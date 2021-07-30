Обзор HIPER Engine B62. Электровелосипед для города

Приобрести его можно в ключевых российских магазинах со средней стоимостью в 59 990 рублей.
Даже без опыта, потребуется не более 20 минут. Заключается весь процесс в установке руля, педалей, фары и крыла.
Изначально установлено заднее колесо, цепь, сиденье, багажник и аккумулятор. Перед первой поездкой батарею нужно будет зарядить.
Делать это можно как с установленным, так и снятым блоком батареи. Для предотвращения кражи, на его боковой грани замковый механизм с парой ключей. Этот же ключ включает питание, аналог замка зажигания в автомобиле.
Съем батареи также позволяет уменьшить вес, упрощая переноску. К слову со снятым передним колесом, велосипед HIPER Engine B62 свободно помещался в багажнике.
В коричневом цвете выполнены ручки и сиденье. Износоустойчивая экокожа с аккуратным стежком.
Конструкция надежная. Сварочные швы обработаны. Центральная часть рамы с двойным контуром.
Рассчитан этот велосипед на прямую посадку. Поддерживается изменение высоты расположения У-образного руля и сиденья. У сиденья используется быстрозажимной механизм.
Позади стойки сиденья расположена ниша с батарейным блоком. Эта зона не только защищена, но и не мешает в основной части рамы.
Изначально установлен багажник. На нем можно будет разместить как сумки, так установить детское кресло с распространённым типом крепежа. Опционально есть крепеж под сумку для мелочевки в передней зоне.
Установлено два крыла с брызговиками. Они при езде по лужам предотвратят загрязнение одежды. На заднем габаритный катафот красного цвета.
В передней зоне ставится светодиодная фара. Установить можно ее в нескольких положениях с помощью комплектного кронштейна.
Из полезных аксессуаров, отметим у HIPER Engine B62 предустановленную подножку. Большинство таких мелочей покупаются отдельно.
Колеса диаметром 24 дюйма. Оба колеса используют дисковый тип тормоза. В заднем колесе установлен мотор с мощностью 350 Вт, развивающий скорость до 24 километров в час.
Цепной привод использует переключатель задних скоростей Shimano Tourney TZ. Семь звездочек, соответствующих скоростям.
Ручка переключения скоростей расположена на правой стороне руля. Тут же часть ручки поворотная, это акселератор.
Слева находится бортовой компьютер с монохромным дисплеем. С помощью него можно контролировать текущую скорость, мощность двигателя и оставшийся заряд аккумулятора. Отдельной строкой выведен одометр.
Работает это следующим образом, при кручении педалей или без него двигатель через короткие интервалы времени будет добавлять тяги. В зависимости от выбранного сила ускорения увеличивается или уменьшается. На максимальном уровне можно и без кручения педалей набрать скорость до 25 километров в час.
В гибридном варианте использования встроенная батарея дает в зависимости от веса и качества дорожного покрытия пройти до 40 километров. Расстояние можно заметно продлить включая электродвигатель только тогда когда требуется отдых или идет подъем в гору.
Мне же больше понравился режим, когда включение тяги электродвигателя идет только при повороте акселератора. Так можно не меняя настройки, включать ее когда требуется быстрее набрать скорость или упростить движение по трудным участкам. Зажав ее велосипед легко HIPER Engine B62заезжал на горки.
Подходит эта модель людям весом до 130 килограммов. Управление и освоение велосипеда быстрое. Посадка удобна. Катались как одни, так и с ребенком в детском кресле.