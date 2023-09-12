Лучшее детское растущее кресло. Обзор HELST TOT…

Процесс сборки описан в комплектной инструкции. Для начала на подставку ставятся четыре колеса-ролика.
Далее с внутренней стороны основания подтягивается металлический стержень с помощью двух винтов. Перед тем как переносить на него сиденье, необходимо будет зафиксировать подлокотники.
Ставим сиденье на стержень, после этого устанавливается опора для спинки. Останется натянуть защитные чехлы на спинку и сиденье.
Спинка у кресла состоит из двух элементов со средней жесткостью, располагаемых под углом. В отличие от классического исполнения она при фиксации позвоночника в правильном положении не приводит к дискомфорту и затеканию во время длительной посадки.
С помощью опоры, на которой держаться эти элементы, можно менять высоту расположения подбирая под текущий рост ребенка. В дальнейшем по мере взросления проводить корректировку.
Тот же принцип и у сиденья. Для того чтобы изменить текущее положение, необходимо повернуть фиксатор, выставить нужный уровень и вернуть фиксатор в блокирующее положение.
За счет вырезов в металлическом стержне, выбранное положение фиксируется. При этом у сиденья, которое будет испытывать большую нагрузку есть дополнительный прижим с помощью подпружиненной металлической пластины.
На верхней части опоры устанавливается пластиковая ручка, с помощью которой можно перевозить кресло с места на место.
Сиденье у HELST TOT с наполнителем из формованной пены, обтянуто тканью. Сохраняет форму. Помимо высоты расположения от пола также можно менять и степень вылета от опоры. Для этого нажимается механический фиксатор под сиденьем. Шасси на котором держится сиденье металлическое.
По краям подлокотники. Их можно поворачивать вперед и назад, а также полностью убрать, отодвинув назад.
HELST TOT подходит детям и подросткам разного возраста и несмотря на то что оно детское рассчитано на нагрузку до 100 килограммов. После сборки провели корректировку положения сиденья и спинки под рост ребенка. В нашем случае его использовала девочка возрастом 8 лет.
До него было икеевское кресло с жесткой спинкой. Разница между ними большая, ребенок сразу отметил удобство посадки за рабочим столом.
За счет исполнения спинки решилась проблема с неправильной осанкой. С ним также можно индивидуально выставлять положение под высоту расположения рабочего стола.