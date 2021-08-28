Обзор Goodram UME3 Eco Friendly (UME3-0640EFR11). Эко-френдли флешка

Особенностью изучаемого сегодня флеш-накопителя Goodram UME Eco Friendly стало использование биоразлагаемого пластика. Отдельно производитель отмечается сохранение работоспособности при попадании брызг воды. В рамках данной серии доступны накопители объемами 16, 32, 64 и 128 Гбайт.

Комплектация

Средняя стоимость варьируется от 470 до 1450 рублей.Упакован накопителя выполнена из переработанных материалов. Это традиционный блистер с общей информацией по накопителю.

Внешний вид

Выполнена флешка в компактном корпусе. Корпус сопровождается съемной крышкой.

Текстура ее похожа на пробковое дерево. Но это пластик, внешне выглядит привлекательно.

Есть ушко для ремешка. На крышку нанесен логотип производителя и отметка по объему.

Goodram UME Eco Friendly поддерживает интерфейс USB 3.0. Заявленные скорости чтения достигают 60 МБ/c, записи - 20 МБ/c.

Тесты Goodram UME3 Eco Friendly

AS SSD Benchmark:

HD Tune Pro:

CrystalDiskMark:

Anvil

AJA

Итоги

Goodram UME Eco Friendly - недорогой флеш-накопитель с высокими скоростями работы с данными. Привлекательный внешний вид из экологичных материалов.