Обзор Goodram HL100 512Gb SSDPR-HL100-512. Быстрый внешний диск

Тестируемый сегодня внешний диск Goodram HL100 использует актуальный разъем USB-C и предлагает высокие скорости обмена данными за счет использования SSD для хранения данных. Помимо этого он поддерживает разные типы устройств, включая смартфоны и носимые устройства, а также консоли последнего поколения от Microsoft и Sony.

Goodram HL100

В рамках Лаборатории мы провели детальные тесты версии объемом 512 Гбайт. Этот диск уже доступен в российских магазинах со средней стоимостью 6 200 рублей.

Комплектация

Goodram HL100

Упакован в блистер из картона. На лицевой стороне можно обратить внимание на отметку о 3-летней гарантии. Комплект включает USB-кабель с нейлоновой стяжкой.

Goodram HL100

Внешний вид

Внешний вид в стилистике Material Design. Выполнен из анодированного алюминия.

Goodram HL100

Боковые рамки из пластика в цвет корпуса. Использование металла повышает общую жесткость и надежность корпуса.

Goodram HL100

Подключается через USB-C. Комплектный кабель с полноразмерным USB, длиной 30 сантиметров. В дальнейшем в зависимости от устройств которые используется можно будет взять необходимый кабель.

Goodram HL100

По краям от разъема распределены светодиодные индикаторы активности. Включается автоматически после подключения.

Goodram HL100

Габариты оптимальные для хранения. Goodram HL100 поместится в карман шорт. Толщина 9.2 мм.

Goodram HL100

Используется контроллер SM2259XT с чипами памяти TLC NAND. При продолжительной передаче данных корпус заметно не нагревался. Конструкция накопителя позволяет заменить М.2 накопитель внутри корпуса. Это М.2 50.88х30мм диск с mSATA-интерфейсом.

Goodram HL100

Мы подключали этот диск к смартфону OnePlus 8T, с ним можно будет организовать резервное хранение данных. Современный USB-C упрощает использование с ультрабуком.

Goodram HL100

Отдельно проверили в качестве дополнительного накопителя для Sony PlayStation 5. На него после настройки можно инсталлировать игры поколения PS4.

Тесты Goodram HL100

AS SSD Benchmark:

Goodram HL100

HD Tune Pro:

Goodram HL100

Goodram HL100

Goodram HL100

Goodram HL100

CrystalDiskMark:

Goodram HL100

Anvil

Goodram HL100

AJA

Goodram HL100

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorСерия внешних дисков Goodram HL100 включает накопители объемами от 256 Гбайт до 2 Тбайт, позволяя подобрать оптимальный вариант в зависимости от прогнозируемого объема хранения данных и сценариев эксплуатации. Рекомендовать его можно для хранения фото и видеофайлов со смартфона, внешнего диска для ультрабука или настольного ПК, а также дополнительного накопителя для некстген консолей. Надежность подтверждена 3-летней гарантией
Goodram HL100 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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