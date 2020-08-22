Обзор HARPER UCH-350. Сетевой фильтр с розетками и USB

HARPER UCH-350 Розетки в нужном количестве и расположенные в пределах быстро доступа в большинстве наших квартир остаются уделом мечтаний. Идеально продуманная электрика и разводка по всей площади комнат к сожалению редкость. Поэтому с учётом роста количества бытовых приборов требует использование удлинителей и сетевых фильтров, а увеличение носимых устройств требует и наличия USB для зарядки и питания.

В тестируемом сегодня сетевом фильтре Harper UCH-530 помимо трёх розеток предлагается ещё и три USB.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с подробной информацией по характеристикам комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен в корпусе из белого пластика с матовым покрытием. Классическое исполнение и аккуратный внешний вид.

Продумали вопрос возможности фиксации сетевого фильтра на стене. На основании расположено ушко под крепеж.

Прорезиненные ножки по краям предотвращают скольжение по ровной поверхности. Здесь же нанесена сборная информация по характеристикам и страна производства.

HARPER UCH-350 располагает тремя розетками европейского формата исполнения с заземлением.

Механическая кнопка, позволяющая отключить подачу питания. Здесь же светодиодный индикатор.

Два полноразмерных USB и один USB Type-C. Разъемы расположены на удалении друг от друга, задействовать можно будет одновременно все.

Кабель подключения с белой оплёткой. Длина 1.5 метра. Место выхода кабеля защищено от перегиба и излома.

Тесты

HARPER UCH-350 представляет собой сетевой фильтр со встроенными защитами от скачков напряжения и перегрузки. Подключить к нему можно приборы с мощностью до 4000 Вт 16А. Его хватит с запасом для питания системного блока с двумя мониторами. Заземление с отдельным индикатором.

Полноразмерные USB с током 2.4А. USB Type-C с поддержкой Power Delivery 3.0. Ток по разъёмам стабильный. Будут полезны для зарядки смартфонов, планшетов и современных ноутбуков. Также можно обеспечивать постоянное питание для умных колонок и сетевых камер.

Итоги по Harper UCH-350

HARPER UCH-350 - сетевой фильтр с тремя розетками и встроенными USB, отвечающий современным требованиям. Аккуратное исполнение в корпусе белого цвета, мощность до 4000 Вт, защиты от перегрузки и скачков напряжения, качественная элементная база.
Комментарии и отзывы HARPER UCH-350
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