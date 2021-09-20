Обзор HIPER HG-FHR-1610. Игровой стол с боковиной для сетапа с несколькими мониторами

В конце лета Hiper представила линейку игровых компьютерных столов, включающую как классические решения, так и топовое решение с электромотором, поддерживающим регулировку высоты. Тестируемый сегодня HIPER HG-FHR-1610 выполнен с дополнительной боковиной. Из его особенностей отмечаются стальной каркас, алюминиевые ножки и полезные аксессуары в стартовом комплекте.

Комплектация и сборка

Средняя стоимость – 23 990 рублей.Упакован в коробку из транспортировочного картона с изображением силуэта стола. Внутри комплектующие и элементы дополнительно защищены пленкой.

Перед эксплуатацией нужно будет провести сборку. В комплекте есть иллюстрированная инструкция и все необходимые типы ключей.

Начали со сборки двух опорных ножек. Набор отверстий на ней менять высоту расположения столешницы от пола. Диапазон от 70 до 80 мм. Ее же можно будет изменить и в последующем, сняв крепежные винты и зафиксировав уже в требуемом положении.

Между собой ножки соединяются опорной балкой. Все элементы выполнены из металла. Места соединений с запасом по прочности.

После сборки ней фиксируются три опорные площадки для установки на них столещницы.

Сама она состоит их двух частей. Это основная площадка и боковина. Обе выполнены из МДФ с карбоновым покрытием. К подстолью крепится при помощи группы саморезов по периметру.

Внешний вид

Финальным шагом остается закрепить нужные аксессуары на внутреннюю сторону стола. Это держатель для чашки, кабель-менеджер и крючок для наушников. Под них уже предусмотрены отверстия, но сам способ крепежа саморезами позволяет выбрать оптимальное место размещения под свои требования.В собранном состоянии стол стоит устойчиво. Рабочая ширина столешницы 160 сантиметров.

Глубина основной части – 60 сантиметров, а у дополнительной боковины – 100 сантиметров.

Помимо изучаемой нами версии, у которой боковина справа, также есть с левым расположением. Общие выводы в рамках теста HIPER HG-FHR-1610, будут актуальны и для стола с маркировкой HG-FHL-1610.

Внешняя поверхность стола с карбоновым покрытием. Оно приятно тактильно и выглядит эффектно.

Владелец стола получает также в комплекте мягкий коврик с возможностью размещения на нем клавиатуры и мышки. Черная основа и красная окантовка.

На дальнем краю стола есть два круглых выреза в которых ставятся заглушка с пропуском для кабелей. С помощью них можно будет собрать все питающие и интерфейсные кабели в общие два пучка.

Организации кабелей тут уделено повышенное внимание. Понравилась сетка, фиксируемая на внутренней части, в которой можно помимо кабелей разместить блок питания ноутбука и как пример корпус Mac mini M1.

Из полезных аксессуаров есть подставка для стакана или питьевой бутылки. Выполнена из пластика черного цвета.

Тесты

Доступен крючок для хранения на нем наушников.Стол HIPER HG-FHR-1610 позволяет разместить свободно два монитора с большой диагональю. При этом в основной хоне остается достаточно свободного места для клавиатуры, мышки и акустики.

Боковую зону можно использовать для размещения корпуса ПК, если его сборка проведена с акцентом на визуальную составляющую, например, моддинг, или под принтер с документами или даже ноутбук.

Хороша такая форма, как показала практика эксплуатации, при организации рабочего места для проведения стриминговых трансляций. Группа из 3-4 мониторов с двумя отдельными системами или игровой консолью.

HIPER HG-FHR-1610 обзор

Итоги

На полу стол стоит устойчиво. В сторону не раскачивается. В плане надежности исполнения к нему нареканий нет.HIPER HG-FHR-1610 – компьютерный стол с дополнительным боковым пространством, в котором продумали вопрос организации рабочего пространства и оформленный в игровой стилистике. Его площадь позволяет работать с несколькими мониторами, а также совмещать несколько систем. Механическая регулировка высоты в диапазоне от 70 до 80 сантиметров, держатели для стакана и наушников, металлическое подстолье и карбоновое покрытие.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".