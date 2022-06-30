Обзор HIPER Engine B54 (2022). Горный электровелосипед

Сегодня мы продолжаем изучение электротранспорта и в центре внимания будет электровелосипед HIPER Engine B54 (2022), выполненный на раме с горным форматом исполнения. Оснащена новинка мощным мотором с максимальной скоростью до 25 км/ч, а установленный в нем заряжаемый аккумулятор в режиме ассистента дает запас на 45 километров пути.

HIPER Engine B54 (2022)

Средняя его стоимость на момент середины лета 2022 года составляет 48 590 рублей.

Комплектация и сборка

Покупатель получает велосипед в полусобранном состоянии. Оставшиеся этапы установки можно будет самостоятельно без обращения в сервисный центр.

HIPER Engine B54 (2022)

Производитель изначально предусмотрел весь необходимый набор ключей. Есть связка с двумя ключами, а также подробная инструкция с описанием этапов сборки.

HIPER Engine B54 (2022)

Для начала на переднюю вилку устанавливается переднее колесо. Оно использует гайку эксцентрик В дальнейшем также быстро его можно снять и так он свободно помещается в багажник автомобиля.

HIPER Engine B54 (2022)

С помощью Г-образного ключа в металлический вынос фиксируется руль. На нем изначально установлен весь набор элементов управления, а также рукоятки. Отдельно отметим сбор всех тросиков и кабелей в общий пучок, предотвращая перегиб и улучшая общий внешний вид.

HIPER Engine B54 (2022)

На дополнительной дуге на передней вилке устанавливается светодиодная фара.

HIPER Engine B54 (2022)

Закручиваем педали на шатуны с двух сторон.

HIPER Engine B54 (2022)

Ставим седло с подседельным штырем и затягиваем с помощью гайки эксцентрика.

HIPER Engine B54 (2022)

В комплекте изначально идут два крыла. Обычно эти аксессуары покупаются отдельно, здесь же владелец получает весь необходимый базовый набор обвеса.

HIPER Engine B54 (2022)

Аккумулятор изначально был заряжен на 80%. Прокатиться и опробовать можно будет сразу после распаковки и сборки.

Внешний вид

Представлен HIPER Engine B54 (2022) в двух вариантах окраски корпуса. Это Midnight Blue (полуночный синий) и Space Gray (серый космос).

HIPER Engine B54 (2022)

Качество заводской покраски высокое. Есть декоративный рисунок, подчеркивающий технологичность этого транспорта.

HIPER Engine B54 (2022)

Рама у велосипеда не складывается. Это классический передний треугольник. Она прочная, позволяет перемещаться по неровным дорогам.

HIPER Engine B54 (2022)

С учетом высоты трубы подседельного штыря будет возможность подобрать оптимальное положение под рост пользователя. В нашем случае катались подросток с ростом 142 сантиметра и взрослые 170-185 сантиметров.

HIPER Engine B54 (2022)

Седло анатомической формы с демпферами. Рабочая поверхность обтянута жестким кожзамом.

HIPER Engine B54 (2022)

Есть дополнительный отражатель красного цвета. Пластиковое крыло предотвратит загрязнение одежды при езде по лужам.

HIPER Engine B54 (2022)

Оба колеса диаметром 26 дюймов. Комплектуется HIPER Engine B54 (2022) покрышкой с выраженным протектором. Уверенно чувствует себя на твердой поверхности и грязи. Безкамерные. По одному катафоту на каждом из колес.

HIPER Engine B54 (2022)

Два дисковых тормоза. По необходимости можно будет провести регулировку. Эффективности торможения достаточно.

HIPER Engine B54 (2022)

Управление традиционное при помощи ручек справа и слева. Тросики аккуратно проведены вдоль рамы и дополнительно зафиксированы.

HIPER Engine B54 (2022)

Установлен переключатель с кассетой Shimano Tourney на семь скоростей. Заводская настройка проведена без нареканий.

HIPER Engine B54 (2022)

Передняя звезда одинарная. Есть защита, предотвращая попадание одежды.

HIPER Engine B54 (2022)

Рулевая колона с возможностью регулировки высоты и наклона. Он прямой.

HIPER Engine B54 (2022)

С левой стороны бортовой компьютер с кнопками управления. С помощью них можно переключать режим работы, скорость, а также контролировать уровень оставшегося заряда аккумулятора с шагом в 20%.

HIPER Engine B54 (2022)

Аккумулятор располагается на самой раме. Он сопровождается ключевым блокиратором, исключая риск кражи. В комплекте есть и запасной ключ.

HIPER Engine B54 (2022)

Электровелосипед заднеприводный. Он редукторный, для начала набора скорости не требуется начальный набор скорости.

HIPER Engine B54 (2022)

Есть подножка, упрощающая размещение на время парковки. Этот аксессуар также чаще всего продается отдельно от велосипеда.

Тесты

HIPER Engine B54 (2022) поддерживает несколько режимов движения, включая обычное, когда движение с отключенным питанием, используя только педали. Двигатель же имеет четыре режима работы: low-низкий уровень, mid – средний, high – высокий. В зависимости от выбранного меняется темп ускорения и общая скорость движения.

HIPER Engine B54 (2022)

Управление двигателем идет через ручку-акселератор, расположенную справа. Можно перемещаться только на двигателе и накате, регулируя темп набора и текущую скорость с поворотом ручки.

HIPER Engine B54 (2022)

Больше же понравился режим ассистента, с ним двигатель задействуется только периодически позволяя быстрее набрать нужную скорость с дальнейшим движением педалями. Например, при заезде в гору, даже с крутым наклоном двигатель успешно справляется.

HIPER Engine B54 (2022)

Номинальная мощность установленного тут мотора составляет 0,35 кВт. Максимально развивает до 25 километров в час. Этого лимита с запасом. Сам же велосипед рассчитан на пользователей с весом до 130 килограммов.

HIPER Engine B54 (2022)

Автономную работу обеспечивает съемный литий-ионный аккумулятор с емкостью 375 Втч. Для проведения зарядки снимается с рамы. Также при отсутствии лифта можно будет поднять отдельно велосипед и аккумулятор, уменьшая общий вес.

HIPER Engine B54 (2022)

Запас у аккумулятора хороший. Длительная поездка, занявшая 5 часов, преимущественно по асфальту в режиме ассистента с частым включением двигателя на подъемах и после остановок на перекрестках, разрядила его только на 40% (два деления).

HIPER Engine B54 (2022)

Катались на нем также по пересеченной местности загородом, включая поездку по бездорожью с песком. Благодаря установленным покрышкам и электродвигателю не испытывали особых проблем при движении по песку и гравию. Держат дорогу хорошо.

HIPER Engine B54 (2022)

С учетом того, что на передней вилке есть амортизаторы и сиденье идет с демпферами он хорошо «съедает» мелкие неровности на дорогах, также комфортно съезжал с поребриков.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorНа этом электровелосипеде в общей сложности катались в течение 3 недель, как в режиме воскресных прогулок, так и ежедневном перемещении из дома в офис. Показал себя HIPER Engine B54 (2022) на отлично. Электрический двигатель выступает хорошим подспорьем, увеличивая общий комфорт от поездок и снижая усталость. Высокое качество технического исполнения и стартовый комплект аксессуаров, бортовой компьютер с несколькими режимами работы, простая сборка без помощи специалистов, хорошие показатели автономной работы. Не устроить может отсутствие заднего багажника.
HIPER Engine B54 (2022) получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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