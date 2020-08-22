Обзор HARPER UCH-350. Сетевой фильтр с розетками и USB

В тестируемом сегодня сетевом фильтре Harper UCH-530 помимо трёх розеток предлагается ещё и три USB.
КомплектацияУпакован в коробку из плотного картона с подробной информацией по характеристикам комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видВыполнен в корпусе из белого пластика с матовым покрытием. Классическое исполнение и аккуратный внешний вид.
Продумали вопрос возможности фиксации сетевого фильтра на стене. На основании расположено ушко под крепеж.
Прорезиненные ножки по краям предотвращают скольжение по ровной поверхности. Здесь же нанесена сборная информация по характеристикам и страна производства.
HARPER UCH-350 располагает тремя розетками европейского формата исполнения с заземлением.
Механическая кнопка, позволяющая отключить подачу питания. Здесь же светодиодный индикатор.
Два полноразмерных USB и один USB Type-C. Разъемы расположены на удалении друг от друга, задействовать можно будет одновременно все.
Кабель подключения с белой оплёткой. Длина 1.5 метра. Место выхода кабеля защищено от перегиба и излома.
ТестыHARPER UCH-350 представляет собой сетевой фильтр со встроенными защитами от скачков напряжения и перегрузки. Подключить к нему можно приборы с мощностью до 4000 Вт 16А. Его хватит с запасом для питания системного блока с двумя мониторами. Заземление с отдельным индикатором.
Полноразмерные USB с током 2.4А. USB Type-C с поддержкой Power Delivery 3.0. Ток по разъёмам стабильный. Будут полезны для зарядки смартфонов, планшетов и современных ноутбуков. Также можно обеспечивать постоянное питание для умных колонок и сетевых камер.