black можно рекомендовать как одно из самых удачных решений для экстремального спорта, съемки в движении и использования в качестве инструмента для записи видеоблогов. Одним из главных её преимуществ является качественная стабилизация. Среди дополнительных преимуществ новые режимы, GPS и улучшенный микрофон. GoPro HERO5 Black станет хорошим вариантом при ограниченных средствах на покупку экшен-камеры.

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