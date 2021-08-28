Обзор Goodram UME3 Eco Friendly (UME3-0640EFR11). Эко-френдли флешка

Особенностью изучаемого сегодня флеш-накопителя Goodram UME Eco Friendly стало использование биоразлагаемого пластика. Отдельно производитель отмечается сохранение работоспособности при попадании брызг воды. В рамках данной серии доступны накопители объемами 16, 32, 64 и 128 Гбайт.

Goodram UME3 Eco Friendly

Средняя стоимость варьируется от 470 до 1450 рублей.

Комплектация

Упакован накопителя выполнена из переработанных материалов. Это традиционный блистер с общей информацией по накопителю.

Goodram UME3 Eco Friendly

Внешний вид

Выполнена флешка в компактном корпусе. Корпус сопровождается съемной крышкой.

Goodram UME3 Eco Friendly

Текстура ее похожа на пробковое дерево. Но это пластик, внешне выглядит привлекательно.

Goodram UME3 Eco Friendly

Есть ушко для ремешка. На крышку нанесен логотип производителя и отметка по объему.

Goodram UME3 Eco Friendly

Goodram UME Eco Friendly поддерживает интерфейс USB 3.0. Заявленные скорости чтения достигают 60 МБ/c, записи - 20 МБ/c.

Goodram UME3 Eco Friendly

Тесты Goodram UME3 Eco Friendly

AS SSD Benchmark:

Goodram UME3 Eco Friendly

HD Tune Pro:

Goodram UME3 Eco Friendly

Goodram UME3 Eco Friendly

Goodram UME3 Eco Friendly

Goodram UME3 Eco Friendly

Goodram UME3 Eco Friendly

CrystalDiskMark:

Goodram UME3 Eco Friendly

Anvil

Goodram UME3 Eco Friendly

AJA

Goodram UME3 Eco Friendly

Итоги

Goodram UME Eco Friendly - недорогой флеш-накопитель с высокими скоростями работы с данными. Привлекательный внешний вид из экологичных материалов.
Комментарии и отзывы Goodram UME3-0640EFR11
P5 Plus - первый PCIe 4.0 накопитель компании Crucial...
P5 Plus - первый PCIe 4.0 накопитель компании CrucialCrucial представила свой первый твердотельный накопитель PCIe 4.0 M.2 - P5 Plus. ...
TEAMGROUP выпустила три внешних накопителя C212 Extreme Spee...
TEAMGROUP выпустила три внешних накопителя C212 Extreme SpeeКомпания TEAMGROUP выпустила три новых внешних накопителя C212 Extreme Speed, M211 и C211. Накопителю отл...
Ni начала сотрудничать с Seagate для ускоренного развития те...
Ni начала сотрудничать с Seagate для ускоренного развития теКомпания National Instruments и компания Seagate® Technology, мировой лидер в области решений для инфраст...
ADATA представляет корпус EC700G для SSD с RGB-подсветкой...
ADATA представляет корпус EC700G для SSD с RGB-подсветкойADATA анонсировала корпус EC700G RGB для SSD. EC700G является отличным способом хранения большого количес...
Synology выпускает жесткие диски SAS серии HAS5300 емкостью ...
Synology выпускает жесткие диски SAS серии HAS5300 емкостью Synology представила жесткие диски SAS серии HAS5300 для требовательных приложений. Они могут обрабатыват...
Seagate представила игровой SSD-накопитель FireCuda 530 и Fi...
Seagate представила игровой SSD-накопитель FireCuda 530 и FiНа SG21 Virtual Expo компания Seagate представила игровой SSD-накопитель FireCuda 530, а также версию с р...
Seagate выпустила твердотельный накопитель FireCuda 520 Cybe...
Seagate выпустила твердотельный накопитель FireCuda 520 CybeSeagate выпустила ограниченную версию накопителя FireCuda 520 PCIe 4.0 NVMe - Seagate FireCuda 520 Cyberp...
Patriot Memory выпускает флеш-накопитель Supersonic Rage Pri...
Patriot Memory выпускает флеш-накопитель Supersonic Rage PriPatriot Supersonic Rage Prime представляет собой флеш-накопитель USB. Новинка доступна в объеме 250 ГБ, 5...
Обзор T-FORCE CARDEA ZERO Z340 1 ТБ (TM8FP9512G0C311). Твердотельный диск М.2 для игр и работыОбзор T-FORCE CARDEA ZERO Z340 1 ТБ (TM8FP9512G0C311). Твердотельный диск М.2 для игр и работы
Обзор SSD Seagate FireCuda Gaming 1 ТБ. Строгий игровой накопитель со скоростью до 2000 МБ/сОбзор SSD Seagate FireCuda Gaming 1 ТБ. Строгий игровой накопитель со скоростью до 2000 МБ/с
Обзор ADATA HD710 Pro 1 ТБ. Защищенный внешний диск от воды и паденийОбзор ADATA HD710 Pro 1 ТБ. Защищенный внешний диск от воды и падений
Обзор KIOXIA EXCERIA PLUS 128GB (LMPL1M064GG2). Тест карты памятиОбзор KIOXIA EXCERIA PLUS 128GB (LMPL1M064GG2). Тест карты памяти
Обзор Kingston DataTraveler Duo 64GB (DTDE/64GB). Недорогой накопитель с двумя разъемами USBОбзор Kingston DataTraveler Duo 64GB (DTDE/64GB). Недорогой накопитель с двумя разъемами USB
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor