Обзор HIPER HG-FHR-1610. Игровой стол с боковиной для сетапа с несколькими мониторами

В конце лета Hiper представила линейку игровых компьютерных столов, включающую как классические решения, так и топовое решение с электромотором, поддерживающим регулировку высоты. Тестируемый сегодня HIPER HG-FHR-1610 выполнен с дополнительной боковиной. Из его особенностей отмечаются стальной каркас, алюминиевые ножки и полезные аксессуары в стартовом комплекте.

HIPER HG-FHR-1610

Средняя стоимость – 23 990 рублей.

Комплектация и сборка

Упакован в коробку из транспортировочного картона с изображением силуэта стола. Внутри комплектующие и элементы дополнительно защищены пленкой.

HIPER HG-FHR-1610

Перед эксплуатацией нужно будет провести сборку. В комплекте есть иллюстрированная инструкция и все необходимые типы ключей.

HIPER HG-FHR-1610

Начали со сборки двух опорных ножек. Набор отверстий на ней менять высоту расположения столешницы от пола. Диапазон от 70 до 80 мм. Ее же можно будет изменить и в последующем, сняв крепежные винты и зафиксировав уже в требуемом положении.

HIPER HG-FHR-1610

Между собой ножки соединяются опорной балкой. Все элементы выполнены из металла. Места соединений с запасом по прочности.

HIPER HG-FHR-1610

После сборки ней фиксируются три опорные площадки для установки на них столещницы.

HIPER HG-FHR-1610

Сама она состоит их двух частей. Это основная площадка и боковина. Обе выполнены из МДФ с карбоновым покрытием. К подстолью крепится при помощи группы саморезов по периметру.

HIPER HG-FHR-1610

Финальным шагом остается закрепить нужные аксессуары на внутреннюю сторону стола. Это держатель для чашки, кабель-менеджер и крючок для наушников. Под них уже предусмотрены отверстия, но сам способ крепежа саморезами позволяет выбрать оптимальное место размещения под свои требования.

Внешний вид

В собранном состоянии стол стоит устойчиво. Рабочая ширина столешницы 160 сантиметров.

HIPER HG-FHR-1610

Глубина основной части – 60 сантиметров, а у дополнительной боковины – 100 сантиметров.

HIPER HG-FHR-1610

Помимо изучаемой нами версии, у которой боковина справа, также есть с левым расположением. Общие выводы в рамках теста HIPER HG-FHR-1610, будут актуальны и для стола с маркировкой HG-FHL-1610.

HIPER HG-FHR-1610

Внешняя поверхность стола с карбоновым покрытием. Оно приятно тактильно и выглядит эффектно.

HIPER HG-FHR-1610

Владелец стола получает также в комплекте мягкий коврик с возможностью размещения на нем клавиатуры и мышки. Черная основа и красная окантовка.

HIPER HG-FHR-1610

На дальнем краю стола есть два круглых выреза в которых ставятся заглушка с пропуском для кабелей. С помощью них можно будет собрать все питающие и интерфейсные кабели в общие два пучка.

HIPER HG-FHR-1610

Организации кабелей тут уделено повышенное внимание. Понравилась сетка, фиксируемая на внутренней части, в которой можно помимо кабелей разместить блок питания ноутбука и как пример корпус Mac mini M1.

HIPER HG-FHR-1610

Из полезных аксессуаров есть подставка для стакана или питьевой бутылки. Выполнена из пластика черного цвета.

HIPER HG-FHR-1610

Доступен крючок для хранения на нем наушников.

Тесты

Стол HIPER HG-FHR-1610 позволяет разместить свободно два монитора с большой диагональю. При этом в основной хоне остается достаточно свободного места для клавиатуры, мышки и акустики.

HIPER HG-FHR-1610

Боковую зону можно использовать для размещения корпуса ПК, если его сборка проведена с акцентом на визуальную составляющую, например, моддинг, или под принтер с документами или даже ноутбук.

HIPER HG-FHR-1610

Хороша такая форма, как показала практика эксплуатации, при организации рабочего места для проведения стриминговых трансляций. Группа из 3-4 мониторов с двумя отдельными системами или игровой консолью.

HIPER HG-FHR-1610

На полу стол стоит устойчиво. В сторону не раскачивается. В плане надежности исполнения к нему нареканий нет.

HIPER HG-FHR-1610 обзор

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorHIPER HG-FHR-1610 – компьютерный стол с дополнительным боковым пространством, в котором продумали вопрос организации рабочего пространства и оформленный в игровой стилистике. Его площадь позволяет работать с несколькими мониторами, а также совмещать несколько систем. Механическая регулировка высоты в диапазоне от 70 до 80 сантиметров, держатели для стакана и наушников, металлическое подстолье и карбоновое покрытие.
HIPER HG-FHR-1610 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы HIPER HG-FHR-1610
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