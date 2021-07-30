Обзор HIPER Engine B62. Электровелосипед для города

Велосипеды в условиях роста цен на топливо и роста траффика, приводящего к длительному ожиданию в заторах на дорогах являются популярным средством перемещения по городу. При том что они экологичны, это еще и элемент здорового образа жизни. тестируемый же сегодня HIPER Engine B62, совмещает традиционную педальную тягу с электромотором, упрощающим набор скорости, пересечение по пересеченной местности и заезд в гору.

Комплектация и сборка

Приобрести его можно в ключевых российских магазинах со средней стоимостью в 59 990 рублей.Упакован в коробку из транспортировочного картона. Внутри нее дополнительно зафиксирован. Поставляется он в полусобранном состоянии, изначально предусмотрели все необходимые типы ключей для проведения сборки.

Даже без опыта, потребуется не более 20 минут. Заключается весь процесс в установке руля, педалей, фары и крыла.

Изначально установлено заднее колесо, цепь, сиденье, багажник и аккумулятор. Перед первой поездкой батарею нужно будет зарядить.

Делать это можно как с установленным, так и снятым блоком батареи. Для предотвращения кражи, на его боковой грани замковый механизм с парой ключей. Этот же ключ включает питание, аналог замка зажигания в автомобиле.

Внешний вид

Съем батареи также позволяет уменьшить вес, упрощая переноску. К слову со снятым передним колесом, велосипед HIPER Engine B62 свободно помещался в багажнике.Рама велосипеда выполнена из алюминиевого сплава. Она прочная и легкая. Выбраны интересные варианты покраски, помимо изучаемой нами коричневой с металлическим отливом, есть светло-серебристая.

В коричневом цвете выполнены ручки и сиденье. Износоустойчивая экокожа с аккуратным стежком.

Конструкция надежная. Сварочные швы обработаны. Центральная часть рамы с двойным контуром.

Рассчитан этот велосипед на прямую посадку. Поддерживается изменение высоты расположения У-образного руля и сиденья. У сиденья используется быстрозажимной механизм.

Позади стойки сиденья расположена ниша с батарейным блоком. Эта зона не только защищена, но и не мешает в основной части рамы.

Изначально установлен багажник. На нем можно будет разместить как сумки, так установить детское кресло с распространённым типом крепежа. Опционально есть крепеж под сумку для мелочевки в передней зоне.

Установлено два крыла с брызговиками. Они при езде по лужам предотвратят загрязнение одежды. На заднем габаритный катафот красного цвета.

В передней зоне ставится светодиодная фара. Установить можно ее в нескольких положениях с помощью комплектного кронштейна.

Из полезных аксессуаров, отметим у HIPER Engine B62 предустановленную подножку. Большинство таких мелочей покупаются отдельно.

Колеса диаметром 24 дюйма. Оба колеса используют дисковый тип тормоза. В заднем колесе установлен мотор с мощностью 350 Вт, развивающий скорость до 24 километров в час.

Цепной привод использует переключатель задних скоростей Shimano Tourney TZ. Семь звездочек, соответствующих скоростям.

Ручка переключения скоростей расположена на правой стороне руля. Тут же часть ручки поворотная, это акселератор.

Тесты

Слева находится бортовой компьютер с монохромным дисплеем. С помощью него можно контролировать текущую скорость, мощность двигателя и оставшийся заряд аккумулятора. Отдельной строкой выведен одометр.HIPER Engine B62 предлагает несколько вариантов тяги. Это только цепная, цепная и электродвигатель, и только электродвигатель. Включив питание, кнопками рядом с дисплеем можно выбирать ту степень с которой электродвигатель будет помогать цепной тяге.

Работает это следующим образом, при кручении педалей или без него двигатель через короткие интервалы времени будет добавлять тяги. В зависимости от выбранного сила ускорения увеличивается или уменьшается. На максимальном уровне можно и без кручения педалей набрать скорость до 25 километров в час.

В гибридном варианте использования встроенная батарея дает в зависимости от веса и качества дорожного покрытия пройти до 40 километров. Расстояние можно заметно продлить включая электродвигатель только тогда когда требуется отдых или идет подъем в гору.

Мне же больше понравился режим, когда включение тяги электродвигателя идет только при повороте акселератора. Так можно не меняя настройки, включать ее когда требуется быстрее набрать скорость или упростить движение по трудным участкам. Зажав ее велосипед легко HIPER Engine B62заезжал на горки.

Итоги

Подходит эта модель людям весом до 130 килограммов. Управление и освоение велосипеда быстрое. Посадка удобна. Катались как одни, так и с ребенком в детском кресле.HIPER Engine B62 доставил самые приятные впечатления, тот самый случай когда попробовав раз уже сложно вернуться к привычным вариантам только с цепной тягой. Наличие электродвигателя заметно упрощает перемещение на больших расстояниях или снижает нагрузку в тех сценариях когда велосипед используется для поездок в режиме «дом-работа-дом». При этом сам принцип реализации, позволяет сохранить нагрузку в рамках тренировок выбором степени помощи или включением электротяги только по необходимости. К плюсам отнесем возможность съема блока батареи, комплектные багажник, фару, гудок, бортовой компьютер и подставку.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".