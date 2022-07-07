Обзор HIPER Engine Fest F1 (2022). Городской электровелосипед

Этот электровелосипед эксплуатировался у нас в редакции в течение 3 недель в ежедневном формате для перемещения из дома в офис и обратно. Сегодня мы готовы поделиться полученным опытом, рассмотреть его сильные и слабые стороны.
В переднюю вилку с помощью винта-эксцентрика ставится переднее колесо.
На шатунах справа и слева с помощью винтового соединения фиксируются контактные педали.
Устанавливаем собранное сиденье с подседельным штырем. В этой части в качестве фиксатора также используется быстросъемный винт-эксцентрик.
Изначально в комплекте идут переднее и заднее крыло, выполненные из пластика черного цвета. Оба с брызговиками.
После этих процедур рекомендуем проверить давление в камерах колес и велосипед уже готов к своей первой поездке. У нас все это заняло 10 минут без посторонней помощи. Отметим также изначальный заряд комплектного аккумулятора на уровне 80%.
Внешний вид у него строгий и выдержанный. Качество заводской окраски высокое.
Рама у него с традиционным передним треугольником. В основе используется прочный стальной сплав. Швы проварены аккуратно.
Нанесены декали белого и красного цвета, а также логотип бренда.
За подседельной трубой есть ниша с направляющими, используемыми для установки комплектного аккумулятора.
Для его удобного извлечения и переноски предусмотрена складываемая ручка. Отдельно отметим наличие ключевого замка, предотвращающего кражу.
Колеса диаметром 26 дюймов. На спицах спереди и сзади установлены оранжевые катафоты. Используются покрышки с выраженным протектором. Они бескамерные. Профиль широкий, смягчает неровности дороги.
Двигатель с мощностью 0.25 кВт расположен в заднем колесе. Безредукторный. У аккумулятора и двигателя есть защита от попадания воды.
Дисковые тормоза с ручным приводом на переднем и заднем колесе. Торможение контролируемо, при необходимости затормозить можно будет резко.
Передняя звездочка одинарная, с дополнительной пластиковой защитой. Задняя кассета с шестью скоростями. Для переключения задействован качественный переключатель SHIMANO.
После сборки нам не потребовалась дополнительная настройка системы переключения скоростей в сервисе. Заводская его настройка проведена добротно.
Из дополнительных комплектных аксессуаров отметим задний и передний отражатели, а также подножку. Багажник в комплект не входит.
Правая ручка совмещена с акселератором. Ускорение двигателю придает ее поворот по часовой стрелке. После ослабевания быстро возвращает изначальную позицию. На этой же стороне находится переключатель скоростей SHIMANO.
Слева находится символьный дисплей, отображающий текущий заряд аккумулятора с отсечками по 25%, выбранный режим работы. Управление проводится тремя механическими кнопками.
Сам руль прямой. Фиксируется в выносном элементе. Обе ручки прорезиненные. Хват удобный, обеспечивается достаточный уровень контроля.
HIPER Engine Fest F1 (2022) подходит для людей с разным ростом и весом (до 130 кг). Под себя можно будет отрегулировать высоту расположения седла. Здесь оно анатомической формы. Сидеть на нем в течение длительного времени удобно.
Управление им интуитивное, достаточно опыта перемещения на обычном велосипеде. Собственно, он дает возможность перемещаться, используя только педали. Шесть скоростей, в свою очередь, вполне закрывают потребности при перемещении по городу и пересеченной местности.
Такой способ движения отлично дополняет электродвигатель в режиме ассистента. Включение прямо на старте, после остановок на перекрестках или для упрощения заезда в горку. Он достаточно прыткий, уверенно набирает скорость и без помощи педалей.
Для него есть три режима мощности. Максимально развивает скорость до 25 км/ч. С учетом пробок в городе, общее затрачиваемое время на поездки в офис занимали меньше времени, чем на автомобиле в часы пик. При этом еще и получаем заряд бодрости, а также необходимый уровень физической активности на день.
Запаса аккумулятора было достаточно на весь день эксплуатации с учетом утреннего и вечернего катания, даже в самом «ленивом» стиле движения, когда основной вклад в набор и поддержание скорости вносит двигатель.
Оснащается электровелосипед литий-ионным аккумулятором с емкостью 375 Втч. Уверения производителя о пробеге на одной зарядке до 40 километров, судя по опыту длительной эксплуатации, соответствуют действительности.