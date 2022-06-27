Обзор HIPER HG-Z5-1160 ZET. Игровой стол 100 см

Игровой стол HIPER HG-Z5-1160 ZET позволит организовать и оформить место для игр и работы даже при ограниченном пространстве. Металлический каркас, столешница с карбоновым покрытием. Комплектуется ковриком формата XXL и располагает удобным держателем для чаши.

HIPER HG-Z5-1160 ZET

Комплектация и сборка

Поставляется в разобранном виде со всем необходимым инструментов для проведения сборки. Упакован в коробку из транспортировочного картона со схематичным изображением и названием.

HIPER HG-Z5-1160 ZET

В инструкции на русском языке этапы сборки представленными наглядными иллюстрациями. Много времени не потребует, провести все этапы можно без посторонней помощи.

HIPER HG-Z5-1160 ZET

Подстолье состоит из двух ножек и опорной рамки. Выполнены все элементы из стали, окрашенной в черный цвет.

HIPER HG-Z5-1160 ZET

Все места соединения усилены. Для крепления применены винты. При переезде стол можно будет разобрать и повторно собрать.

HIPER HG-Z5-1160 ZET

Так же как у рассмотренного ранее стола HIPER HG-Z5-1460 ZET, есть дополнительные ребра усиления по краям, предотвращающими раскачивание в стороны. На боковые стороны ножек наносятся наклейки с фирменной символикой.

HIPER HG-Z5-1160 ZET

Собранное основание соединяется со столешницей. Удобнее будет ее перевернуть, упростив сопоставление с заранее подготовленными отверстиями. Через них равномерно прижимается по всему периметру.

HIPER HG-Z5-1160 ZET

В одном из углов фиксируется пластиковая подставка под наушники. На противоположной подставка для стакана.

HIPER HG-Z5-1160 ZET

На задней части опорные пластины для корзины, используемой для укладки сетевого фильтра и кабелей.

HIPER HG-Z5-1160 ZET

После завершения сборки остается перевернуть стол и установить на рабочее место. По необходимости регулируется под неровности пола с помощью винтовых ножек-опоры.

Внешний вид

Внешний вид у HIPER HG-Z5-1160 ZET выдержанный. Вся площадь столешницы обтянута карбоновой пленкой. Качество ее нанесение высокое.

HIPER HG-Z5-1160 ZET

Поверхность не подвержена загрязнению пылью и следами пальцев. Легко протирается с помощью мягкой ткани. За время тестов не обнаружили тенденции к стиранию или ухудшения внешнего вида.

HIPER HG-Z5-1160 ZET

Несмотря на то, что большинство мышек на таком покрытии будут работать корректно, производитель изначально предусмотрел в комплекте мягкий коврик формата XXL.

HIPER HG-Z5-1160 ZET

Периметр этого коврика прошит нитками. Основание прорезиненное, по поверхности стола не скользит.

HIPER HG-Z5-1160 ZET

Площадь коврика достаточна для размещения полноразмерной клавиатуры с цифровым блоком и свободного движения мышки.

HIPER HG-Z5-1160 ZET

По краям стола распределены элементы, повышающие удобство эксплуатации. Так слева можно разместить и хранить наушники, а справа питьевую бутылку или чашку.

HIPER HG-Z5-1160 ZET

На задней грани у HIPER HG-Z5-1160 ZET вырез через которой можно провести кабели. Под них также есть дополнительные пластиковые фиксаторы.

HIPER HG-Z5-1160 ZET

Инженеры также предусмотрели отдельную корзину под сетевой фильтр и укладку кабелей. Все это в итоге улучшит внешний вид рабочего места.

HIPER HG-Z5-1160 ZET

Сам стол можно разместить вплотную к стене. За счет выреза кабели не будут пережиматься.

Тесты

HIPER HG-Z5-1160 ZET

Ширина столешницы 100 сантиметров. Это пространство позволит разместить один широкоформатный или два 27-дюймовых монитора. Глубина 60 сантиметров. Размещается она на высоте 75 сантиметров от пола. Высота не регулируется.

HIPER HG-Z5-1160 ZET

В нашем случае мы рядом с монитором разместили системный блок. Такой сеттинг часто практикуется с корпусами с прозрачной стенкой и компонентами с подсветкой. Так можно будет насладиться системой в сборе и подчеркнуть оформление геймерской зоны.

HIPER HG-Z5-1160 ZET

Стоит стол устойчиво, при оживленных нажатиях по клавиатуре и надавливании в центральной части не прогибается и не раскачивается. Общее удобство работы за ним понравилось.

HIPER HG-Z5-1160 ZET обзор

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorHIPER HG-Z5-1160 ZET позволит удобно и эффектно организовать место для игр на ПК или консоли с сетом из одного или двух мониторов. Карбоновое покрытие, мягкий коврик XXL под клавиатуру и мышки, аккуратная укладка интерфейсных и питающих кабелей, подставка для чашки и крючок для наушников, металлическое основание, простая сборка.
HIPER HG-Z5-1160 ZET получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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