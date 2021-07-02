Обзор Goodram HL100 512Gb SSDPR-HL100-512. Быстрый внешний диск

Тестируемый сегодня внешний диск Goodram HL100 использует актуальный разъем USB-C и предлагает высокие скорости обмена данными за счет использования SSD для хранения данных. Помимо этого он поддерживает разные типы устройств, включая смартфоны и носимые устройства, а также консоли последнего поколения от Microsoft и Sony.

Комплектация

В рамках Лаборатории мы провели детальные тесты версии объемом 512 Гбайт. Этот диск уже доступен в российских магазинах со средней стоимостью 6 200 рублей.

Упакован в блистер из картона. На лицевой стороне можно обратить внимание на отметку о 3-летней гарантии. Комплект включает USB-кабель с нейлоновой стяжкой.

Внешний вид

Внешний вид в стилистике Material Design. Выполнен из анодированного алюминия.

Боковые рамки из пластика в цвет корпуса. Использование металла повышает общую жесткость и надежность корпуса.

Подключается через USB-C. Комплектный кабель с полноразмерным USB, длиной 30 сантиметров. В дальнейшем в зависимости от устройств которые используется можно будет взять необходимый кабель.

По краям от разъема распределены светодиодные индикаторы активности. Включается автоматически после подключения.

Габариты оптимальные для хранения. Goodram HL100 поместится в карман шорт. Толщина 9.2 мм.

Используется контроллер SM2259XT с чипами памяти TLC NAND. При продолжительной передаче данных корпус заметно не нагревался. Конструкция накопителя позволяет заменить М.2 накопитель внутри корпуса. Это М.2 50.88х30мм диск с mSATA-интерфейсом.

Мы подключали этот диск к смартфону OnePlus 8T, с ним можно будет организовать резервное хранение данных. Современный USB-C упрощает использование с ультрабуком.

Тесты Goodram HL100

AS SSD Benchmark:

Отдельно проверили в качестве дополнительного накопителя для Sony PlayStation 5. На него после настройки можно инсталлировать игры поколения PS4.

HD Tune Pro:

CrystalDiskMark:

Anvil

AJA

Итоги

Серия внешних дисков Goodram HL100 включает накопители объемами от 256 Гбайт до 2 Тбайт, позволяя подобрать оптимальный вариант в зависимости от прогнозируемого объема хранения данных и сценариев эксплуатации. Рекомендовать его можно для хранения фото и видеофайлов со смартфона, внешнего диска для ультрабука или настольного ПК, а также дополнительного накопителя для некстген консолей. Надежность подтверждена 3-летней гарантиейполучает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".