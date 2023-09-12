Лучшее детское растущее кресло. Обзор HELST TOT…

Ранее мы проводили тестирование разных вариантов исполнений кресел, рассчитанных для комфортной работы за ПК и времяпрепровождения в играх. Но комфорт и что самое главное забота о здоровье важно и для детей. Изучаемое сегодня HELST TOT это детское растущее кресло с регулируемыми спинкой, сиденье, подлокотником и подставкой для ног. Данная модель подходит как для эксплуатации с партой, так и компьютерным столом.

Комплектация и сборка

Поставляется в коробке из плотного картона, внутри которой все дополнительно зафиксировано картоном и защищено воздушно-пузырьковыми пакетами. В комплекте есть все необходимые типы ключей и фурнитура.

Процесс сборки описан в комплектной инструкции. Для начала на подставку ставятся четыре колеса-ролика.

Далее с внутренней стороны основания подтягивается металлический стержень с помощью двух винтов. Перед тем как переносить на него сиденье, необходимо будет зафиксировать подлокотники.

Ставим сиденье на стержень, после этого устанавливается опора для спинки. Останется натянуть защитные чехлы на спинку и сиденье.

HELST TOT обзор

Внешний вид

Представлено кресло в синем и розовом варианте исполнения, позволяя подобрать в зависимости от пола ребенка. Внешнее исполнение приятное, здесь спокойное сочетание светло-серого и белого.

Спинка у кресла состоит из двух элементов со средней жесткостью, располагаемых под углом. В отличие от классического исполнения она при фиксации позвоночника в правильном положении не приводит к дискомфорту и затеканию во время длительной посадки.

С помощью опоры, на которой держаться эти элементы, можно менять высоту расположения подбирая под текущий рост ребенка. В дальнейшем по мере взросления проводить корректировку.

Тот же принцип и у сиденья. Для того чтобы изменить текущее положение, необходимо повернуть фиксатор, выставить нужный уровень и вернуть фиксатор в блокирующее положение.

За счет вырезов в металлическом стержне, выбранное положение фиксируется. При этом у сиденья, которое будет испытывать большую нагрузку есть дополнительный прижим с помощью подпружиненной металлической пластины.

На верхней части опоры устанавливается пластиковая ручка, с помощью которой можно перевозить кресло с места на место.

Сиденье у HELST TOT с наполнителем из формованной пены, обтянуто тканью. Сохраняет форму. Помимо высоты расположения от пола также можно менять и степень вылета от опоры. Для этого нажимается механический фиксатор под сиденьем. Шасси на котором держится сиденье металлическое.Как и для спинки в комплекте есть съемные чехлы. Установив их можно будет периодически стирать, не ухудшая внешний вид основной части.

Тесты

По краям подлокотники. Их можно поворачивать вперед и назад, а также полностью убрать, отодвинув назад.Основание выполнено из пластика светло-серого цвета. С внутренней стороны оно дополнительно усилено при помощи ребер жесткости.Оно отличается от взрослых игровых кресел тем что здесь есть выраженная площадка для удобного размещения ног. При правильной посадке ноги получают стабильную опору и за счет этого снижается нагрузка на позвоночник и улучшается циркуляция крови. Четыре пластиковых колесика с блокировкой от катания.

HELST TOT подходит детям и подросткам разного возраста и несмотря на то что оно детское рассчитано на нагрузку до 100 килограммов. После сборки провели корректировку положения сиденья и спинки под рост ребенка. В нашем случае его использовала девочка возрастом 8 лет.

До него было икеевское кресло с жесткой спинкой. Разница между ними большая, ребенок сразу отметил удобство посадки за рабочим столом.

За счет исполнения спинки решилась проблема с неправильной осанкой. С ним также можно индивидуально выставлять положение под высоту расположения рабочего стола.

Итоги

HELST TOT – детское кресло с регулировками под рост ребенка. Двойное исполнение спинки, регулируемая высота сиденья и спинки в отдельности, изменяемый вылет сиденья, откидываемые подлокотники, подставка под ног, съемные чехлы, металл в ключевых элементах конструкции и приятное внешнее исполнение.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".