Обзор HIPER Engine B62. Электровелосипед для города

Велосипеды в условиях роста цен на топливо и роста траффика, приводящего к длительному ожиданию в заторах на дорогах являются популярным средством перемещения по городу. При том что они экологичны, это еще и элемент здорового образа жизни. тестируемый же сегодня HIPER Engine B62, совмещает традиционную педальную тягу с электромотором, упрощающим набор скорости, пересечение по пересеченной местности и заезд в гору.

HIPER Engine B62

Приобрести его можно в ключевых российских магазинах со средней стоимостью в 59 990 рублей.

Комплектация и сборка

Упакован в коробку из транспортировочного картона. Внутри нее дополнительно зафиксирован. Поставляется он в полусобранном состоянии, изначально предусмотрели все необходимые типы ключей для проведения сборки.

Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC

Даже без опыта, потребуется не более 20 минут. Заключается весь процесс в установке руля, педалей, фары и крыла.

Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC

Изначально установлено заднее колесо, цепь, сиденье, багажник и аккумулятор. Перед первой поездкой батарею нужно будет зарядить.

HIPER Engine B62

Делать это можно как с установленным, так и снятым блоком батареи. Для предотвращения кражи, на его боковой грани замковый механизм с парой ключей. Этот же ключ включает питание, аналог замка зажигания в автомобиле.

HIPER Engine B62

Съем батареи также позволяет уменьшить вес, упрощая переноску. К слову со снятым передним колесом, велосипед HIPER Engine B62 свободно помещался в багажнике.

Внешний вид

Рама велосипеда выполнена из алюминиевого сплава. Она прочная и легкая. Выбраны интересные варианты покраски, помимо изучаемой нами коричневой с металлическим отливом, есть светло-серебристая.

HIPER Engine B62

В коричневом цвете выполнены ручки и сиденье. Износоустойчивая экокожа с аккуратным стежком.

HIPER Engine B62

Конструкция надежная. Сварочные швы обработаны. Центральная часть рамы с двойным контуром.

HIPER Engine B62

Рассчитан этот велосипед на прямую посадку. Поддерживается изменение высоты расположения У-образного руля и сиденья. У сиденья используется быстрозажимной механизм.

HIPER Engine B62

Позади стойки сиденья расположена ниша с батарейным блоком. Эта зона не только защищена, но и не мешает в основной части рамы.

HIPER Engine B62

Изначально установлен багажник. На нем можно будет разместить как сумки, так установить детское кресло с распространённым типом крепежа. Опционально есть крепеж под сумку для мелочевки в передней зоне.

HIPER Engine B62

Установлено два крыла с брызговиками. Они при езде по лужам предотвратят загрязнение одежды. На заднем габаритный катафот красного цвета.

HIPER Engine B62

В передней зоне ставится светодиодная фара. Установить можно ее в нескольких положениях с помощью комплектного кронштейна.

HIPER Engine B62

Из полезных аксессуаров, отметим у HIPER Engine B62 предустановленную подножку. Большинство таких мелочей покупаются отдельно.

HIPER Engine B62

Колеса диаметром 24 дюйма. Оба колеса используют дисковый тип тормоза. В заднем колесе установлен мотор с мощностью 350 Вт, развивающий скорость до 24 километров в час.

HIPER Engine B62

Цепной привод использует переключатель задних скоростей Shimano Tourney TZ. Семь звездочек, соответствующих скоростям.

HIPER Engine B62

Ручка переключения скоростей расположена на правой стороне руля. Тут же часть ручки поворотная, это акселератор.

HIPER Engine B62

Слева находится бортовой компьютер с монохромным дисплеем. С помощью него можно контролировать текущую скорость, мощность двигателя и оставшийся заряд аккумулятора. Отдельной строкой выведен одометр.

Тесты

HIPER Engine B62 предлагает несколько вариантов тяги. Это только цепная, цепная и электродвигатель, и только электродвигатель. Включив питание, кнопками рядом с дисплеем можно выбирать ту степень с которой электродвигатель будет помогать цепной тяге.

HIPER Engine B62

Работает это следующим образом, при кручении педалей или без него двигатель через короткие интервалы времени будет добавлять тяги. В зависимости от выбранного сила ускорения увеличивается или уменьшается. На максимальном уровне можно и без кручения педалей набрать скорость до 25 километров в час.

HIPER Engine B62

В гибридном варианте использования встроенная батарея дает в зависимости от веса и качества дорожного покрытия пройти до 40 километров. Расстояние можно заметно продлить включая электродвигатель только тогда когда требуется отдых или идет подъем в гору.

HIPER Engine B62

Мне же больше понравился режим, когда включение тяги электродвигателя идет только при повороте акселератора. Так можно не меняя настройки, включать ее когда требуется быстрее набрать скорость или упростить движение по трудным участкам. Зажав ее велосипед легко HIPER Engine B62заезжал на горки.

HIPER Engine B62

Подходит эта модель людям весом до 130 килограммов. Управление и освоение велосипеда быстрое. Посадка удобна. Катались как одни, так и с ребенком в детском кресле.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorHIPER Engine B62 доставил самые приятные впечатления, тот самый случай когда попробовав раз уже сложно вернуться к привычным вариантам только с цепной тягой. Наличие электродвигателя заметно упрощает перемещение на больших расстояниях или снижает нагрузку в тех сценариях когда велосипед используется для поездок в режиме «дом-работа-дом». При этом сам принцип реализации, позволяет сохранить нагрузку в рамках тренировок выбором степени помощи или включением электротяги только по необходимости. К плюсам отнесем возможность съема блока батареи, комплектные багажник, фару, гудок, бортовой компьютер и подставку.
HIPER Engine B62 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы HIPER Engine B62
Обзор HIPER Shadow FPV. Недорогой квадро...
Пилотирование редко кого может оставить равнодушным. Но, как и любой навык, он требует времени на освоени...
Обзор HIPER Wing K1. Детский электросамо...
Не так давно мы изучали легкий и мощный электросамокат HIPER Slim...
Обзор HIPER Engine B62. Электровелосипед...
Велосипеды в условиях роста цен на топливо и роста траффика, приводящего к длительному ожиданию в заторах...
Обзор Genio Windy W250. Лучший робот для...
Пыль, пыльца – все это со временем оседает на окнах наших квартир и домов. Как минимум два раза в год при...
Обзор HIPER Slim VX900 (2021). Легкий и ...
Электросамокаты сейчас можно встретить на улицах большинства российских городов. Экологичный тип транспор...
DJI готовит к выпуску новый бюджетный кв...
DJI Mini SE имеет компактный размер. Дрон оснащен той же камерой 2.7K, что и в DJI Mini. Заявленная автон...
Обзор HIPER Triumph X80. Легкий и быстры...
Сегодня мы поделимся опытом длительной эксплуатации электросамоката HIPER Triumph X80 из обновленной лине...
Обзор HIPER Engine B62. Электровелосипед для городаОбзор HIPER Engine B62. Электровелосипед для города
Обзор HIPER Shadow FPV. Недорогой квадрокоптер с камеройОбзор HIPER Shadow FPV. Недорогой квадрокоптер с камерой
Обзор HIPER Wing K1. Детский электросамокатОбзор HIPER Wing K1. Детский электросамокат
Обзор Genio Windy W250. Лучший робот для мойки окон 2021Обзор Genio Windy W250. Лучший робот для мойки окон 2021
Обзор HIPER Triumph X80. Легкий и быстрый самокат для городаОбзор HIPER Triumph X80. Легкий и быстрый самокат для города
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor