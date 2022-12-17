Обзор HELST HMC-3000. Лучшая массажная накидка

Изучаемая сегодня массажная накидка HELST HMC-3000 позволяет из любого кресла, стула со спинкой или даже сиденья в автомобиле сделать продвинутое массажное кресло. У него есть функции подогрева, вибрации, массажа спины и шеи, а также аэромассажа с четырьмя элементами.

HELST HMC-3000

На маркетплейсах его можно в среднем приобрести за 16 500 рублей.

Комплектация

HELST HMC-3000

Упаковано оно в коробку с пластиковой ручкой для удобной переноски. Внутри дополнительно защищено пакетом и пенопластом. Комплект его включает адаптер питания в розетку и прикуриватель, руководство пользователя на русском языке.

HELST HMC-3000

HELST HMC-3000 обзор

Внешний вид

В отличие от рассмотренных ранее HELST HMC-1000 и HELST HMC-2000, тут есть заметное отличие в виде выраженных боковых подушек на сиденье и спинке. Это аэроподушки.

HELST HMC-3000

Конструкция обтянута экокожей черного цвета. Практичное исполнение, не создающее проблем с очисткой и эксплуатацией.

HELST HMC-3000

Смотрится премиально, это же касается качества сборки. Стежки двойные, отсутствуют торчащие нитки.

HELST HMC-3000

Конструкция у HELST HMC-3000 состоит из спинки, сиденья и шейной подушки. По форме повторяет игровые, офисные и автомобильные кресла.

HELST HMC-3000

Шейная подушка несъемная. У нее есть привод, изменяющий высоту расположения, регулируется с помощью пульта.

HELST HMC-3000

У подушки есть съемная накидка. Ее можно промыть и очистить отдельно от основной части конструкции.

HELST HMC-3000

На ее обратной стороне износоустойчивая ткань. Тут универсальный способ крепления с резиновым ремешком и липучкой.

HELST HMC-3000

Сбоку есть кармашек, используемый для хранения пульта. Не потеряется и всегда находится в пределах быстрой доступности.

HELST HMC-3000

Вся информация на пульт нанесена на русском языке, это заметно упрощает начальное освоение и последующую эксплуатацию. Также можно изучить подробную инструкции.

Тесты

HELST HMC-3000

HELST HMC-3000 комплектуется двумя видами адаптеров питания. Подключить можно будет к обычной розетке 220В и прикуривателю в автомобиле. Свою первую эксплуатацию этого кресла провели в автомобиле, установив на пассажирское кресло. Подошло отлично, поездки в нем удобнее и не теряется контроль за происходящим на дороге. Хорошая возможность в современном ритме жизни провести массаж спины и шеи, не выделяя на это отдельное время.

HELST HMC-3000

В домашних условиях для начала опробовали его на игровой софе Cougar RANGER. Проблем с установкой не было, как следствие, можно будет использовать любое кресло или даже диван. Оно не съезжало во время работы.

HELST HMC-3000

И, конечно же, проверили установку на игровом кресле Zone 51 CyberPunk. С ним, как и в автомобиле, массажную накидку можно дополнительно зафиксировать с помощью ремня, обхватив спинку. Работаете, выполняете обычные задачи и при этом проводите массаж.

HELST HMC-3000

А в нем используется сразу группа элементов, распределенных по всем элементам конструкции. С помощью пульта можно выбирать массаж нужных зон. Это спина, плечи, шея, пояс, ягодицы. Включаются обогрев, аэромассаж и вибрация.

HELST HMC-3000

При работе прорабатывает разные группы мышц с необходимой интенсивностью, как под личные пожелания, так и состояние здоровья. По ощущениям, заметно снижается напряжение мышц, особенно если ведется сидячий образ жизни. Растягивает и разминает мышцы, приводя их в тонус, способствуя обмену веществ. За счет наличия тут воздушных подушек в четырех зонах, идет мягкое давление на области, расслабляя их. Они же активизируют движение лимфы и крови.

HELST HMC-3000

Отдельного внимание заслуживает точечный массаж шиацу, позаимствованный из китайской медицины. Он воздействует на акупунктурные точки, стимулируя железы внутренней секреции и работу внутренних органов.

Дополнен он вибрационным массажем, который тут за счет мощных моторов действует не только на мышцы, но и на органы малого таза, желудочно-кишечный тракт и кости. Он эффективно сочетается с инфракрасным подогревом.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorHELST HMC-3000 – массажная накидка с 12 массажными роликами, аэроподушками в четырех зонах, инфракрасным прогревом роликов для спины и шеи, вибромассажем, точечным и полным массажем всей спины, 3 уровнями интенсивности массажа. У него универсальное крепление и два вида адаптеров питания в комплекте, премиальный внешний вид и полностью русифицированный пульт управления.
HELST HMC-3000 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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