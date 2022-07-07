Обзор HIPER Engine Fest F1 (2022). Городской электровелосипед

На заре своего появления электровелосипеды чаще всего собирались вручную энтузиастами, самостоятельно устанавливая электродвигатель, аккумулятор и систему управления. Сейчас же есть готовые решения, которые, к слову, еще и стали заметно доступнее в вопросе стоимости. Как пример, HIPER Engine Fest F1 (2022) можно приобрести за 41 390 рублей. При этом прокатиться есть возможность сразу после покупки и простой процедуры сборки, не требующей помощи специалиста.

Комплектация и сборка

Этот электровелосипед эксплуатировался у нас в редакции в течение 3 недель в ежедневном формате для перемещения из дома в офис и обратно. Сегодня мы готовы поделиться полученным опытом, рассмотреть его сильные и слабые стороны.Покупатель получает велосипед в полусобранном виде. В комплекте есть инструкция с описанием этапов сборки.

В переднюю вилку с помощью винта-эксцентрика ставится переднее колесо.

На шатунах справа и слева с помощью винтового соединения фиксируются контактные педали.

Устанавливаем собранное сиденье с подседельным штырем. В этой части в качестве фиксатора также используется быстросъемный винт-эксцентрик.

Изначально в комплекте идут переднее и заднее крыло, выполненные из пластика черного цвета. Оба с брызговиками.

Внешний вид

После этих процедур рекомендуем проверить давление в камерах колес и велосипед уже готов к своей первой поездке. У нас все это заняло 10 минут без посторонней помощи. Отметим также изначальный заряд комплектного аккумулятора на уровне 80%.Помимо изученного нами HIPER Engine Fest F1 (2022) в графитовом цвете, он также представлен в цвете серый космос.

Внешний вид у него строгий и выдержанный. Качество заводской окраски высокое.

Рама у него с традиционным передним треугольником. В основе используется прочный стальной сплав. Швы проварены аккуратно.

Нанесены декали белого и красного цвета, а также логотип бренда.

За подседельной трубой есть ниша с направляющими, используемыми для установки комплектного аккумулятора.

Для его удобного извлечения и переноски предусмотрена складываемая ручка. Отдельно отметим наличие ключевого замка, предотвращающего кражу.

Колеса диаметром 26 дюймов. На спицах спереди и сзади установлены оранжевые катафоты. Используются покрышки с выраженным протектором. Они бескамерные. Профиль широкий, смягчает неровности дороги.

Двигатель с мощностью 0.25 кВт расположен в заднем колесе. Безредукторный. У аккумулятора и двигателя есть защита от попадания воды.

Дисковые тормоза с ручным приводом на переднем и заднем колесе. Торможение контролируемо, при необходимости затормозить можно будет резко.В конструкции HIPER Engine Fest F1 (2022) не предусмотрены амортизаторы на вилках.

Передняя звездочка одинарная, с дополнительной пластиковой защитой. Задняя кассета с шестью скоростями. Для переключения задействован качественный переключатель SHIMANO.

После сборки нам не потребовалась дополнительная настройка системы переключения скоростей в сервисе. Заводская его настройка проведена добротно.

Из дополнительных комплектных аксессуаров отметим задний и передний отражатели, а также подножку. Багажник в комплект не входит.

Правая ручка совмещена с акселератором. Ускорение двигателю придает ее поворот по часовой стрелке. После ослабевания быстро возвращает изначальную позицию. На этой же стороне находится переключатель скоростей SHIMANO.

Слева находится символьный дисплей, отображающий текущий заряд аккумулятора с отсечками по 25%, выбранный режим работы. Управление проводится тремя механическими кнопками.

Тесты

Сам руль прямой. Фиксируется в выносном элементе. Обе ручки прорезиненные. Хват удобный, обеспечивается достаточный уровень контроля.

HIPER Engine Fest F1 (2022) подходит для людей с разным ростом и весом (до 130 кг). Под себя можно будет отрегулировать высоту расположения седла. Здесь оно анатомической формы. Сидеть на нем в течение длительного времени удобно.

Управление им интуитивное, достаточно опыта перемещения на обычном велосипеде. Собственно, он дает возможность перемещаться, используя только педали. Шесть скоростей, в свою очередь, вполне закрывают потребности при перемещении по городу и пересеченной местности.

Такой способ движения отлично дополняет электродвигатель в режиме ассистента. Включение прямо на старте, после остановок на перекрестках или для упрощения заезда в горку. Он достаточно прыткий, уверенно набирает скорость и без помощи педалей.

Для него есть три режима мощности. Максимально развивает скорость до 25 км/ч. С учетом пробок в городе, общее затрачиваемое время на поездки в офис занимали меньше времени, чем на автомобиле в часы пик. При этом еще и получаем заряд бодрости, а также необходимый уровень физической активности на день.

Запаса аккумулятора было достаточно на весь день эксплуатации с учетом утреннего и вечернего катания, даже в самом «ленивом» стиле движения, когда основной вклад в набор и поддержание скорости вносит двигатель.

Оснащается электровелосипед литий-ионным аккумулятором с емкостью 375 Втч. Уверения производителя о пробеге на одной зарядке до 40 километров, судя по опыту длительной эксплуатации, соответствуют действительности.

HIPER Engine Fest F1 (2022) обзор

Итоги

HIPER Engine Fest F1 (2022) остались довольными, это отличная альтернатива обычному велосипеду, позволяющая использовать его как в качестве ежедневного транспорта в сухую и дождливую погоду, так и поездок по пересеченной местности. Классическая рама из стали с высоким качеством исполнения, хорошие показатели автономной работы, электродвигатель со скоростью до 25 км/ч, комплектный набор полезных аксессуаров, простая сборка без помощи технического специалиста, несколько режимов работы, система переключения скоростей SHIMANO. Не устроить может отсутствие амортизатора на передней вилке и заднего багажника.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".